Віце-президент Пенс не відкидає можливості зустрічі з представниками КНДР

Адміністрація президента Трампа залишає відкритою можливість зустрічі віце-президента Майка Пенса з північнокорейськими офіційними особами цього тижня на Зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї.

«Якщо йдеться про відносини з делегацією Північної Кореї, то я не просив про зустріч, сказав віце-президент Пенс у понеділок під час зупинки в Алясці. – Але побачимо, що станеться».

Раніше державний секретар Рекс Тіллерсон, відвідуючи Перу, дав подібну відповідь на запитання, чи Пенс може зустрітися з північними корейцями під час Олімпійських ігор.

Перед відбуттям до Японії, куди Пенс прибув у вівторок ввечері за місцевим часом, він підкреслив, що президент Дональд Трамп «сказав, що він завжди вірить у розмови. Побачимо, що станеться. Але моє послання, за будь-яких обставин, хто буде присутній, буде те саме».

Віце-президент сказав репортерам, що коли він зустрінеться з будь-яким північнокорейським службовцем, він скаже йому, що його країна «раз і назавжди» мусить позбутися ядерної зброї і скасувати програми розробки балістичних ракет, чого бажають країни регіону і Сполучені Штати.

Церемоніальний глава КНДР Кім Йон Нам очолить делегацію на високому рівні і, згідно з передбаченнями, візьме участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Подорож Пенса до Північно-Східної Азії має на меті допомогти відвернути увагу від Північної Кореї під час Олімпійських ігор. Сполучені Штати не хочуть, щоб КНДР своєю пропагандою привернула до себе всю увагу міжнародної громадськості.

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