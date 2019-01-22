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Віце-президент США підтримав протести у Венесуелі

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"Ніколас Мадуро - диктатор і не має законних підстав претендувати на владу"

Ми продовжуватимемо підтримувати вас, доки не буде відновлено демократію, а ви не повернете собі свободу
Віце-президент США Майк Пенс

Віце-президент США Майк Пенс у відеозверненні до венесуельців у вівторок заявив, що президент Венесуели Нікола Мадуро не має законних підстав претендувати на посаду і ніколи не обирався на посаду в результатів вільних виборів.

Звернення Пенса було опубліковане напередодні запланованих на середу протестів у Венесуелі, до яких закликала Національна асамблея країни, яка вважає перебування Мадуро при владі незаконним. Сам Мадуро не визнає Національну асамблею Венесуели.

У своєму зверненні Пенс заявив, що США підтримують рішення голови Національної асамблеї Хуана Гуаідо затвердити конституційні повноваження цього органу, оголосити Мадуро узурпатором та закликати до створення перехідного уряду.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро
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"Від імені президента США Дональда Трампа, всього американського народу я висловлюю непохитну підтримку Сполучених Штатів у час, коли ви, народ Венесуели, гучніше закликаєте до свободи", - заявив Пенс.

"Ми з вами. Ми підтримуємо вас, і ми продовжуватимемо підтримувати вас, доки не буде відновлено демократію, а ви не повернете собі свободу", - заявив Пенс.

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