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Спікерка Палати представників США відвідує Сінгапур і може зробити зупинку на Тайвані
СЕУЛ — Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула в понеділок до Сінгапуру з дводенним візитом, на чолі делегації Конгресу США до Азії. Припускають, що поїздка може включати зупинку на Тайвані.
Міністерство закордонних справ Сінгапуру повідомило, що Пелосі зустрінеться з прем'єр-міністром Лі Сянь Луном та іншими офіційними особами.
У заяві в неділю Пелосі сказала, що вона очолює групу з п'яти інших законодавців Демократичної партії США у візиті до Азії, щоб "підтвердити сильну та непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні".
Вона не згадала, чи кине виклик Китаю, зробивши зупинку на Тайвані під час поїздки, яка включає Малайзію, Південну Корею та Японію серед запланованих візитів делегації США.
У п'ятницю американські ЗМІ повідомляли, що Пелосі попередньо планувала зупинитися на Тайвані. Сама Пелосі побічно говорила про таку можливість, хоча її офіс не підтвердив це, посилаючись на протоколи безпеки.
Це був би візит США найвищого рівня на Тайвань з 1997 року, коли колишній спікер Палати представників Ньют Ґінгріч очолив візит делегації Конгресу.
Китай неодноразово попереджав, що поїздка Пелосі буде неприйнятним порушенням того, що він вважає своїм суверенітетом над самокерованим островом.
Тайвань і Китай розділилися в 1949 році після громадянської війни, коли переможені сили втекли на Тайвань і створили уряд, який згодом переріс у яскраву демократію.
Відтоді Комуністична партія Китаю пообіцяла захопити Тайвань із застосуванням сили, якщо це необхідно, хоча острів ніколи не очолювала Комуністична партія.
Китайські лідери рішуче заперечують проти демонстрації підтримки США уряду Тайваню, який вони вважають нелегітимним.
Під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у четвер президент Китаю Сі Цзіньпін висловив різке попередження щодо Тайваню, сказавши, що «ті, хто грається з вогнем, загинуть від нього», згідно з повідомленням китайського уряду.
Міністерство закордонних справ Китаю також пообіцяло, що Пекін «діятиме рішуче» та «вживе контрзаходів» у відповідь на візит Пелосі.
Офіційні особи Білого дому заявили в п'ятницю, що не бачать жодних доказів того, що військові Китаю готують серйозні дії проти Тайваню.
Китай оголосив у суботу про проведення військових навчань із "живою стрільбою" біля свого узбережжя навпроти Тайваню. Навчання, які мали тривати з 8 ранку до 9 вечора за місцевим часом, відбувались поблизу островів Пінтан біля провінції Фуцзянь, повідомляє офіційне китайське інформаційне агентство Сіньхуа. У повідомленні не уточнюється, який вид озброєння використовувався під час навчань.
У неділю представник військово-повітряних сил Китаю заявив, що Пекін має «тверду волю» та «достатні можливості для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності». Речник, якого цитують державні ЗМІ, також сказав, що у Китаю є різні винищувачі, які можуть облетіти "дорогоцінний острів нашої батьківщини".
Останніми роками Китай перекидає все більше військових літаків через самопроголошену ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Тайваню, що значно підвищило напруженість у Тайванській протоці. Останніми тижнями редакції китайських державних ЗМІ попереджали, що китайські винищувачі можуть слідкувати за Пелосі та перехоплювати її літак.
Попри застереження Китаю, багато законодавців США від обох партій закликали Пелосі не відступати, заявивши, що Китаю не можна дозволяти диктувати, куди їдуть офіційні особи США
Ху Сіцзінь, коментатор видання Комуністичної партії Global Times, навіть припустив у твіті, що китайські військові мають право «примусово відігнати» будь-який літак США, який летить або супроводжує Пелосі на Тайвань.
"Якщо це неефективно, тоді збийте їх", - сказав Ху в твіті, який пізніше було видалено, оскільки він порушував інструкції Twitter.
