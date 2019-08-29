Пентагон рекомендує продовження військової допомоги Україні - ЗМІ

Пентагон вже завершив аудит військової допомоги Україні, який запросив Білий дім, та дійшов висновку, що програма допомоги має продовжуватись. Про це виданню Politico повідомив високопосадовець Міноборони США.

Раніше саме видання Politico, посилаючись на джерело в адміністрації США, повідомило, що адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Перегляд, буцімто, має на меті пересвідчитись, що надані Сполученими Штатами кошти використовуються в інтересах США.

"Міністерство переглянуло пакет зовнішньої допомоги та підтримує його", - наводить слова анонімного посадовця Міноборони США видання.

Також повідомляється, що цими вихідними у Польщі має відбутись зустріч між президентом США Трампом та президентом України Зеленським.

Раніше інформація про перегляд військової допомоги Україні викликала осуд серед американських політиків та експертів. Деякі з них пов'язали перегляд із спробами особистого адвоката президента США Руді Джуліані підштовхнути владу України до розслідування впливу екс-віце-президента США Байдена на ухвалення рішень в в Україні та обставин буцімто втручання у вибори президента США 2016-го року з боку України.

"Президент Трамп має припинити підривати нашу національну безпеку на догоду Путіну. Ми маємо допомогти Україні захистити її суверенітет та недопустити подальшої агресії Росії. Адміністративно-бюджетне управління при президенті США (Office of Management and Budget) мають припинити грати в ігри і вивільнити кошти погоджені Конгресом та підтримані Держдепом та Пентагоном", - заявив у четвер критик президента Трампа, сенатор-демократ Боб Менендез.

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