Пенс: США готують пакет нових «найжорсткіших» санкцій проти КНДР

Передбачається, що про них оголосять після завершення Олімпіади в Південній Кореї, тобто до 25 лютого



Віце-президент США Майк Пенс в середу в Токіо оголосив, що Вашингтон розробляє найагресивніші і найжорсткіші санкції щодо Північної Кореї. За словами Пенса, США оголосять про нові санкції вже найближчими днями.

«Сполучені Штати незабаром представлять найжорсткіші та найагресивні санкції з числа тих, які коли-небудь запроваджувалися проти Північної Кореї», - заявив Пенс після переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.



Американський віце-президент не вдавався в подробиці, проте підкреслив, що США «продовжуватимуть ізолювати Північну Корею до тих пір, поки вона повністю і остаточно не відмовиться від своєї ядерної та ракетної програм».



Переговори Пенса у середу з прем’єр-міністром Абе були покликані показати міцність американсько-японського альянсу в умовах загрози, яку несе ракетно-ядерна програма Північної Кореї



Пенс наголосив на необхідності тісної координації зусиль США, Японії і Південної Кореї в зв'язку з північнокорейською загрозою в період, коли відносини між Сеулом і Токіо ускладнилися через гірку історичну спадщину, що включає колонізацію Корейського півострова Японією в 1910-1945 роках.

Візит Пенса в Південну Корею в четвер співпаде з приїздом на зимову Олімпіаду чиновника КНДР Кім Йон Нама, який стане найбільш високопоставленим посадовцем Північної Клореї, який будь-коли приїхав на Південь після закінчення Корейської війни в 1953 році.

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