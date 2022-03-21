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У Пентагоні вважають, що Росія не досягнула жодної із її можливих цілей в Україні
У Міноборони США вважають, що на поточний момент Росія не досягнула в Україні жодної із імовірних цілей, поставлених перед початком вторгнення в Україну. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючись на заяви високопосадовця оборонного відомства США.
За оцінками Міноборони США, використання Росією обстрілів з використанням артилерії та ракет "відчайдушною спробою" добитись переламу ситуації а її військові нині "загрузли" на зайнятих позиціях.
Посадовць США відзначив, що використання Росією гіперзвукової зброї може бути обумовлене, як прагненням "надіслати сигнал" Заходу так і поступовим вичерпуванням запасів [іншої] високоточної зброї. При цьому у Пентагоні вважають, що Росії доступна "значна більшість" балістичних озброєнь та "більше половини" крилатих ракет повітря-земля.
За оцінками уряду США, Росія нині використовує в Україні менше 90% військових сил накопичених перед початком війни. "Вони багато використовуються, але треба пам'ятати, що вони дуже багато і накопичили", - наводить слова посадовця Селдін. У США вважають, що Путіну досі доступна "значна більшість" бойових сил накопичених проти України .
В уряді США також вказують, що Україна зберегла близько 90% бойової сили та засобів завдяки постійному поповненню з боку міжнародної спільноти.
У Пентагоні також заявили, що висока ефективність ЗСУ обумовлена і отриманою протягом 8 років військовою підготовкою наданою Заходом.
Посадовець також вказав на те, що США та союзники ведуть перемовини про надання Україні засобів ППО значної дальності. Як повідомляється, Україна також незабаром має почати отримувати перші поставки з пакету військової допомоги обсягом у 800 мільйонів доларів, які включать і сучасні баражуючі боєприпаси. США також "не створює перепон" наданню Україні винищувачів МІГ-29 іншими країнами.
У Міноборони США заявили, що Росія поки не завдає ударів по вантажах військової допомоги Україні, які здійснюються суходолом.
Раніше у Москві заявили, що озброєння із Заходу для України стануть цілями її ударів, виступили проти передачі Україні винищувачів МІГ-29, систем С-300.
У понеділок Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що станом на 21 березня орієнтовні втрати сил Росії склали близько 15 000 осіб.
У статті використано матеріали "РИА Новости".
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ООН: війна в Україні може зірвати плани подолання зміни клімату
Війна Росії проти України може зірвати досягнення цілей із уповільнення зміни клімату, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на конференції з питань зміни клімату в понеділок.
"Наслідки російської війни в Україні створюють ризик зриву світових ринків продовольства та енергетики і матимуть значний вплив на питання зміни клімату. Основні економіки залучають все можливе, щоб замінити викопне паливо з Росії, короткострокові заходи можуть створити довгострокову залежність від викопного палива і закрити вікно можливостей щодо обмеження зростання температи 1,5 градусів Цельсію до 2100", - заявив посадовець.
В Лондоні розпочалося двотижневе засідання Міжурядової панелі ООН зі змін клімату. Серед учасників - представники майже 200 країн.
Гутерріш назвав "божевіллям" і "взаємним гарантованим знищенням" залежність світу від викопного палива. Він закликав країни "прискорити виведення із вжитку вугілля та всії видів викопного палива", щоб досягнути енергобезпеки.
Після нового збройного вторгнення Росії до України, США запровадили ембарго на імпорт нафти, газу та інших енергоресурсів з Росії. Питання обмеження поставок російських енергоресурсів до Європи буде обговорюватись і на зустрічах ЄС цього тижня, а також під час візиту до Брюсселя президента США Джо Байдена, говорять оглядачі.
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в понеділок закликав ЄС посилити санкції проти Росії в енергосфері.
"Неможливо уникнути перемовин щодо енергосектору і ми можемо говорити про нафту як про найбільше джерело надходжень до російського бюджету", - заявив посадовець перед початком зустрічей в Брюсселі.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про нереалістичність повного ембарго на імпорт російських енергоресурсів на даному етапі, адже багато європейських країн залежать від російських нафти та газу.
У Камеруні заявили, що війна Росії проти України вже призвела до дефіциту пшениці
Уряд Камеруну заявляє, що війна Росії проти України вже стала причиною дефіциту пшениці, який призвів до 40-відсоткового зростання цін на хліб. Центральноафриканська держава заохочує використання місцевих культур, таких як маніока та ямс, щоб замінити пшеницю, яка зазвичай імпортується з Росії та України.
Продавець хліба у Моколо, одному з районів столиці Камеруну Яунде, розповів, що за останні два тижні пекарня обслужила менше 200 із звичайних 500 щоденних клієнтів.
За його словами, на початку березня імпортери повідомили пекарів про потенційний дефіцит пшениці на ринках Камеруну, бо країни, які постачають пшеницю до Камеруну, перебувають у стані війни. Чоловік розповів, що що ціна на 50-кілограмовий мішок пшениці зросла з 35 доларів до 50-60 доларів, а поставки не є регулярними.
Камерун каже, що 13 мільйонів з 26 мільйонів його громадян, які споживають хліб щодня, більше не можуть розраховувати на регулярні поставки.
Міністр торгівлі Камеруну в понеділок очолив зустріч з власниками хлібобулочних виробів та імпортерами пшениці, покликану просвітити асоціації споживачів, що дефіцит пшениці є наслідком війни в Україні.
За його словами, неможливо заперечувати, що війна має катастрофічні наслідки для економік усього світу. За його словами, війна позбавила Камерун близько 60% пшениці, що імпортується як з України, так і з Росії, і уряд дуже стурбований тим, що відсутність пшениці може спричинити соціальну кризу в Камеруні.
