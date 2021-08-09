Оглядачі у США заявляють про наближення "катастрофи" в Афганістані

На тлі поступу Талібану в Афганістані оглядачі у США заявляють про загрозливу ситуацію у тій країні. У понеділок колишній радник США з нацбезпеки в адміністрації Дональда Трампа, а нині експерт аналітичного центру Hoover Institution Герберт Макмастер заявив, що лишається все менше часу для того, щоб попередити "катастрофу" в Афганістані.

"Брутальний наступ Талібану та гуманітарна криза показують, чому не давали відбутись постійні зусилля коаліції", - твітує Макмастер.

"Імовірно лишились тижні до захоплення Афганістану Талібаном - значно швидше ніж очікували радники Байдена", - заявив американський політолог Ян Бреммер.

Як повідомляє американський мовник MSNBC, колишній міністро оборони США Леон Панетта закликав Байдена показати, що США "не дозволять Талібану без бою цілком захопити Афганістан". Панетта, як повідомляється, заявив, що урядові сили у Афганістані "не дають тої відсічі, яка є важливою", та назвав ситуацію у країні "випробуванням" для США.

За повідомленнями інформаційних агенцій, бойовики Талібану в понеділок захопили столицю однієї із провінцій країни. Раніше таліби витіснили афганські сили безпеки з низки прикордонних міст та з ключових торговельних маршрутів, розгорнувши наступ на тлі виведення іноземних сил.

Видання The New York Times, пише про побоювання експертів про вразливість столиці Афганістану, якщо урядові сили не зможуть зупинити поступ бойовиків на півночі країни.

Просування сил Талібану викликало взаємні докори з приводу виведення іноземних військ. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес в інтерв'ю Daily Mail назвав "провальною" угоду укладену минулого року США і Талібаном.

Міністерка оборони Німеччини відхилила заклики повернути війська до Афганістану після того, як бійці Талібану взяли Кундуз, де протягом десяти років дислокувалися німецькі військовослужбовці.

Представник Талібану в неділю закликав США не втручатися в ситуацію після того, як американські сили завдали авіаударів на підтримку урядових сил. Сполучені Штати пообіцяли вивести більшу частину військ до кінця місяця.

У статті використано матеріали Reuters, MSNBC, The New York Times.

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