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"РФ намагається утримати позиції на східному березі Дніпра", - військовий посадовець США
Пентагон назвав вихід російських військових із міста Херсон та західного берега Дніпра найважливішою подією минулих вихідних.
"У місті Херсон українські війська продовжують закріплювати здобуті позиції, усуваючи перешкоди та міни, залишені росіянами, та оцінюють збитки, завдані російськими окупантами перед відходом. Українці перебувають у кращому бойовому становищі, але нинішні дані свідчать про те, що росіяни завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі, включаючи системи водопостачання та комунальних послуг,"- йдеться у повідомленні військового посадовця США в понеділок, 14 листопада.
У Пентагоні наголошують, що на західному березі Дніпра все ще залишається невелика кількість російських сил, інші ж посилюють свої нові оборонні позиції на східному березі.
"Російські війська передислокувалися на східний берег річки Дніпро. Нині вони зміцнюють свої оборонні лінії на тому боці. За нашими оцінками, росіяни намагатимуться втримати цю територію. Україна перебуває на кращих бойових позиціях зараз. І вони свідомо консолідують свої здобутки, зміцнюючи лінію оборони. Але варто не забувати, що на східному боці Дніпра залишаються десятки тисяч російських військ", - йдеться у повідомленні.
Попри важливість відновлення контролю над містом Херсон, у Пентагоні наразі не бачать щоб Росія планувала виводити усі свої війська із української території та прогнозують майбутні бойові дії за звільнення інших територій.
"Оскільки росіяни, схоже, не мають наміру залишати решту окупованої України, безсумнівно, попереду іще важкі бої. Але звільнення міста Херсон є значним досягненням і свідченням мужності, рішучості та стійкості українського народу та його збройних сил у боротьбі за захист держави", - наголошує військового посадовця США.
Також у Пентагоні зазначають що нині важкі контрнаступальні операції українських сил ведуться на півночі Харківської області. Натомість у місті Бахмут українці продовжують тримати лінію оборони, поки Росія продовжує наступальні операції на цьому напрямку.
"Українська сторона продовжує активні бойові дії, оскільки вони прагнуть звільнити окуповані території. Тому ми продовжуватимемо співпрацювати з ними та нашими міжнародними союзниками і партнерами, щоб переконатися, що українці мають усе, що їм потрібно для успіху на полі бою. І ми готові робити це стільки, скільки потрібно", - підсумовує військового посадовця США.
Нагадаємо, що раніше в Білому Домі наголосили , що "Україна - сторона миру в цьому конфлікті, а Росія - сторона війни. Росія вторглась до України. Якщо Росія вирішить припинити воювати в Україні і вийде, скінчиться війна. Якщо Україна вирішить припинити воювати і здасться, буде кінець Україні".
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Директор ЦРУ застеріг Росію від використання ядерної зброї
У понеділок під час зустрічі із головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг Росію від використання ядерної зброї, повідомили американські офіційні особи.
Зустріч пройшла в Анкарі. Директор ЦРУ попередив російську сторону про наслідки застосування ядерної зброї та небезпеки для стратегічної стабільності внаслідок таких дій, йдеться у заяві представника Ради національної безпеки при президенті США. На зустрічі також обговорювалася доля американських громадян, які перебувають у російських в'язницях, у тому числі Брітні Ґрайнер і Пола Вілана.
Це була перша з початку прямого російського вторгнення в Україну американсько-російська зустріч на такому високому рівні. Вона проведена за ініціативою адміністрації Джо Байдена, яка останніми місяцями йде на контакти з представниками Кремля, щоб попередити їх про неприйнятність використання ядерної зброї. Особливу тривогу у Вашингтоні викликала інформація, що з'явилася в жовтні, про те, що російські генерали обговорювали використання тактичної ядерної зброї.
Вона з'явилася на тлі спроб Кремля звинуватити Київ у намірі застосувати так звану "брудну бомбу". У жовтні міністр оборони Ллойд Остін двічі дзвонив до міністра оборони Росії Сергія Шойгу, застерігаючи від застосування ядерної зброї. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів кілька телефонних розмов із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.
Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру застосовувати в Україні ядерну зброю. З початку війни президент Росії неодноразово публічно натякав на можливість використання ядерної зброї для захисту цілісності Росії.
За даними газети New York Times, на зустрічі глав розвідувальних відомств двох країн не порушувалося питання щодо можливості проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Американські представники наголошують, що обговорення цього питання неможливе без участі та попередньої згоди офіційного Києва. Українське керівництво було заздалегідь обізнане про зустріч Вільяма Бернса та Сергія Наришкіна.
- Голос Америки
"Продовжуватимемо підтримувати українців". Захід реагує на нові обстріли РФ українських міст
Внаслідок нових російських обстрілів українських міст та об'єктів енергетичної інфраструктури - "ситуація критична", повідомили в Офісі президента України.
"Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні", – написав у Telegram заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Про російські атаки по житлових районах та об'єктах критичної інфраструктури повідомили у Києві, на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині, Житомирщині, Полтавщині та Кіровоградщині.
Посолка США Бріджит Брінк засудила атаки у Twitter і наголосила на незмінній підтримці України з боку Вашингтонга: "Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві, та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України".
