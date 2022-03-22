У Пентагоні коментують війну в Україні: війська Росії не просуваються, мають проблеми із забезпеченням

Високопосадовець Пентагона у вівторок припустив, що у разі ухвалення рішення про посилення свого угрупування в Україні, Росія спочатку звернеться до сил нині розміщених за її межами і лише після цього до наявних у Росії. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Як повідомляє Селдін у Пентагоні заявили, що поки не бачать прибуття заявлених Росією іноземних бійців, але найманці Групи Вагнера вже в Україні, переважно на Донбасі.

У Міноборони США також заявили, що російські війська зіткнулись із проблемами із забезпеченням продуктами харчування, пальним, устаткуванням, зокрема точними боєприпасами.

У вівторок у Генштабі ЗСУ заявили, що противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України, однак завдання РФ "залишаються невиконаними".

Посадовець Пентагону також відзначив, що США не спостерігають ознак підготовки Росії до застосування хімічної, біологічної зброї.

Говорячи про загальну картину бойових дій, у Пентагоні вказали, що не спостерігають реальних змін з російського боку поблизу Києва, а сили РФ там не просуваються вже тривалий час.

США також відзначають спроби ЗСУ відбити територію в районі Ізюму; обстріли Маріуполя з кораблів; активність флоту Росії поблизу Одеси; вимушену зміну позицій російських сил поблизу Миколаєва через відсіч українських сил.

Посадовець Пентагону назвав "помітними" удари у відповідь по російських військах на ключових ділянках.

За повідомленнями російських ЗМІ, у Кремлі у вівторок заявили, що не мають повноважень розголошувати дані про втрати Росії у ході війни проти України. Раніше видання "КП" опублікувало дані про майже 10 000 загиблих в Україні російських військових та понад 16 000 поранених. Пізніше у виданні заявили, що інформація недостовірна, а сайт було зламано.

За інформацією Генерального штабу ЗС України, на 22 березня втрати противника складають приблизно 15300 осіб особового складу. Розвідка минулого тижня США оцінювала російські військові втрати у більш ніж 7 000. Заявлялось, що справжня кількість може бути вищою.

У статті використано матеріали "Интерфакс".