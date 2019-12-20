Глава Пентагону: ми робимо все для захисту виборів-2020 від іноземного втручання

Міністерство оборони робить все можливе для того, щоб гарантувати захист виборів в 2020 році. Про це у п'ятницю на прес-конференції у Пентагоні заявив міністр оборони США Марк Еспер.

Відповідаючи на питання про те, які додаткові заходи вживаються для захисту майбутніх виборів, і чи стурбовані у Пентагоні «конкретно взятими країнами», включно з «Росією або Україною», Марк Еспер сказав, що не може вдаватися у деталі, бо велика частина цієї інформації є секретною.

Міністерство оборони, за словами Еспера, задіяно у загальних урядових зусиллях щодо захисту виборів, у тому числі, за допомогою кіберкомандування та інших підрозділів Пентагону. Таким чином, сказав Еспер, вдалося не допустити втручання у проміжні вибори в 2018 році.

«Ми продовжуємо стежити, і будьте впевнені, що ми розуміємо, якого роду це загрози, і ми вивчаємо ці загрози, їх походження. Головне - ми зберігаємо цілісність нашого демократичного процесу, наші вибори є вільними від зовнішнього впливу. Я впевнений, що ми прямо зараз робимо все можливе, щоб гарантувати, що так буде і у 2020 році », - сказав глава Пентагону.

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