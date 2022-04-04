У Пентагоні прокоментували рухи військ Росії, арсенал крилатих та балістичних ракет

У Пентагоні вважають, що вже близько двох третин сил Росії, які розташовувались поблизу Києва, відбули, і значна їх частина прибуває для Білорусі. Після поповнення ці підрозділи повернуться до виконання завдань, можливо, на сході України. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, посилаючись на заяву високопосадовця Міноборони США.

У Пентагоні, повідомляє Селдін, також вважають, що на території України досі перебуває переважна більшість із 125 батальйонно-такичних груп. Поблизу Києва, як відзначається, було зосереджено менше 20.

"Максималістичні цілі, поставлені Путіним, не було досягнуто", - наводить слова посадовця Селдін, - "Але це не значить, що Київ не під загрозою".

За оцінками Міноборони США, Росія досі має у своєму розпорядженні більшу частину арсеналу крилатих та балістичних ракет, при цьому арсенал крилатих ракет дещо скоротився.

Як відзначили у Пентагоні, ВПС Росії щодня здійснюють близько 200 бойових вильотів, не маючи контролю повітряного простору України.

Як вважають у Міноборони США, на даний момент: Росія не досягнула жодного прогресу щодо захоплення Маріуполя; зайняла більш оборонну позицію навколо Херсона; концентрує повітряні удари на Ізюмі.

Коментуючи повідомлення щодо Бучі, у Пентагоні відзначили, що вони вказують на важливість негайного надання Україні військової допомоги.

У Міноборони США наголосили на необхідності подальшого розслідування щодо вбивств у Бучі та заявили, що не мають жодних підстав не довіряти заявам України.

Як повідомляв "Голос Америки", у понеділок президент США Джо Байден заявив, що події у Бучі вказують, що президент Росії Путін є воєнним злочинцем.

"Ви бачили, що сталось у Бучі. Він - воєнний злочинець. Але нам треба збирати інформацію. Ми маємо надалі надавати Україні озброєння, необхідні для того, щоб надалі боротись, і ми маємо збирати всі подробиці, щоб дійсно мати суд щодо воєнних злочинів. Це чоловік - безжальний. І те, що відбувається у Бучі це дикість, і всі це бачать", - заявив Байден.

При цьому у відповідь, чи вважає він те, що відбулось у Бучі геноцидом, президент США заявив: "Ні, я думаю, що це воєнний злочин".