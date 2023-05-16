Кірбі не підтвердив, що росіянам вдалося пошкодити систему Patriot

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі не підтвердив інформацію про те, що американська система протиповітряної оборони Patriot, ймовірно, була пошкоджена в Україні внаслідок російського ракетного удару в ніч проти вівторка.

На прес-конференції у Вашингтоні представник Ради з нацбезпеки США сказав, що «не може підтвердити це повідомлення», але запевнив: якби установці був потрібний ремонт, США у цьому допоможуть.

«Я не можу підтвердити повідомлення про пошкодження системи Patriot в Україні. ... Я просто не можу про це говорити. Але якби були завдані пошкодження, які потрібно було б відремонтувати за межами України, ми, безумовно, посприяли б у цьому», – сказав Кірбі у розмові з журналістами у вівторок, 16 травня.

Раніше у вівторок телеканал CNN повідомив з посиланням на американського чиновника, що установка Patriot, найімовірніше, була пошкоджена, але не знищена, у результаті російського ракетного обстрілу Києва та околиць української столиці.

За словами чиновника, як повідомляє CNN, американські спеціалісти намагаються оцінити, чи потрібно повністю відновити систему, чи достатньо буде відремонтувати її на місці українськими силами.

Як повідомило міністерство оборони Росії у вівторок у Telegram, «під час високоточного удару гіперзвукового ракетного комплексу «Кинджал» було вражено зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва».

Українські офіційні особи заявили у вівторок, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет «Кинджал», випущених росіянами, але українські військові не коментували заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.

«Ми не можемо коментувати це. Ми не будемо коментувати російські джерела», – сказав речник ВПС України Юрій Ігнат.

Як повідомляв Голос Америки, в Україні є дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну надали США, а іншу спільно – Німеччина та Нідерланди.

Як зазначає CNN, незрозуміло, яка з цих систем була потенційно пошкоджена, але виведення однієї з них з ладу – навіть на короткий період – може вплинути на здатність України захищати Київ на тлі посилення російських ракетних обстрілів.

Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, що робить його потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети. Але радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження, пояснює CNN.

На відміну від деяких засобів протиповітряної оборони меншої дальності, наданих Україні, які є мобільними, велика батарея Patriot є більшою та більш стаціонарною системою, що може зробити її вразливішою для російських сил, зазначає телеканал з посиланням на експертів.

Інший американський чиновник сказав CNN, що, можливо, ракета потрапила в один із кількох компонентів батареї Patriot. Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі.

Минулого тижня офіційні особи США повідомили CNN, що Росія вже намагалася знищити системи Patriot. Проте, як повідомили офіційні особи, ця атака не вдалася, і українці успішно перехопили ракету, перш ніж вона встигла вразити Patriot.