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США

«Удари успішно вразили кожну визначену ціль, повідомлень про людські жертви немає» – оцінка Пентагону спецоперації в Сирії

  • Голос Америки
Речниця Пентагону Дейна Вайт і генерал Кеннет Маккензі

Виступаючи на спеціальному брифінгу для преси у суботу вранці генерал-лейтенант сухопутних сил США Кеннет Маккензі заявив, що всі літаки ВПС безпечно повернулися на свої бази. Директор генштабу заявив, що поки що жодної військової відповіді на спецоперацію міжнародної коаліції з боку Сирії немає.

Генерал Маккензі підкреслив, що повідомлень про будь-які жертви в людях внаслідок ракетних ударів - немає.

У суботу вранці президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що нічна атака коаліції на чолі з США була «прекрасно виконаною» та додав, що «місія завершена».



«Вчорашня операція пройшла прекрасно. Дякую Франції та Британії за їхню мудрість та силу їхніх військ. Краще не могло б і бути. Місія завершена», - написав Дональд Трамп у Твіттер.

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