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, який перебуває зараз із візитом у Києві, заявив у Twitter: "(Моє) перебування у Києві та засвідчення жахливої шкоди, завданої цьому місту російською агресією, посилює мою рішучість притягнути винних до відповідальності. Я глибоко переконаний, що ми маємо обов’язок допомагати Україні всіма можливими способами. Оскільки вони борються за свободу, суверенітет і незалежність своєї країни, Україна має виграти цю війну. Будь ласка, знайте, що чи це військова, фінансова чи гуманітарна підтримка, - ви можете й надалі розраховувати на Нідерланди, оскільки ми #StandWithUkraine (підтримуємо Україну - ред.)".
"Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - написав у Twitter глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
Як працюватиме резолюція ООН щодо репарацій Росії
14 листопада Генеральна асамблея ООН на своїй 11-ій надзвичайній спеціальній сесії проголосувала за резолюцію «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України», мета якої створити механізми компенсації Україні збитків, завданих повномасштабною російською агресією. 94 країни підтримали прийняття документу, 73 – утрималися і лише 14 проголосувало проти. Серед країн, які не підтримали резолюцію, окрім Росії, Білорусі, Сирії, КНДР, Нікарагуа, а також Іран та Китай.
Ініціаторами проекту резолюції стали Україна, Канада, Гватемала та Нідерланди. Перед початком голосування, підпис співавторства під документом поставило 56 країн.
Як пояснив «Голосу Америки» напередодні засідання постійний представник Канади при ООН Боб Рей, виносячи це питання на голосування, члени Генеральної Асамблеї показали, що вони мають взяти на себе відповідальність за фактично неспроможність Ради Безпеки вирішити подібні питання.
«Тому ми продовжуємо розглядати питання анексії, маємо справу з роботою над репараціями та ціною конфлікту. Дуже реальними фінансово-економічними втратами. Ми маємо це вирішити. Так, це безпрецедентно», - пояснив він. За словами Рея, росіяни хочуть мати можливість бути агресорами, щоб вести свою війну і не платити за це, проте цього не станеться.
Незважаючи на те, що резолюція не отримала, як попередні документи щодо російської агресії, масштабну підтримку в залі, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця пояснює: документ досягнув головної мети. Він є сигналом для Москви, що питання репарацій – це не загальна теорія міжнародного права, а конкретний механізм, який вже стосується конкретно Росії як агресора.
Постійне представництво України при ООН та партнери працювали на текстом резолюції майже чотири місяці. Процедура погодження була непростою, оскільки документ виходить за рамки політичного і стосується важливих аспектів життєдіяльності тієї чи іншої країни, розповів український представник в організації.
Кислиця додає: в процесі прийняття рішення було задіяно не лише зовнішньополітичні відомства, а й міністерства юстиції, фінансів, економіки, судові органи, а також податкові служби країн.
Голосуючи «за» резолюцію, переконаний дипломат, держави ООН залишили етап політичних декларацій і перейшли в нову добу. «Коли вже на тлі неминучої поразки Російської Федерації у військовому плані починається дуже кропітка робота з відновлення України, стягнення репарацій з Росії та пошуку оптимальних шляхів для цієї роботи з урахуванням національних особливостей кожної юрисдикції, де ця резолюція буде застосована», - пояснює Кислиця.
Прийнявши резолюцію, держави-члени ООН залишили етап політичних декларації та перейшли в нову добу.Сергій Кислиця, постпред України при ООН
Сама резолюція є рамковим документом. Її прийняттям Генасамблея визнає, що РФ має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, міжнародного гуманітарного права і прав людини. Тому юридичні наслідки для Москви мають включати відшкодування збитків.
Документ містить рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна. Також він визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків.
Як пояснив, Кислиця резолюція дає "зелене світло" для початку перемовин із державами-партнерами, які мають заморожені російські активи та готові розпочати процедуру їхньої компенсації. Для цього уряди та парламенти країн мають розробити та проголосувати відповідне законодавство, після чого механізм почне діяти. Українські дипломати прогнозують, що, у першу чергу, ці договори будуть підписані з країнами ЄС, так званої «групи Семи» та іншими партнерами України.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виступає категорично проти резолюції і назвав її «формалізацією пограбування» «з використанням майданчика ООН», пише Інтерфакс.
Більшість країн G20 рішуче засуджують війну в Україні – Reuters про проєкт декларації
У проекті декларації лідерів найбільших економік світу, об1єднаних у «Групу двадцяти» (G20), з якою агенція Reuters ознайомилося 15 листопада, йдеться, що «більшість» членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона посилює слабкість у світовій економіці.
Члени G20 також висловлюють глибоку стурбованість проблемами, які постають перед глобальною продовольчою безпекою через ескалацію напруженості. Закликають до необхідності збереження незалежності центрального банку з метою продовження зусиль зі стримування стрімкої інфляції, звертаються до кредиторів з проханням розділити справедливий тягар боргових проблем.
«Хоча G20 не є форумом для вирішення питань безпеки, ми визнаємо, що безпекові проблеми можуть мати значні наслідки для світової економіки», – йдеться в проекті декларації.
16-сторінковий документ ще має бути схвалений G20 за підсумками зустрічі, що проходить на Балі (Індонезія).
Раніше сьогодні перед делегатами саміту G20 виступив в режимі онлайн президент Володимир Зеленський.
Він представив пропозиції таких рішень для миру перед G20 і сказав, що Київ пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із Україною.
Серед пропозицій України, зокрема: радіаційна, ядерна, продовольча та енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни. Зеленський сказав, що більше не буде жодних «Мінськів-3».
Речник російського президента Дмитро Пєсков у відповідь на це сказав, що така заява Зеленського «підтверджує позицію Києва щодо небажання вести переговори».
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