Попри застереження Китаю, багато законодавців США від обох партій закликали Пелосі не відступати, заявивши, що Китаю не можна дозволяти диктувати, куди їдуть офіційні особи США.
«Це створить враження, що Америку можна зневажати», — сказав колишній спікер Палати представників США Ґінгріч Голосу Америки раніше цього тижня. Ґінгріч сказав, що підтримує поїздку Пелосі, яка, ймовірно, стане «подразником» американсько-китайських зв’язків.
«Я думаю, що це, з одного боку, багато шуму ні про що, — сказав Ґінгріч. - Гадаю, якщо вона наполягатиме, і якщо адміністрація Байдена не діятиме боязко і майже боягузливо, я думаю, що все буде добре».
Тайвань є однією з найнебезпечніших точок напруги у відносинах між США та Китаєм.
Сполучені Штати офіційно розірвали відносини з Тайванем у 1979 році, коли вони заявили про дипломатичне визнання Китаю. Однак Сполучені Штати продовжують постачати Тайваню оборонну зброю згідно з мандатом Конгресу США.
Президенти США протягом тривалого часу використовували політику «стратегічної неоднозначності» щодо Тайваню — фактично залишаючи свої варіанти відкритими у випадку китайського вторгнення на острів.
Однак нещодавні коментарі Байдена викликали сумніви щодо такого підходу. Після вступу на посаду Байден тричі заявляв, що США віддані захисту Тайваню.
Однак Байден був обережним щодо перспективи візиту Пелосі. Раніше цього місяця Байден заявив, що американські військові не вважають візит гарною ідеєю.
Можливий візит Пелосі відбувається у чутливий момент для Сі, який, як очікується, використає з’їзд Комуністичної партії пізніше цього року, щоб отримати суперечливий третій термін на посаді вищого лідера Китаю.
Спостерігачі кажуть, що Сі, найвпливовіший лідер Китаю за останні десятиліття, можливо, захоче надіслати жорстке послання Тайваню напередодні зустрічі. Але він також може захотіти зберегти стабільність навколо чутливого політичного моменту.
Прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у п'ятницю, що «немає причин» для зростання напруги у відносинах з Китаєм, оскільки політика США не змінилася.
Кірбі повторив, що Пелосі "не потребує, і ми не пропонуємо схвалення чи несхвалення" на поїздку. Він додав: «Спікер має право пересуватися на борту військового літака».
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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Боррель назвав умови, за яких Європа може повернутися до діалогу з Росією
Голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель назвав умови, за яких Європа може повернутися до діалогу з Росією.
«Що стосується Європи, то ми все ще залишаємося відкритими до діалогу з Росією за умови, що вона відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України», – йдеться в документі, в якому Борель аналізує вплив санкцій ЄС на економіку Росії та її геополітичне положення.
Коментуючи залежність ЄС від російських енергоресурсів, він зауважив, що Європа виявила готовність діяти та ризикувати пропорційно масштабу виклику.
«Звичайно, ця детоксикація від російської енергетики не проходить безболісно для деяких країн чи певних секторів. І це гостро вплинуло на споживчі ціни. Однак роз’єднання незворотне. Такий підхід тим більше важливий і своєчасний, що він відповідає нашим кліматичним амбіціям. Громадська думка не сприйме ніякого розвороту навіть після закінчення війни», – вважає голова дипломатії ЄС.
Він зауважує, що санкції ЄС мають сигнальну функцію, яка вказує неприйнятність поведінки Росії, і примусову функцію, яка спрямована на припинення фінансування військової машини Кремля.
Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.
Війну в Україні обговорюватимуть на засіданні ООН щодо ядерного роззброєння
Засідання ООН щодо знакового Договору про нерозповсюдження ядерної зброї мало відбутись в 2020 році. Відкладена через пандемію конференція нарешті розпочинається в понеділок.
