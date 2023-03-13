5 уроків з війни в Україні, які допомогли Пентагону формувати бюджет на наступний рік

У Пентагоні презентували основні напрямки витрат оборонного бюджету на наступний рік. Заступниця Міністра оборони США Кейтлин Гікс, серед іншого, заявила, що головний кошторис відомства на 2024 рік формували, серед іншого, на основі вивчених уроків з війни в Україні.

“Бюджет відображає те, як ми продовжуємо вчитися на війні в Україні та застосовуємо ці уроки на Індійсько-Тихоокеанському та інших напрямках”, - сказала у вступному слові заступниця міністра оборони США.

За її словами, війна в Україні показала, наскільки важливою є підготовка військових заздалегідь. Те, що українці так ефективно протистоять росіянам, вона пов'язала з тим, що українських військових почали тренувати за кордоном ще з 2014 року.

“По-перше, як я вже зазначила, це готовність. Надзвичайно цінною є наявність добре підготовлених бойових сил. Українці довели це Сполученим Штатам та іншим партнерам України, які навчають їх з 2014 року. Ці сім років навчання показали свою ефективність, і прийняття українцями західних підходів до ведення війни та їхню здатність ефективно використовувати свої сили були неймовірно цінними. Ми вважаємо, що це урок для нас, щоб посилити наші інвестиції в людей і нашу готовність, це є попередження для інших”, - зазначила Кетлин Гікс, заступниця міністра оборони США

Другим уроком, які США взяли на озброєння з війни в Україні, це необхідність інвестувати у виробництво зброї.

“Лише у боєприпаси ми інвестуємо 30,6 мільярда доларів у 2024 фінансовому році, це майже на 12% більше, ніж попереднього року. Порівняно із запитом на оборонний бюджет лише п’ять років тому, ми вкладаємо майже на 50% більше грошей у боєприпаси. І майже третина цих коштів призначена саме для стрільби на великі відстані: щоб збільшити закупівлю та покращити можливості не лише гіперзвукових ракет, але й нашої найбільш смертоносної та живучої дозвукової зброї, зокрема й тієї, яку ми закуповували на максимальному рівні останні кілька років”, - зазначила заступниця глави Пентагону.

Третій урок, за словами посадовиці, це забезпечення логістики та інвестицій в розвідку.

Кетлин Гікс: “Україна, Сполучені Штати та інші виграли від розвідки вищої якості. Разом із покращенням логістики ми виконали неймовірну роботу, зокрема, мова йде про командування US Transcom, я відзначу командування EUCOM та неймовірну роботу щодо логістики та постачання. Все це пов’язане з промисловою базою та частиною каналу постачань. Це важливий урок, отриманий від часу COVID до того шляху, яким йде Україна сьогодні. Ось чому ви бачите такі значні для нас інвестиції”.

Крім того, заступниця Міноборони США наголосила, що війна в Україні довела: для успіху важлива не кількість, а якість. На питання журналістів, чому збільшення оборонного бюджету США є меншим, ніж у Китаю, Гікс наголосила, мовляв, багато танків не обов'язково передбачає успіх в бою.

“Порівнювати, хто на що витрачає, не є найкращим визначенням успіху на полі бою. Подивіться на російський досвід, який ми спостерігали в останній рік, багато танків, багато людей, але не так багато хороших результатів на полі бою. Ми не є військом паперових тигрів. Ми дуже боєздатні... Крім того, ми зосереджені на майбутній боротьбі та регулярно тренуємося проти цих викликів”, - зазначила Гікс.

Крім іншого, Кейтлин Гікс наголосила на важливості інвестувати у кібергалузь та засоби радіоелектронної боротьби. За її словами, проект бюджету передбачає "67,4 мільярда доларів на кіберзасоби, інформаційні технології та радіоелектронну боротьбу".

На початку березня Білий дім оприлюднив Національну кіберстратегію США, яка передбачає запровадження федеральних норм, які мають захистити онлайн-сферу від хакерів. За цим документом, хакерські атаки у США будуть розглядати як загрозу національній безпеці. У Стратегії звучать закиди на адресу Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та "інших авторитарних держав" в "агресивному використанні передових кіберможливостей", щоб досягнути цілей, що суперечать інтересам США та міжнародним нормам.

Починаючи з 2014 року, Україна зазнавала одних із найбільших у світі кібератак. Серед них був перший в історії кібернапад, коли електростанцію дистанційно вимкнули серед зими.

Проект бюджету США на 2024 рік, який напередодні запропонував на розгляд Конгресу президент США Джо Байден, складає майже 7 трильйонів доларів.

В разі ухвалення, витрати на оборону країни наступного року будуть одними з найбільших в історії мирного часу країни. Загальна сума оборонного бюджету перевищить 842 мільярди доларів.

На подальшу військову підтримку України, європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією бюджет передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів. Ще 753 мільйони планується для підтримки України у протистоянні впливу Росії у сфері дезінформації, кібербезпеки та підтримки українського громадянського суспільства.