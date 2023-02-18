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Пелосі в Мюнхені: «Ми просто переможемо, дитинко. Ми просто витримаємо, доки не переможемо».
Американське суспільство підтримує боротьбу України за свободу, і ця позиція залишається незмінною, заявила колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
Американський народ прийняв українців у свої домівки. Вони за перемогуНенсі Пелосі
Відповідаючи на запитання під час дискусії на Мюнхенському безпековому форумі щодо американської підтримки України, Пелосі сказала, що більшість американців розуміє, що українці борються за свободу і готові їх у цьому підтримувати.
«Можливо, є ті, хто каже – не хочу витрачати гроші чи те, чи інше, але переважно американський народ прийняв українців у свої домівки. Вони за перемогу», – сказала Пелосі.
На її думку, якщо в пресі повідомляють, що є деяке послаблення, то воно не впливає на загальні настрої.
«Це послання успіху, налаштування на перемогу. Преса задає всілякі питання. Або чому ти це питаєш? Ми просто переможемо, дитинко. Ми просто витримаємо, доки не переможемо. Це про демократію, свободу, свободу. Для українського народу, але для світу», – сказала Пелосі.
Вона додала, що про це на Мюнхенській конференції також чікто сказала віце-президентка США Камала Гарріс, що потрібно «тримати стрій проти Путіна».
«Я не боюся того, що є послаблення підтримки народу України», – сказала Пелосі.
Згідно з новим опитуванням, яке було опубліковано 15 лютого, підтримка України серед американців дещо зменшилася. Сорок вісім відсотків стверджують, що вони за надання США зброї Україні, 29 відсотків проти, а 22 відсотки кажуть, що вони ні за, ні проти, мовиться в опитуванні, яке провели спільно агентство Associated Press та Центр дослідження громадської думки NORC.
У травні 2022 року, менш ніж через три місяці війни, 60 відсотків дорослих американців заявили, що вони були за відправку Україні зброї.
Американці приблизно порівну розділилися щодо надсилання державних коштів безпосередньо в Україну: 37 відсотків за, 38 відсотків проти, а 23 відсотки не визначилися.
Згідно з іншим опитуванням, опублікованим соціологічною компанією Gallop 5 лютого, кількість американців, які хочуть, щоб Сполучені Штати підтримали Україну у поверненні її території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту, залишилася стабільною, на рівні 65% дорослого населення.
Водночас 31% продовжують говорити, що вони воліли б, щоб США працювали над швидким припиненням війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти частину українських територій.
Ненсі Пелосі, яка склала повноваження спікерки Палати представників Конгресу з початку нинішнього року, побувала в Україні та на власні очі бачила руйнування, яке принесла російська агресія.
У своєму виступі у Мюнхені вона сказала, що історії українського опору, які вона почула в Києві та в містах поблизу Києва, які перебували в російській окупації, її дуже надихнули. Її надихнули люди, чий дух не зламала жорстокість російських солдатів.
У своєму інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» напередодні візиту до Мюнхена Пелосі запевнила, що рік потому, «Сполучені Штати та наші союзники залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні, яка насправді є боротьбою за демократію у всьому світі».
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Блінкен: жертви Росії у війні з Україною склали більше 200 000
Більше 200 000 людей вбитими та пораненими втратила Росія за майже рік війни в Україні. Такі цифри, спираючись на дані, що знаходяться у відкритому доступі, озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого. Напередодні Міністерство оборони Великої Британії поділилось своїми оцінками втрат Росії у війні. Росія втратила загиблими 60 000 людей, йдеться в щоденному звіті відомства.
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В дискусії в суботу разом з Блінкеном взяла участь міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Бербок, зокрема, вказала на необхідності чітко розрізняти де жертва, а де агресор в війні Росії в Україні. "Але ми можемо дати агресору шанс і ми кожного дня звертаємось до Росії із проханням змінити свою позицію". Якщо ж агресор не змінює позицію, захід має надавати Україні оборонну підтримку, зауважила вона.
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Пісторіус: «Україна мусить виграти війну». Німеччина допомагатиме «стільки, скільки буде потрібно».
Лідери європейських країн заявляють, що їхня мета – домогтися перемоги України над російською агресією і вони готові «зрушити гори» задля досягнення цієї мети. Про це лідери країн Європейського Союзу та високопосадовці ЄС говорили під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у суботу, що Україна повинна «виграти свою битву» проти вторгнення Росії, і що його країна та союзники допомагатимуть у цьому.
«Я чітко дав зрозуміти: Україна повинна виграти цю війну», - сказав Пісторіус у своїй промові на конференції в Мюнхені.
Пісторіус додав, що перемога Росії може надихнути Москву атакувати інші країни.
«Росія веде жорстоку загарбницьку війну проти України, і якби Путін добився свого, це був би лише початок», – заявив міністр оборони Німеччини.
Пісторіус також заявив, що він запевнив президента України Володимира Зеленського, що Німеччина та її союзники допомагатимуть Києву «стільки, скільки буде потрібно».
«Україна має виграти війну», – цитує міністерство оборони Німеччини свого очільника у твіті.
Раніше у суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз може «зрушити гори», якщо це потрібно, і що у випадку «жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України» ЄС повинен об’єднати зусилля для закупівлі для України необхідної кількості боєприпасів.
«Це не звичайні часи, це – надзвичайні часи. І тому ми також повинні дивитися на надзвичайні заходи чи процедури», – додала вона в інтерв’ю агентству Reuters, говорячи про необхідність створення спільних європейських програм оборонних закупівель.
Вона заявила, що спільний інтерес ЄС в отриманні більшої кількості боєприпасів для України, переважатиме індивідуальні національні інтереси. Також у своїй промові фон дер Ляєн запропонувала ЄС об’єднати зусилля з оборонною промисловістю блоку, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів для України та для того, щоб поповнити склади в Європі.
Як нагадує Reuters, у минулому зосередженість на національних інтересах часто перешкоджала тіснішій оборонній співпраці між європейськими країнами, у тому числі, коли йшлося про спільні програми закупівель.
Раніше Київ звернувся до союзників по допомогу в постачанні артилерійських снарядів, оскільки його запаси виснажуються, через те, що українські війська витрачають близько 10 000 снарядів на день.
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