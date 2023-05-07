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- Голос Америки
Українці довели, що Patriot може знищувати гіперзвукові ракети РФ - джерело CNN у Пентагоні
США впевнені в правдивості заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети. Про це джерела у Пентагоні розповіли CNN.
Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела телеканалу, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальному світі - те, що в Пентагоні розглядають як серйозну подію.
Це важливо зокрема тому, що президент Росії Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та казав, що вона здатна подолати всі системи ППО.
Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для Росії, а санкції лише ускладнили його. Але до минулого тижня підрахунки Росії полягали в тому, що будь-яка ціль гіперзвукової балістичної ракети неодмінно була б уражена. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів, кажуть джерела CNN у Міноборони США.
Також там привітали той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, й назвали це великим поверненням інвестицій.
Раніше Голос Америки повідомляв, що командувач ВПС Микола Олещук повідомив у Telegram: "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» «Кинджал»" Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії».
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Мін’юст США підозрює криптобіржу Binance у допомозі росіянам обходити санкції - Bloomberg
Міністерство юстиції США почало розслідування щодо криптобіржи Binance Holdings через підорзи, що вона дозволяла росіянам обходити санкції. Про це повідомляє Bloomberg News з посиланням на осіб, знайомих із цим питанням.
Як повідомляє інформаційне агентство, відділ національної безпеки Міністерства юстиції розслідує, чи не порушили Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.
Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптовалютними біржами, включаючи Binance, найбільшу в світі, щоб запобігти незаконній діяльності - від відмивання грошей до фінансування тероризму.
Нещодавні конфіскації в ізраїльської NBCTF також демонструють, як уряди націлюються на криптокомпанії у своїх зусиллях запобігати незаконній діяльності.
Як повідомляє Радіо Свобода, представники криптобіржі заявили, що компанія «повністю дотримується всіх американських та міжнародних санкцій». Вони додали, що платформа є абсолютно нетерпимою до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.
У неділю Binance повідомили у твіттері, що тимчасово припиняють виведення $BTC, оскільки мережа #Bitcoin зіткнулася з проблемою перевантаження. Компанія запевнила, що команда наразі працює над виправленнями і якомога швидше відновить виведення $BTC.
В матеіалі використані джерела Reuters
Експерти – про активізацію Китаю у питанні війни в Україні. Відео
Пекін заявив про те, що відправить в Україну спеціального представника для проведення поглибленого діалогу. Про що свідчить активізація Китаю, та наскільки серйозними є плани Пекіна стати посередником у перемовинах між Україною та Росією про закінчення війни – дізнавалась Ірина Соломко.
- Голос Америки
Стрілянина у Техасі: 9 загиблих, 7 поранених
Внаслідок стрілянини у Техасі загинуло вісім відвідувачів торговельного центру, серед яких діти, семеро - постраждали. Озброєний чоловік відкрив вогонь у торговому центрі в передмісті Далласа в суботу вдень, пише Washington Post.
Офіцер поліції, що був на місці під час іншого виклику, знайшов підозрюваного вбивцю та застрелив його. Шестеро з восьми загиблих були знайдені мертвими на місці події. Щонайменше дев'ятьох поранених під час стрілянини місцева пожежна служба доправила до лікарень, двоє з них загинули, ще троє залишалися важко пораненими.
У пам'ять за жертвами президент Джо Байден наказав приспустити державні прапори до 11 травня.
За останні місяці у США сталась низка випадків масової стрілянини у громадських місцях, що поновило дискусію про закони щодо купівлі та поводженням зі зброєю, які відрізняються у різних штатах. Зокрема менш ніж за п’ять місяців у Сполучених Штатах цього року вже було зафіксовано 199 "масових розстрілів", за даними Архіву насильства із застосуванням зброї, який визначає такі події як стрілянину, під час якої застрелено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи злочинця.
Демократи виступають за перегляд законів про вільний обіг зброї. Сенатор-демократ від штату Техас Роланд Гутьєррес, розкритикував політиків, які відмовляються вжити заходів щодо реформ: "У пеклі є особливе місце для людей, які спостерігають, як усе це відбувається, і вирішують нічого не робити".
Натомість республіканці відкидають цю ідею. Конгресмен-республіканець Генрі Куельяр виступив проти обмежень щодо обігу зброї, заявляючи, що суворі заходи контролю над зброєю не допомогли уникнути таких випадків насильства із застосуванням зброї.
- Голос Америки
Військові літаки Польщі та РФ ледь не зіштовхнулись над Чорним морем через провокацію росіян
Польський прикордонний літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем, повідомили Румунія та Польща.
Інцидент стався у 5 травня, коли військовий літак Польщі Turbolet L-410 у межах місії ЄС Frontex з охорони зовнішніх кордонів країн блоку виконував звичне патрулювання у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем поблизу Румунії. Російський літак СУ-35 здійснив "агресивні та небезпечні маневри", наближаючись до польського літака без дотримання безпечної дистанції, що призвело до турбулентності, втрати висоти та тимчасової втрати контролю над літаком польським екіпажем, повідомляє польська прикордонна охорона.
"Російський бойовий літак пролетів просто перед носом польського літака, перетнувши його траєкторію на небезпечній відстані, за оцінками екіпажу, близько п'яти метрів", - йдеться у заяві польської влади. Після трьох заходів на посадку російський літак відлетів, а польському екіпажу вдалось здійснити безпечну посадку.
У відповідь по тривозі були підняті два бойових літаки ВПС Румунії та два літаки ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції. Вони були готові втрутитися в будь-який момент, але їхнє втручання виявилося непотрібним.
Міністерство оборони Румунії заявило, що поведінка російського пілота була абсолютно неприйнятною: "Агресивна поведінка військового літака Російської Федерації щодо неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного наближення Російської Федерації в Чорному морі".
"Це схоже на сплановану провокацію з боку Росії, [польський] екіпаж діяв відповідально, і, на щастя, нічого не сталося. Ми бачимо, що Росія намагається привернути увагу міжнародної спільноти такими провокаціями", - сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер телеканалу Polsat News у неділю.
Польський літак брав участь у щорічній операції Western Black Sea 2023, яку проводить Румунія та координує Frontex за участі низки країн Європи. Вона спрямована на запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря та боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні.
У статті використано матеріали Reuters
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