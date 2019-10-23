Туреччина і Росія погодилися контролювати райони в Сирії, з яких вийшли військові США 

Турецьке міністерство оборони заявляє, що не планує подальшого наступу на північному сході Сирії, після того як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Володимир Путін напередодні домовилися про координацію дій військових у смузі на сирійському боці турецько-сирійського кордону.

Туреччина заявила, що домоглася свого, ввівши війська в сирійські райони, щоб створити так звану “безпечну зону” і витіснити звідти курдські озброєні сили, які Анкара називає терористичними.

Курдські формування, які воювали з ісламістами і користувалися підтримкою США, зазнали втрат і пішли на вимушену угоду з режимом Башара Ассада, за яким стоїть Росія.

За даними базованої у Великій Британії організації “Сирійська обсерваторія прав людини” в результату турецького наступу близько 300 000 людей були змушені полишити домівки, і загинули 120 цивільних, а також 259 курдських бійців.

Туреччина заявила, що загинули 765 терористів і заперечує, що спричинила будь-які цивільні жертви.

Дональд Трамп фактично дав згоду на турецький наступ, заявивши, що Америка не бажає бути залученою до війни у регіоні, але крок президента розкритикували багато американських політиків.

Турецько-російська домовленість була досягнена у вівторок на переговорах Ердогана і Путіна у Сочі наприкінці п’ятиденного припинення вогню, яке було проголошене під тиском США в результаті зустрічей віце-президента Майка Пенса в Анкарі.

Ердоган і Путін погодилися, що підрозділи сирійської армії, а також російські військові увійдуть в прикордонні райони, які донедавна патрулювали американські військові разом з курдськими союзниками.

Домовленість також передбачає, що російські підрозділи та сирійські прикордонники забезпечать виведення курдських сил з тридцятикілометрової зони на сирійському боці кордону.

Через шість днів російські і турецькі військові мають розпочати спільне патрулювання вужчої десятикілометрової ділянки у смузі, яку Туреччина називає “безпечною зоною”.

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