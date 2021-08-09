У Пентагоні висловили стурбованість щодо ситуації в Афганістані - сенатор-демократ відзначив брак націоналізму у країні

Військове відомство США заявило в понеділок, що ситуація в сфері безпеки в Афганістані «розвивається не у правильному напрямку».

Ця заява прозвучала після того, як бойовики-таліби захопили столицю вже шостої провінції Афганістану.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі підкреслив, що США глибоко стурбовані наявною тенденцією, але що сили безпеки Афганістану володіють можливостями для протистояння формуванням заколотників.

«Це - їхні збройні сили, це - столиці провінцій, їх народ, який треба захищати; мова йде про керівництво, яке вони готові здійснювати тут і зараз - в даний конкретний момент», - сказав Кірбі.

Як повідомляє американський мовник MSNBC, колишній міністр оборони США Леон Панетта закликав Байдена показати, що США "не дозволять Талібану без бою цілком захопити Афганістан". Панетта, як повідомляється, заявив, що урядові сили у Афганістані "не дають тої відсічі, яка є важливою", та назвав ситуацію у країні "випробуванням" для США.

У понеділок сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що поступ Талібану в Афганістані є "твердим, як камінь" підтвердженням, що рішення Байдена залишити Афганістан було вірним.

"Якщо афганські військові здаються так легко, після 20 років тренувань та трильйонів доларів інвестицій, ще 20 років окупації США це не виправлять", - відзначив Мерфі, - "Як виявилось, розбудова війська на американський манер у країні, яка не має відчуття націоналізму є неможливим. У нас був план, який працював лише на папері".

Як повідомляв "Голос Америки", у понеділок колишній радник США з нацбезпеки в адміністрації Дональда Трампа, а нині експерт аналітичного центру Hoover Institution Герберт Макмастер заявив, що лишається все менше часу для того, щоб попередити "катастрофу" в Афганістані.

"Брутальний наступ Талібану та гуманітарна криза показують, чому не давали відбутись постійні зусилля коаліції", - твітує Макмастер.

У статті використано матеріали Reuters, MSNBC.

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