Спікерка Палати представників США відвідує Сінгапур і може зробити зупинку на Тайвані 

СЕУЛ — Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула в понеділок до Сінгапуру з дводенним візитом, на чолі делегації Конгресу США до Азії. Припускають, що поїздка може включати зупинку на Тайвані.

Міністерство закордонних справ Сінгапуру повідомило, що Пелосі зустрінеться з прем'єр-міністром Лі Сянь Луном та іншими офіційними особами.

У заяві в неділю Пелосі сказала, що вона очолює групу з п'яти інших законодавців Демократичної партії США у візиті до Азії, щоб "підтвердити сильну та непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні".

Вона не згадала, чи кине виклик Китаю, зробивши зупинку на Тайвані під час поїздки, яка включає Малайзію, Південну Корею та Японію серед запланованих візитів делегації США.

У п'ятницю американські ЗМІ повідомляли, що Пелосі попередньо планувала зупинитися на Тайвані. Сама Пелосі побічно говорила про таку можливість, хоча її офіс не підтвердив це, посилаючись на протоколи безпеки.

Це був би візит США найвищого рівня на Тайвань з 1997 року, коли колишній спікер Палати представників Ньют Ґінгріч очолив візит делегації Конгресу.

Китай неодноразово попереджав, що поїздка Пелосі буде неприйнятним порушенням того, що він вважає своїм суверенітетом над самокерованим островом.

Тайвань і Китай розділилися в 1949 році після громадянської війни, коли переможені сили втекли на Тайвань і створили уряд, який згодом переріс у яскраву демократію.

Відтоді Комуністична партія Китаю пообіцяла захопити Тайвань із застосуванням сили, якщо це необхідно, хоча острів ніколи не очолювала Комуністична партія.

Китайські лідери рішуче заперечують проти демонстрації підтримки США уряду Тайваню, який вони вважають нелегітимним.

Під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у четвер президент Китаю Сі Цзіньпін висловив різке попередження щодо Тайваню, сказавши, що «ті, хто грається з вогнем, загинуть від нього», згідно з повідомленням китайського уряду.

Міністерство закордонних справ Китаю також пообіцяло, що Пекін «діятиме рішуче» та «вживе контрзаходів» у відповідь на візит Пелосі.

Офіційні особи Білого дому заявили в п'ятницю, що не бачать жодних доказів того, що військові Китаю готують серйозні дії проти Тайваню.

Китай оголосив у суботу про проведення військових навчань із "живою стрільбою" біля свого узбережжя навпроти Тайваню. Навчання, які мали тривати з 8 ранку до 9 вечора за місцевим часом, відбувались поблизу островів Пінтан біля провінції Фуцзянь, повідомляє офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа. У повідомленні не уточнюється, який вид озброєння використовувався під час навчань.

У неділю представник військово-повітряних сил Китаю заявив, що Пекін має «тверду волю» та «достатні можливості для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності». Речник, якого цитують державні ЗМІ, також сказав, що у Китаю є різні винищувачі, які можуть облетіти "дорогоцінний острів нашої батьківщини".

Останніми роками Китай перекидає все більше військових літаків через самопроголошену ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню, що значно підвищило напруженість у Тайванській протоці. Останніми тижнями редакції китайських державних ЗМІ попереджали, що китайські винищувачі можуть слідкувати за Пелосі та перехоплювати її літак.

Попри застереження Китаю, багато законодавців США від обох партій закликали Пелосі не відступати, заявивши, що Китаю не можна дозволяти диктувати, куди їдуть офіційні особи США

Ху Сіцзінь, коментатор видання Комуністичної партії Global Times, навіть припустив у твіті, що китайські військові мають право «примусово відігнати» будь-який літак США, який летить або супроводжує Пелосі на Тайвань.

"Якщо це неефективно, тоді збийте їх", - сказав Ху в твіті, який пізніше було видалено, оскільки він порушував інструкції Twitter.

Попри застереження Китаю, багато законодавців США від обох партій закликали Пелосі не відступати, заявивши, що Китаю не можна дозволяти диктувати, куди їдуть офіційні особи США.

«Це створить враження, що Америку можна зневажати», — сказав колишній спікер Палати представників США Ґінгріч Голосу Америки раніше цього тижня. Ґінгріч сказав, що підтримує поїздку Пелосі, яка, ймовірно, стане «подразником» американсько-китайських зв’язків.

«Я думаю, що це, з одного боку, багато шуму ні про що, — сказав Ґінгріч. - Гадаю, якщо вона наполягатиме, і якщо адміністрація Байдена не діятиме боязко і майже боягузливо, я думаю, що все буде добре».

Тайвань є однією з найнебезпечніших точок напруги у відносинах між США та Китаєм.

Сполучені Штати офіційно розірвали відносини з Тайванем у 1979 році, коли вони заявили про дипломатичне визнання Китаю. Однак Сполучені Штати продовжують постачати Тайваню оборонну зброю згідно з мандатом Конгресу США.

Президенти США протягом тривалого часу використовували політику «стратегічної неоднозначності» щодо Тайваню — фактично залишаючи свої варіанти відкритими у випадку китайського вторгнення на острів.

Однак нещодавні коментарі Байдена викликали сумніви щодо такого підходу. Після вступу на посаду Байден тричі заявляв, що США віддані захисту Тайваню.

Однак Байден був обережним щодо перспективи візиту Пелосі. Раніше цього місяця Байден заявив, що американські військові не вважають візит гарною ідеєю.

Можливий візит Пелосі відбувається у чутливий момент для Сі, який, як очікується, використає з’їзд Комуністичної партії пізніше цього року, щоб отримати суперечливий третій термін на посаді вищого лідера Китаю.

Спостерігачі кажуть, що Сі, найвпливовіший лідер Китаю за останні десятиліття, можливо, захоче надіслати жорстке послання Тайваню напередодні зустрічі. Але він також може захотіти зберегти стабільність навколо чутливого політичного моменту.

Прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у п'ятницю, що «немає причин» для зростання напруги у відносинах з Китаєм, оскільки політика США не змінилася.

Кірбі повторив, що Пелосі "не потребує, і ми не пропонуємо схвалення чи несхвалення" на поїздку. Він додав: «Спікер має право пересуватися на борту військового літака».

Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.