Війна Росії в Україні реанімувала побоювання щодо ядерного протистояння та посилила нагальність спроб зміцнити договір 50-річної давнини.
«Це дуже, дуже важкий момент», — сказала Беатріс Фін, виконавчий директор Міжнародної кампанії за скасування ядерної зброї, яка отримала Нобелівську премію миру.
Вторгнення Росії, яке супроводжується зловісними посиланнями на її ядерний арсенал, "є настільки значущим для договору та справді чинить на нього сильний тиск, - сказала вона. - Те, як уряди реагують на ситуацію, сформує майбутню ядерну політику".
Чотиритижнева зустріч має на меті досягти консенсусу щодо наступних кроків, але очікування щодо домовленості невеликі.
Тим не менш, президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, прем’єр-міністри Японії Фуміо Кісіда та Фіджі Френк Баінімарама, а також понад десяток міністрів закордонних справ є серед учасників з щонайменше 116 країн, за словами офіційного представника ООН, який говорив за умови анонімності, оскільки він не мав права виступати публічно перед конференцією.
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який діє з 1970 року, виконується найкраще з усіх угод про контроль над озброєннями. 191 країна приєдналася до цього договору.
Країни, які не мають ядерної зброї, пообіцяли не здобувати її, тоді як ядерні країни Британія, Китай, Франція, Росія (тоді Радянський Союз) і Сполучені Штати погодилися вести переговори про ліквідацію своїх арсеналів. Усі підтримали право кожного розвивати мирну атомну енергетику.
Індія та Пакистан, які не підписали, продовжували розробляти бомбу. Так само зробила Північна Корея, яка ратифікувала пакт, але пізніше оголосила про вихід з нього. Вважається, що Ізраїль, який не підписав, має ядерний арсенал, але не підтверджує і не спростовує цього.
Проте Договір про нерозповсюдження допоміг обмеєити кількість нових країн у ядерній галузі (президент США Джон Ф. Кеннеді одного разу передбачив до 1975 року 20 держав, які матимуть ядерну зброю) і слугує основою для міжнародної співпраці у сфері роззброєння.
Загальна кількість ядерної зброї в усьому світі скоротилася більш ніж на 75% порівняно з піком середини 1980-х років, головним чином завдяки завершенню холодної війни між США та колишнім Радянським Союзом. Але, за оцінками експертів, у всьому світі залишається приблизно 13 000 боєголовок, переважна більшість у США та Росії.
Зустрічі для оцінки того, як працює договір, мають відбуватися кожні п’ять років, але конференція 2020 року неодноразово відкладалася через пандемію коронавірусу.
Проблеми тим часом лише зросли.
Розпочинаючи в лютому війну в Україні, президент Росії Володимир Путін попередив, що будь-яка спроба втручання призведе до «наслідків, яких ви ніколи не бачили», і підкреслив, що його країна є «однією з найпотужніших ядерних держав». Кілька днів потому Путін наказав привести російські ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав «страшним».
"Перспектива ядерного конфлікту, яка колись була немислимою, тепер знову стала реальною", - сказав він.
Події в Україні створюють складний вибір для майбутньої конференції, сказала Патриція Льюїс, колишній співробітник ООН з питань роззброєння, яка зараз працює в аналітичному центрі з міжнародних справ Chatham House у Лондоні.
«З одного боку, щоб підтримати договір і те, що він означає, урядам доведеться звернути увагу на поведінку та загрози Росії, — сказала вона. - З іншого боку, це ризикує розділити учасників договору».
Ще одна незручна динаміка: війна посилила побоювання деяких країн щодо відсутності ядерної зброї, особливо тому, що колись Україна розміщувала, але відмовилася від радянської ядерної зброї.
Україна — чи не єдина гаряча тема.
Схоже, Північна Корея нещодавно готувалася до першого випробування ядерної зброї з 2017 року. І розмови про відновлення угоди, яка має на меті утримати Іран від розробки ядерної зброї, знаходяться в підвішеному стані.
