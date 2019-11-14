ВМС США заявили, що не скасовували патрулювання Чорного моря

"6-тий флот США проводив військово-морські операції в Чорному морі за розкладом в січні та лютому 2019 року", заявила речниця ВМС США в Європі та Африці Кайлі Рейнс, пише Stars and Stripes.

Питання про можливе скасування патрулювання постало після того, як колишній помічник Курта Волкера Кристофер Андерсон заявив на свідченнях в Конгресі, що навігаційні операції ВМС США з підтвердження свободи навігації в Чорному морі було скасовано в січні за вказівкою Білого дому.

Згідно до свідчень, президент США Дональд Трамп в січні вказав раднику з національної безпеки США Джону Болтону скасувати патрулювання після того, як побачив репортаж CNN, в якому висвітлювались операції зі свободи навігації в Чорному морі, як спрямовані проти Росії.

Андерсон свідчив перед комітетами Палати представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту. Стенограму його повідомлень було оприлюднено законодавцями в понеділок.

"Вийшло новинне повідомлення на CNN, а потім Білий дім попросив це скасувати. Також були новинні повідомлення про намагання поновити допомогу Україні. Це викликало велике занепокоєння стосовно того, чи були зміни у нашій політиці. Ми зустрілись з послом Болтоном і обговорили це і він чітко зазначив, що президент телефонував йому і скаржився на це новинне повідомлення. Можливо, його просто воно здивувало… Але цю операцію було скасовано, і ми змогли провести другу операцію наприкінці лютого", - йдеться у стенограмі свідчень Андерсена.

Однак, у ВМС США заявили, що жодних операцій в Чорному морі не було скасовано, або перервано в січні, пише Stars and Stripes.

На початку січня есмінець США Fort McHenry провів маневри в Чорному морі. Потім був патруль есмінця USS Donald Cook того ж місяця. Він заходив до Грузії, цитує видання повідомлення ВМС США.

Подібні операції також відбувались в лютому.

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