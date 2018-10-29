Росія надаватиме антикризові поради Венесуелі - Bloomberg

Росія направила делегацію високопосадовців до Венесуели, з метою скласти план дій з запобігання економічній катастрофі в країні, яка є ключовим союзником Кремля, повідомляє Bloomberg.

Венесуела переживає складнощі через запровадження американських санкцій та низьких цін на нафту. Росія, яка підтримує тісні зв'язки з урядом президента Мадуро і реструктуризувала борги обсягом 3,15 мільярда доларів минулого року, пропонує технічну допомогу.

Російська делегація планує зустрітись з представниками центрального банку а також Міністерства фінансів та економіки, повідомили Bloomberg дві неназвані особи, поінформовані про плани. Посадовці також зустрінуться з представниками нафтової компанії Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) з метою обговорити надання валютної виручки центральному банку, згідно до інформації з поінформованих джерел.

В столиці Венесуели також з візитом перебуває делегація з Китаю і проводить переговори про стабілізацію економіки, зазначили російські посадовці виданню. PDVSA готується провести виплату у 949 мільйонів доларів за облігаціями. Венесуела вже має прострочені борги у 7 мільярдів доларів, однак, ці облігації прив'язані до цінного активу – мажоритарного пакету акції в компанії Citgo Holding Inc. і несплата за ними дозволить кредиторам домагатись передачі пакету акцій.

Росія також перебуває під санкціями США і обережно ставиться до надання фінансової підтримки своїм союзникам у світі, незважаючи на неодноразові звернення.

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