Пенсії у березні зростуть на 18-20%, а виплати пенсіонерам на окупованих територіях і за кордоном продовжать - глава мінсоцполітики Жолнович

Пенсії в Україні у березні зростуть на 18-20 відсотків через інфляцію, їхні остаточні розрахунки оприлюднять наприкінці лютого, коли уряд опублікує постанову про індексацію. Про це в інтерв'ю українській службі Голосу Америки повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Ми будемо підвищувати пенсії, зважаючи на інфляцію в березні. ... Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а є більш гнучким. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде", - сказала очільниця Міністерства соціальної політики України.

Жолнович також розповіла, що в час війни українському уряду вдалось зберегти виплати пенсій завдяки зарплатам військових.

Оксана Жолнович: "Пенсійний фонд за цей проміжок часу фактично продемонстрував свою стійкість, і це відбулось, як би там дивно не було, але завдяки нашим воїнам, тому що близько мільйона людей пішли служити в армію, там у них досить високі заробітні плати, з цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, який йде в пенсійний фонд. Це дозволило стабілізувати пенсійний фонд, не провалити його. Тобто це наші внутрішні гроші, які ми платимо військовим, вони працюють як інструмент підтримки пенсіонерів. Дві групи - військові та пенсіонери - сьогодні взаємозв'язані, з точки зору фінансової підтримки. То ж ми виконуємо дохідну частину Пенсійного фонду і розуміємо, що можемо проіндексувати пенсії найбіднішим нашим категоріям, що ми й плануємо робити".

За словами міністерки, зараз в уряді тривають розрахунки зростання пенсії, "тому що кінцевий показник інфляції буде в лютому опублікований, зараз ми його з відповідних статистичних органів беремо, і за формулою розраховуємо".

Постанову про індексацію грошових доходів населення Кабмін має оприлюднити наприкінці лютого, повідомила представниця уряду.

Жолнович також повідомила, що уряд продовжує нараховувати пенсії українцям на окупованих територіях та тим пенсіонерам, які були змушені виїхати за кордон.

"Ті люди, що опинилися закордоном впродовж останнього року, ми їм продовжуємо оплачувати. Якщо вони отримували пенсію через "Укрпошту", і їм фізично приносили гроші, зараз вони такої змоги не мають, бо вони за кордоном. Пенсія їм нараховується на передрахунку в "Ощадбанку", і коли вони звернуться в будь-яке відділення "Ощадбанку", щоб відкрити картку, вони отримають свою пенсію", - повідомила міністерка соціальної політики.

Світовий Банк та американська агенція USAID частково покривають фінансування пенсій окремим категоріям населення, як-то працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій чи незахищеним верствам населення.

Як повідомляв раніше "Голос Америки", уряд США та Світовий банк відстежують американські виплати Україні, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням". Міністерство фінансів США заявляло, що не бачить жодних ознак того, що українці використовували американські кошти не за призначенням.