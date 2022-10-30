Нападнику, який побив чоловіка спікерки Ненсі Пелосі молотком, висунули обвинувачення

Чоловіку, який 28 жовтня увірвався до будинку і вдарив чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі молотком по голові, висунуто звинувачення у замаху на вбивство та інших тяжких злочинах.

82-річному Полу Пелосі терміново зробили операцію у зв'язку із травмою черепа та правої руки, лікарі чекають на його повне одужання.

Мотивів підозрюваного, 42-річного Девіда Депейпа, якого арештували на місці, поліція поки не називає, проте начальник поліції Сан-Франциско Вільям Скотт сказав: "Ми знаємо, що це не було випадковим вчинком підозрюваного". За словами джерела Reuters, нападник кричав: "Де Ненсі?"

На момент нападу сама спікерка перебувала у Вашингтоні зі своїм підрозділом охорони і одразу ж прилетіла до Сан-Франциско, щоб бути поруч із чоловіком.

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Підтримку родині Пелосі висловили президент США Джо Байден, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, а також її колеги з Конгресу від обох партій.

За Конституцією, спікер Палати представників - третя особа держави, що може брати на себе обов'язки президента країни у разі особливих ситуацій.

Як пише Reuters, у нещодавніх повідомленнях на кількох веб-сайтах інтернет-користувач на ім'я "daviddepape" висловлював підтримку колишньому президентові Дональду Трампу та конспірологічній організації QAnon. Пости містили згадки "сатанинської педофілії", антисемітські висловлювання, критику жінок, трансгендерів та цензуру технологічних компаній. Агенція поки не змогла незалежно підтвердити, що пости створили саме людина, заарештована 28 жовтня.

Напад викликав побоювання щодо зростання політичного насильства менш ніж за два тижні до проміжних виборів 8 листопада, які визначать, хто отримає контроль над Палатою представників та Сенатом.

У статті використано матеріали Reuters, російськомовної служби Голосу Америки