США та Росія мають лише один договір про обмеження ядерної зброї та розробляють нові технології. Минулого року Велика Британія підняла обмеження на свої запаси. Китай каже, що він модернізує — або, як стверджують США, розширює — третій за величиною ядерний арсенал у світі.
Посол США Адам Шейнман, спеціальний представник президента з питань нерозповсюдження ядерної зброї, сказав, що Вашингтон сподівається на «збалансований» результат, який «встановлює реалістичні цілі та просуває інтереси нашої національної та міжнародної безпеки».
АР надіслала запит до російської місії в ООН щодо цілей Москви щодо конференції: але не отримала негайної відповіді.
У Пекіні речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що його країна хоче працювати над покращенням глобального ядерного управління та підтримкою міжнародного порядку та «твердо захищатиме законні інтереси та права безпеки та розвитку Китаю та країн, що розвиваються».
Якщо світ не може говорити одним голосом, прихильники роззброєння кажуть, що рішуча заява великої групи країн може надіслати значуще повідомлення.
Останніми роками розчарування Договором про нерозповсюдження ядерної зброї стало каталізатором іншого пакту, який прямо забороняє ядерну зброю. Його ратифікували понад 60 країн, він набув чинності минулого року, хоча жодна держава, яка не має ядерної зброї, не мала участі.
На нещодавній зустрічі у Відні країни-учасниці засудили «будь-які ядерні загрози» та підписали тривалий план, який включає розгляд створення міжнародного трастового фонду для людей, постраждалих від ядерної зброї.
Фін, чия група в Женеві виступала за угоду про заборону ядерної зброї, сподівається, що активність у Відні послужить натхненням — або сповіщенням — для країн щодо досягнення прогресу на конференції ООН.
«Якщо не зробити цього тут, — сказала вона, — ми продовжимо в іншому місці».
З Одеси відпливло перше від початку російського вторгнення судно з українськими збіжжям
Представники України і Туреччини повідомили, що з Одеси 1 серпня відпливло судно з українським збіжжям - вперше за майже півроку, відколи Росія заблокувала мореплавство у північній частині Чорного моря, розпочавши 24 лютого новий етап війни проти України.
Росія також захопила всі українські порти на Азовському морі і з 2014 року окупувала український півострів Крим.
Для нас важливо бути одними з гарантів глобальної харчової безпеки.
У липні Москва пообіцяла не нападати на судна зі збіжжям в межах домовленості підписаної у липні з ООН, Туреччиною і Україною, але на другий день після підписання Росія завдала ракетного удару по одеському порту і не припиняла обстрілів Миколаєва.
У неділю в результаті ракетного удару в Миколаєві загинув засновник однієї з найбільших українських зерноторгових компаній Олексій Вадатурський та його дружина.
У вівторок судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне має зупинитися біля Стамбула для огляду представниками Об’єднаного координаційного центру, в якому працюють представники ООН, Туреччини, України та Росії, що був створений в межах угоди.
Пунктом призначення судна названо Ліван і зараз повідомляють, що до відправлення з портів Одеса, Чорноморськ і Південний готують ще понад півтора десятка суден.
«Перше від початку російської агресії українське судно зі збіжжям вийшло з порту. Завдяки підтримці усіх наших країн - партнерів та ООН ми змогли повністю виконати угоду підписану в Стамбулі. Для нас важливо бути одними з гарантів глобальної харчової безпеки», - написав у Твіттері український міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Ми боялися, що не зможемо повернутися у свою країну. Кожного дня в порту лунали сирени тривоги.Абдула Дженді
Член екіпажу Razoni в інтерв’ю агентству Reuters сказав, що його колеги були вимушені провести в Одесі тривалий час у постійному страху.
«Кожного дня ми боялися, що не зможемо повернутися у свою країну. Кожного дня в порту лунали сирени тривоги, і ми почувалися під загрозою, бо боялися, що випадково могли завдати удару по нас і по нашому судну», - сказав корабельний інженер Абдула Дженді.
