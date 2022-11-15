"РФ намагається утримати позиції на східному березі Дніпра", - військовий посадовець США

Пентагон назвав вихід російських військових із міста Херсон та західного берега Дніпра найважливішою подією минулих вихідних.

"У місті Херсон українські війська продовжують закріплювати здобуті позиції, усуваючи перешкоди та міни, залишені росіянами, та оцінюють збитки, завдані російськими окупантами перед відходом. Українці перебувають у кращому бойовому становищі, але нинішні дані свідчать про те, що росіяни завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі, включаючи системи водопостачання та комунальних послуг,"- йдеться у повідомленні військового посадовця США в понеділок, 14 листопада.

У Пентагоні наголошують, що на західному березі Дніпра все ще залишається невелика кількість російських сил, інші ж посилюють свої нові оборонні позиції на східному березі.

"Російські війська передислокувалися на східний берег річки Дніпро. Нині вони зміцнюють свої оборонні лінії на тому боці. За нашими оцінками, росіяни намагатимуться втримати цю територію. Україна перебуває на кращих бойових позиціях зараз. І вони свідомо консолідують свої здобутки, зміцнюючи лінію оборони. Але варто не забувати, що на східному боці Дніпра залишаються десятки тисяч російських військ", - йдеться у повідомленні.

Попри важливість відновлення контролю над містом Херсон, у Пентагоні наразі не бачать щоб Росія планувала виводити усі свої війська із української території та прогнозують майбутні бойові дії за звільнення інших територій.

"Оскільки росіяни, схоже, не мають наміру залишати решту окупованої України, безсумнівно, попереду іще важкі бої. Але звільнення міста Херсон є значним досягненням і свідченням мужності, рішучості та стійкості українського народу та його збройних сил у боротьбі за захист держави", - наголошує військового посадовця США.

Також у Пентагоні зазначають що нині важкі контрнаступальні операції українських сил ведуться на півночі Харківської області. Натомість у місті Бахмут українці продовжують тримати лінію оборони, поки Росія продовжує наступальні операції на цьому напрямку.

"Українська сторона продовжує активні бойові дії, оскільки вони прагнуть звільнити окуповані території. Тому ми продовжуватимемо співпрацювати з ними та нашими міжнародними союзниками і партнерами, щоб переконатися, що українці мають усе, що їм потрібно для успіху на полі бою. І ми готові робити це стільки, скільки потрібно", - підсумовує військового посадовця США.

Нагадаємо, що раніше в Білому Домі наголосили , що "Україна - сторона миру в цьому конфлікті, а Росія - сторона війни. Росія вторглась до України. Якщо Росія вирішить припинити воювати в Україні і вийде, скінчиться війна. Якщо Україна вирішить припинити воювати і здасться, буде кінець Україні".

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