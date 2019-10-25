Росія розпочала наземне патрулювання районів Сирії

Російські збройні сили почали патрулювання міст поблизу кордону між Сирією та Туреччиною, де основне населення складають курди. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на інформацію місцевих джерел.

"Російські машини супроводжували місцеві сили безпеки (курди)", - говорить сирійський фотожурналіст Айван Гасіб.

Патрулювання почалось після того, як президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган досягли домовленості, в рамках якої обидві сторони проводитимуть спільне патрулювання району. Однак джерела на місці повідомляють, що турецькі сили не приєднались до патрулювання.

"Здійснюючи патрулювання самостійно, Росія намагається показати Туреччині свою відданість втіленню угоди", - на умовах анонімності сказав репортер сирійського телеканалу al-Akhbariya.

Сирійські сили присутні в регіоні і готові до розвитку подій. Репортер "Голосу Америки" на місці помітив російський військовий конвой в курдському місті Кобані. Місцеві джерела повідомляють, що російські сили будуть розміщені в цьому місті також.

Курди заявляють про існування "численних застережень" стосовно домовленості між Росією та Туреччиною стосовно цього сирійського регіону.

"Ми надіслали офіційну відповідь російському урядові", - заявив командувач Сирійських демократичних сил (SDF) Мазлум Абді на прес-конференції в четвер.

"Ми не були учасниками домовленості і не погоджуємося з усіма її деталями", - додав він.

Експерти зауважують, що Росія, яка підтримує президента Сирії Башара Асада, хоче відігравати вирішальну роль у вирішенні кризи.

"Путін хоче припинення сирійської кризи на своїх умовах і щоб Асад залишився при владі", - говорить дослідниця вашингтонського Інституту Близькосхідної політики Анна Борщевськая. "Він хоче вирішення на своїх умовах і, гадаю, тепер він наблизився до такого вирішення".

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