За словами міністра, що прем'єр-міністр Камеруну Джозеф Діон Нгуте попросив міністрів сільського господарства і торгівлі знайти альтернативи імпорту пшениці.
Камерун виробляє менше однієї чверті від 1,6 мільйона тонн пшениці, які йому потрібні щороку. Минулого року країна імпортувала понад 850 тис. тонн з Росії та України.
Президент Ліги споживачів Камеруну, каже, що камерунцям потрібно навчитися вживати хліб, виготовлений без пшениці, імпортованої з України та Росії. За його словами, місцеві замінники, включно з бульбовими, такими як маніока, ямс і картопля, можуть замінити імпортну пшеницю. За його словами, важливо, щоб уряд надав фінансування і трактори фермерам для збільшення виробництва бульб, щоб попередити соціальну кризу у Камеруні.
Інші країни Африки та Близького Сходу також стикаються з дефіцитом пшениці через війну в Україні. У понеділок голова Міжнародного фонду ООН з розвитку сільського господарства Гілберт Хунгбо попередив, що ситуація «може спричинити ескалацію голоду та бідності з жахливими наслідками для глобальної стабільності».
Раніше Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку (UNCTAD) у своєму прогнозі впливу війни в Україні на глобальну торгівлю та розвиток підтвердила негативний прогноз для світової економіки. "Найбідніші країни та родини постраждають найбільше через дестабілізацію щодо продуктів харчування, пального та фінансів",- відзначали упорядники.
"Німецька хвиля" повідомила 17-го березня з посиланням на німецьку компанію BayWa, що Росія блокує відправку пшениці з України та Росії через Чорне море.
"Нуль [зерна] нині експортується з портів України - з країни не здійснюють відправки", - наводило слова представника компанії видання. Представник компанії також заявив, що експорт з Росії також "дуже обмежений".
У статті використано матеріали Центральної служби "Голосу Америки", "Німецької хвилі".
Німеччина отримуватиме газ з Катару, а в ЄС говорять про нові обмеження на енергопоставки з Росії
Німеччина домовилась про довгострокові поставки газу з Катару, заявили в уряді країни. Домовленість дозволить зменшити залежність європейської країни від російського газу.
"Хоча ми, можливо, все ще потребуватимемо російьский газ цього року, в майбутньому так не буде. Це лише початок", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час візиту до Дохи 20 березня.
Конкретні деталі домовленості буде визначено в ході переговорів між компаніями, заявив речник Міністерства.
Катар є одним із найбільших постачальників зрідженого природного газу в світі. Габек також відвідає ОАЕ.
Після нового збройного вторгнення Росії до України, США запровадили ембарго на імпорт нафти, газу та інших енергоресурсів з Росії. Питання обмеження поставок російських енергоресурсів до Європи буде обговрюватись і на зсутрічах ЄС цього тижня, а також під час візиту до Брюсселя прзидента США Джо Байдена, говорять оглядачі.
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в понеділок закликав ЄС посилити санкції проти Росії в енергосфері.
"Неможливо уникнути перемовин щодо енергосектору і ми можемо говорити про нафту як про найбільше джерело надходжень до російського бюджету", - заявив посадовець перед початком зустрічей в Брюсселі.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про нереалістичність повного ембарго на імпорт російських енергоресурсів на даному етапі, адже багато європейських країн залежать від російських нафти та газу.
Посол США в ООН прокоментувала ідею миротворчої місії НАТО в Україні
Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американські військові не будуть дислоковані до України. В інтерв'ю CNN вона підтвердила позицію, яку раніше висловлював президент США Джо Байден.
"Президент дуже чітко зазначив, що ми не розміщуватимемо американських військових в Україні. Ми не хочемо ескалації до рівня війни зі Сполученими Штатами, однак, ми підтримуємо союзників по НАТО. Ми маємо військових в країнах НАТО, згідно з Статтею 5, ми підтримуватимемо і захищатимемо ці країни", - наголосила посадовиця.
Раніше прем'єр-міністр Польщі оголосив про плани подати запит на спрямування миротворчої місії НАТО до України.
Відповідаючи на питання CNN стосовно того, чи виступатиме Байден проти спрямування військових також і інших країн НАТО до України, Томас-Грінфілд заявила: "Я не можу передбачити рішення зібрання НАТО і як НАТО відгукнеться на польську пропозицію. Я можу сказати, що американські військові наразі не будуть в Україні. Президент про це чітко заявив, інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть спрямувати військових до України. Це буде рішення, яке вони матимуть зробити самі".
Під час візиту Байдена до НАТО цього тижня, президент США обговорить із союзниками настипні дії щодо підтримки України, стримування Росії а також підтримки тих країн, які приймають українських біженців, сказала Томас-Грінфілд в інтерв'ю MSNBC в неділю.
Байден проведе консультації з партнерами та союзниками "щодо додаткових заходів, яких ми можемо вжити у відповідь на цю агресію, брутальні дії, які Росія проводить в Україні, а також те, що можна зробити, щоб збільшити тиск". Іншим завданням є координація підтримки союзників, особливо країн, що межують з Україною, "побачити, як ми можемо надати їм більше підтримки, щоб вони могли підтримати людей, що прибувають до їхніх країн".
Вона висловила занепокоєння тим, що Росія може провести операцію під "чужим прапором" і застосувати хімічну зброю в Україні. США і решта світу "діятимуть у відоповідь, якщо росіяни застосують хімічну зброю", додала вона.
В статті використано матеріали CNN, MSNBC
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