Російське вторгнення в Україну, яку розпочалося 24 лютого, призвело до міжнародних проблем з продовольством та до енергетичної кризи.
Представники ООН застерегли, що зростання цін на харчі і зокрема брак зерна загрожують голодом у багатьох країнах.
Українські офіційні представники кажуть, що в чорноморський портах України залишаються пришвартовані 17 суден завантажені 600 000 тонн збіжжя.
Блокування дороги та сирени – на кордоні між Косовом та Сербією не спокійно
Місцеві серби на півночі Косова в неділю заблокували вантажівками головну дорогу біля прикордонного переходу Яріньє, повідомляє місцеве бюро Радіо Свобода.
Також повідомляється про блокаду на дорозі Приштина-Рашка.
Поліція Косова оголосила, що через блокування пункти перетину кордону Яріньє та Брняк для руху мандрівників і транспортних засобів закрили. Люди користуються альтернативними маршрутами.
Крім того, у Північній Митровиці постійно лунають сирени. Також повідомляється про блокаду кварталу Бошняк у місті.
Блокування відбувається за день до того, як набудуть чинності два рішення уряду Косова щодо сербських номерних знаків і документів. Уряд Косово заявив, що 1 серпня мандрівникам, які прибувають із Сербії, документи, видані в Сербії, будуть обмінювати на нові ідентифікаційні документи в’їзду-виїзду, видані Приштиною. Ця політика відповідає давній практиці Белграда щодо громадян Косова, які відвідують Сербію.
Крім того, з 1 серпня також почне діяти нова норма щодо номерних знаків.
Етнічні серби на півночі Косова користуються автомобільними номерами, виданими сербськими установами з часів 1999 року, з абревіатурами косовських міст, таких як KM (Косовська Митровица), PR (Приштина) або UR (Урошевац).
Уряд Косова вважає таблички незаконними, але допускає їх у чотирьох північних муніципалітетах з сербською більшістю.
Тепер Косово вимагатиме заміни цих номерних знаків на номерні знаки, видані Косово, з абревіатурою «RKS».
Миротворча місія НАТО в Косово в коментарі Радіо Свобода заявила, що спостерігає за ситуацією і пізніше виступить із реакцією для ЗМІ.
МЗС відстежує ситуацію на півдні Сербії і закликає громадян України утриматися від поїздок в цей регіон, повідомив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.
«Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство. Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідин південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей», – написав він на своїй сторінці у фейсбук.
Через кілька годин після повідомлень про загострення ситуації на кордоні між Косовом та Сербією з'явилася реакція російського Міністерства закордонних справ.
«Рішення «влади» в Приштині розпочати з 1 серпня застосування необґрунтованих дискримінаційних «правил» про примусову заміну особистих документів та реєстраційних номерів місцевих сербів – черговий крок до вигнання сербського населення з Косова, витіснення звідти косовосербських інститутів, що забезпечують захист прав сербів від свавілля приштинських радикалів на чолі з « прем'єром» А. Курті (пунктуацію оригіналу заяви російської дипломатки збережено – ред. )», – заявила представник МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує російська агенція «Интерфакс».
Таке загострення відбувається не вперше. У вересні минулого року етнічні серби блокували кордон між Косовом та Сербією, висловлюючи протест проти вимоги влади у Приштині знімати сербські номерні знаки з автомобілів, що в’їжджають до Косова.
Сербія не визнає незалежності Косова, а також його права вводити правила та норми, такі як реєстрація легкових і вантажних автомобілів. Більшість країн ЄС визнають Косово, але Росія та Китай, союзники Сербії, не визнають.
ЄС намагався налагодити діалог між двома балканськими сусідами більше десяти років, але поки що ці зусилля не привели до нормалізації відносин.
Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що Косово офіційно подасть заявку на членство в Європейському Союзі до кінця 2022 року, незважаючи на занепокоєння щодо напруженості з Сербією, яка також претендує на вступ до ЄС.
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