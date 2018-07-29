PassivDom – 3-D будинок для мрійників

У місті Ріно, штат Невада, знаходиться цех, у якому створюють перший абсолютно автономний будинок — проект українського стартапу PassivDom. Він не потребує під'єднання до електромереж чи централізованого водопостачання, і дозволяє людям жити будь-де. ​

"Більшість людей – мрійники. Будь-хто мріє жити десь у горах, біля водопаду чи на березі океану. Для того, щоби збудувати будинок у горах потрібно протягнути туди електричні мережі, забезпечити його водою, каналізацією…іноді це коштує набагато більше, ніж сам будинок. Зменшивши цю потребу, ми зменшили вартість кінцевого результату для людини.", —​ каже засновник та генеральний директор PassivDom Максим Гербут у інтерв'ю Голосу Америки. ​

Як компанії вдалося зробити будинок автономним:

"Найскладніша частина автономності будь-якої будівлі – це енергетична складова," - пояснює Максим. "Ми зробили так, що зменшили тепловтрати в 20-40 разів. Тобто енергозатрати такого будинку у - 20 С буде приблизно 800 ватт в годину, це менше, ніж для того, щоби зварити каву."

Вікна, які майже неможливо розбити, і допомагають економити енергію у будинку, де дві стіни — фактично скляні. Відтак потужності сонячних панелей цілком вистачає на усі енергопотреби оселі.

"Це дуже товсті вікна," — каже Андрій Стецовський, віце-президент із бізнес-розвитку. "У них дуже висока енергоефективність. Вони наповнені газом усередині, вони відрефлектовують тепло, тобто вони дозволяють теплу потрапити всередину і не випускають тепло назовні".

За схожим принципом працюють і двері, які мають ще кілька особливостей. ​

"Фішка цих дверей у тому, що вони не мають рамки. Це суцільне скло." Ці двері є також частиною смарт-гаусу, каже Андрій, і відчиняються відбитком пальців.

І двері, і вікна, за розробками інженерів, виготовляють в Україні. В Америці це виявилося нереалістичним.​

"Ми думали, що ми такі приїдемо до Америки, це дуже технологічна страна, тут виробляють Tesla, iPhone, але коли ми прийшли зі своїми ідеями до американських виробників, вони чомусь вирішили, що ми будуємо космічний корабель, і ціна була відповідна до космічного корабля. Після цього ми були змушені звернутися до наших українських хлопців, які роблять будь що, і єдине питання, яке вони задали, вони спросили: коли вам потрібні ці двері?"

"​Хлопці розповідають: у їхньому будинку — жодного стандартного рішення. От і монолітний каркас, який друкуватимуть на три-де-принтері — суміш матеріалів, який, кажуть, не зруйнується в будь-якому кліматі.​

"Якщо порівнювати такі полімери зі звичайним камінням, цеглою чи деревиною, з якою будують класичні будівлі, то цей полімер – у сотні разів довговічніший." Таке ж покриття використовують, приміром, для яхт.

Далі встановлюються сонячні панелі, вікна, двері, а також все комп’ютерне обладнання.

Антон Гетьман, керівник технологічного відділу, відповідає за все технологічне начиння — майже 200 сенсорів, які контролюють здоров’я оселі. "Це, по суті, автоматика, яка керує будинком. Ми маємо понад 15 мікрокомп’ютерів, які виконують різні задачі. Керують водопостачанням, системами очистки і рекуперації повітря, світлом, енергосистемами."

Завдяки цьому будинок може, фактично, мислити самостійно: відповідно до погоди не лише регулювати світло, а й навіть радити, коли краще попрати із найменшими енерговитратами. Ще одна функція: моніторинг здоров’я мешканців.

"У нас є інфрачервона матриця", розповідає Антон, "яку ми розробили, і яка створює теплові плями за рухами людей. Аналізуючи рухи, ми дивимося, що людина, наприклад, лягла на ліжко і довго не встає, або почала охолоджуватися чи перегріватися. Контролюючи ці процеси, ми можемо, наприклад, викликати швидку чи повідомити родичів."

За бажанням, будинок може бути оснащений системою генерування води із вологості повітря. Понад 1000 літрів води можна завозити самостійно і зберігати у вмонтованих баках. Душ у будинку — за космічними технологіями — витрачає лише до 9 літрів за прийом. Системи очистки води дозволяють використовувати її повторно.

Скільки коштує розумний будинок:

Ціна будинку у 38 квадратів — від 64 до 200 тисяч доларів. ​

"Начальна вартість цього будинку – вона зазвичай дорожча, ніж класичного," каже Максим, "але, якщо зауважити, що ви ніколи більше не будете платити за електрику, за газ, майже за воду, то такий будинок майже безкоштовний, на все життя."

Андрій пояснює, що через те, що будинок – монолітний і мобільний – можна заощадити на ділянці, де він стоятиме.

"Цей дім не є перманентною спорудою, його можна перевезти легко. Може бути розташований дом на землі, яка не потребує дозволу на перманентне будування, і тому ця земля коштує значно дешевше."

Максим розповідає: цей будинок ще й не викидає вуглецю, не шкодить довкіллю. Американській пресі, яка захопилася українським стартапом, сподобався ще й інший аспект: в такому будинку, кажуть, можна врятуватися від зомбі-апокаліпсису.

"Одним із найважливіших функцій цього дому є безпека. Не лише від зомбі-апокаліпсису, але й від ураганів, катаклізмів. Зауважте, що у домі є запас питної води, запас енергії на кілька місяців. Тобто, якщо не дай боже щось трапиться із катаклізмів, всередині цього будинку можна переждати будь-які катаклізми."

Перший будинок компанія планує презентувати вже наприкінці серпня, а масове виробництво запустити через 6-7 місяців. Нині аналогів такому будинку – нема, а незабаром їм не буде альтернативи – переконаний Максим. ​

"Це не революційний крок. Я вважаю, що це еволюційний крок. І я вважаю, що таким шляхом буде розвиватися вся індустрія. Це майже безальтернативно. Так буде 100%. Але ми наближаємо це майбутнє до нас трохи швидше."

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