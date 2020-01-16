Пентагон: допомогу Україні надано, як і вимагав Конгрес США

"Всю допомогу виділено і спрямовано Україні". Так головний речник Пентагону Джон Гоффман прокоментував звіт Офісу урядової підзвітності, оприлюднений сьогодні.

У звіті державні аудитори заявили, що Служба управління та бюджету Білого дому порушила закон США Про контроль затримок (Impoundment Control Act), коли минулого літа прийняла рішення заморозити оборонну допомогу Україні.

Офіс урядової підзвітності США підпорядковується Конгресу і перевіряє ефективність управління державними коштами.

Гоффман, під час брифінгу для преси в Пентагоні, відзначив, що допомогу Україні було спрямовано "згідно до вимог Конгресу та вказівок нам" до кінця бюджетного року, повідомляє журналіст "Голосу Америки" Джеф Сельдін.

"Ми мали намір спрямувати ці гроші до кінця фіскального року, щоб допомогти безпеці України. Так і сталось, - наголосив Гоффман, - крім дуже невеликої частини, так і відбулось".

Гоффман запевнив, що однією з цілей Пентагону було забезпечити "наявність антикорупційних заходів, і що гроші буде витрачено відповідно".

Гоффман назвав питання затримки оборони України "дуже політизованим".

Питання про замороження допомоги США Україні фігурує у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Демократи звинувачували Трампа в тому, що він використовував затримку допомоги як важіль для тиску на Україну з внутрішньополітичною метою.

У звіті Офісу урядової підзвідтності США щодо допомоги України йдеться, що юристи Служби управління та бюджету Білого дому пояснювали затримку необхідністю забезпечити, щоб гроші було витрачено таким чином, який би не суперечив міжнародній політиці, впроваджуваній президентом. У рішенні Офісу зазначається, що стратегічні та політичні не є підставою для затримки коштів.

Про сумнівність затримки допомоги Україні свідчив і екс-посадовець Служби Білого дому з управління та бюджету Марк Сенді в рамках розслідування з імпічменту президента.

Сенді під час слухань заявив, він висловлював занепокоєння начальству, що блокування допомоги є під великим юридичним питанням. Його також бентежило, що не було наведено причин затримки. Він також заявив, що пішов з посади у Білому домі частково через занепокоєння про необхідність дотримання закону.

Сенді заявив, що отримав електронне повідомлення 12 червня від начальства, де йшлося, що Трамп хоче затримати оборонну допомогу Україні. Це свідчення підтримує аргументи ініціаторів розслідування, що Трамп довільно використовував свої повноваження і не надав вчасно обґрунтування затримки допомоги. Лише згодом Білий дім заявив, що затримка допомоги відбувалась через занепокоєність стосовно корупції в Україні а також те, що інші союзники не надають достатньої допомоги. Критики також заявляють, що Трамп мав виконати рішення Конгресу про надання допомоги.

Деякі коментатори від республіканців вважали аргумент про правову сумнівність затримки надуманим, адже затримка відбулась в рамках одного бюджетного року, а затвердження змін у бюджеті Конгресом вимагається, якщо кошти не виділяються взагалі, або вони перерозподіляються між програмами.

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