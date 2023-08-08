Пентагон нарощує виробництво боєприпасів і модернізує армію на тлі допомоги Україні

Міністерство оборони США модернізує оборонно-промислову базу і розширює виробництво критично важливих боєприпасів, зберігаючи відданість підтримці України, повідомив Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій.

Як повідомляє Пентагон на своєму сайті у понеділок, Буш запевнив, що США вироблятимуть достатньо зброї для власного захисту і для допомоги «нашому союзнику, Україні, щоб вона мала, все, що їй потрібно».

Буш сказав, що зараз Америка виробляє 24 тисяч артилерійських снарядів у місяць і планує наростити виробництво до понад 80 тисяч снарядів на місяць протягом наступного року.

"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.

Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року адміністрація президента Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових систем Javelin і понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів, серед іншого.

Цю допомогу надавали із наявних запасів у США та через Ініціативу сприяння безпеці України. Крім того, Вашингтон збільшив виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовують ЗСУ.

Колишній генерал сил США у Європі Бен Годжес у мережі Х (раніше - Twitter) назвав повідомлення про збільшення виробництва снарядів вражаючим і додав: "Ми маємо промислові потужності. Лише потрібна політична воля, щоб інвестувати".

Раніше Голос Америки повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нової зброї на суму 200 мільйонів доларів США вже у вівторок.

Кошти надійдуть з суми у 6,2 мільярда доларів, що вивільнились після виявлення бухгалтерської помилки Пентагону, який раніше невірно оцінив мільярдну допомогу Україні, заявили в понеділок двоє американських чиновників.