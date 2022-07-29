Як США та Китай контролюють ризики, покаже візит спікерки Палати представників США до Тайваню - експерти

Тайвань (AP) — Експерти кажуть, що дискусія, яку викликав можливий візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайваню, упускає ключовий момент: справжню увагу слід зосередити на тому, як Сполучені Штати та Китай врегулюють свої розбіжності, щоб ризики конфронтації не виходять з-під контролю.

Новини про можливий візит Пелосі викликали інтенсивне обговорення щодо можливої дипломатичнлої військової реакцій Китаю. Але для Тайваню візит — якщо він відбудеться — буде лише останньою точкою боротьби в і без того напруженій ситуації, яка десятиліттями затьмарювала демократію на острові.

«Головна ідея полягає не в тому, щоб Пелосі приїхала на Тайвань, а в тому, щоб подивитися, як США та Китай ефективно контролюють ризики, які можуть виникнути», — сказав Артур Чжин-Шен Ван, експерт із оборонних досліджень у Центральному поліцейському університеті Тайваню. .

Ванг сказав, що розмова в четвер між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном стала прикладом того, як дві сторони можуть регулювати свої розбіжності шляхом діалогу. Той факт, що це сталося під час дебатів щодо візиту Пелосі на Тайвань, є ознакою принаймні «базового рівня взаєморозуміння», сказав він.

Тайвань прагне балансу між двома великими державами.

Президент Тайваню Цай Ін Вень «робив усе можливе, щоб уникнути непотрібних провокацій, зберігаючи цілісність тайванської демократії», — сказав Вінсент Чао, колишній директор політичного відділу представництва Тайваню у Вашингтоні, округ Колумбія.

Якщо її поїздка відбудеться, Пелосі стане обраним посадовцем найвищого рангу в США, який відвідав Тайвань з тих пір, як Ньют Ґінгріч поїхав туди понад 25 років тому.

Тайванські експерти кажуть, що вони не очікують, що Китай відповість прямою військовою конфронтацією, і що важливо розглядати потенційний візит у контексті.

"Це не непотрібна провокація. Це дотримання прецеденту, який був створений із США та Тайванем", - сказав Чао.

Для дипломатично ізольованого уряду Тайваню будь-який обмін думками з іноземним політичним лідером сприймається як позитивний.

"Ми дуже вдячні спікерці Пелосі, яка протягом багатьох років дуже підтримувала Тайвань і була дружньою, і ми будемо раді вітаті будь-якого дружнього іноземного гостя", - сказав у середу прем'єр-міністр Тайваню Су Ценг Чанг.

Китай продовжує змушувати Тайвань мовчати на світовій арені, виступаючи проти всіх офіційних обмінів між островом та іншими урядами. Він перехопив дипломатичних союзників Тайваню, включаючи багато малих острівних держав, пропонуючи їм доступ до ресурсів і підтримку Пекіна. І Китай погрожує урядам, які відправляють офіційних відвідувачів на Тайвань, як це було зроблено з Францією, Литвою та Європейським Союзом, зокрема.

Візит Пелосі не більша загроза, ніж коментарі Байдена про те, що США мають військове зобов’язання захищати Тайвань, сказала Наташа Кассам, директор програми громадської думки та зовнішньої політики Інституту Лоуї в Австралії. Байден говорив про це тричі, хоча законодавство та політика США є більш неоднозначними. Ці зауваження викликали різкий осуд з боку Пекіна, але не призвели до військових дій.

Експерти кажуть, що лише за кілька місяців до найважливішого для Китаю 20-го партійного з’їзду восени, на якому Сі, як очікується, обійме третій термін на посаді лідера партії та країни, Китай навряд чи зробить якісь дестабілізуючі кроки.

«Китай каратиме Тайвань насамперед за допомогою залякування», — сказав Куо Юйжень, експерт із оборонних досліджень Інституту досліджень національної політики Тайваню, посилаючись на минулий випадок, коли Китай обстріляв ракетами порти на острові в 1995-1995 роках. Криза в Тайванській протоці 1996 року.

Не всі жителі Тайваню підтримують візит Пелосі, і вона не настільки відомою, як колишній президент США Дональд Трамп або президент США Джо Байден.

Погожого п'ятничного ранку в столиці острова туристи та сім'ї, які прогулювалися парком Даан, сказали, що не відчувають загрози війни.

Келлі Чоу, жителька Тайчжуна, яка приїхала у Тайбей у відпустку, сказала, що не відчувала жодної напруги через можливість нападу Китаю на Тайвань.

«Я бачила новини, але не думаю, що там буде якийсь військовий рух, — сказала Чоу. - Я думаю, що якщо вони справді вторгнуться, нічого хорошого з цього не вийде. Це буде погано для обох сторін".

Чоу не підтримує візит Пелосі, кажучи, що це «спричинить більше проблем і виникне суперечка».

76-річний житель Тайбею, який назвав лише своє прізвище, Сяо, сказав, що візит Пелосі надасть «символічну підтримку».

"Але насправді, чи отримає Тайвань з цього якусь користь, це велике питання", - сказав він.

Наполегливість Китаю щодо Тайваню зросла в останні роки, і Народно-визвольна армія регулярно літає військовими літаками на острів. Китай також намагався покарати Тайвань за допомогою економічних заходів, наприклад, заборонивши експорт ананасів і морського окуня з острова до Китаю.

Візит Пелосі, ймовірно, спричинить короткочасну напругу, сказав Ван, експерт з оборонних досліджень, але він відкинув агресивні загрози з боку націоналістичних кіл Китаю, включно з Ху Сіцзінь, колишнім редактором державної газети Global Times.

Цього тижня, коли Тайвань проводить щорічні військові навчання для підготовки до можливого китайського вторгнення, японські військові заявили, що в понеділок помітили китайський розвідувальний дрон, який летів у міжнародних водах біля східного узбережжя Тайваню.

Військові ризики реальні, кажуть експерти, але навряд чи досягнуть рівня війни.

"Інтенсивні спекуляції з боку всіх свідчать про те, як Тайвань кидають навколо, як політичний футбол, і вони абсолютно марні", - сказав Кассам з Інституту Лоуі.