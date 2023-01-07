Пентагон: навчання українців із користуванням машинами Bradley почнеться цього місяця

Наприкінці січня Пентагон проведе навчання для українських військових, щоб підготувати їх до використання нової американської техніки, зокрема, до роботи з броньованими машинами піхоти Bradley. Навчання для півтисячі українських військовослужбовців триватиме протягом місяця, повідомила високопосадовиця Міністерства оборони США.

Під час брифінгу 6 січня заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що США планують «запуск нової загальновійськової підготовки, який відбудеться пізніше цього місяця».

«Ми зможемо допомогти українцям скористатися цією можливістю, – сказала Купер.

За її словами, розгортання програми підготовки до використання нової техніки займе кілька місяців.

«Ця нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley», – уточнила Купер.

Як повідомляв "Голос Америки", у п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад 3 мільярди доларів, до якого увійшли, серед іншого, 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планується послати в Україну танки Abrams, вона відповіла, що США «абсолютно згодні, що Україні потрібні танки». Тому, за її словами, США співпрацюють з Нідерландами і Францією, щоб вони поставили Україні танки Т-72 і легкі танки AMX-10 відповідно.

Щодо Abrams, як повідомляв «Голос Америки», в Пентагоні вважають, що ці машини є «досить складні в обслуговуванні», і що наразі потребам України більше відповідає інша техніка.

Численні військові експерти закликають адміністрацію Джо Байдена наіслати Україні наступальну зброю, щоб вона змогла швидше звільнити свою територію від російської окупації.

Зокрема, американський генерал у відставці, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес вважає, що потрібне довгострокове планування щодо майбутніх поставок, і навіть, якщо політичне рішення про американські танки Abrams ще не було ухвалено, потрібно почати готувати українських військових до роботи з ними вже зараз, щоб не гаяти час на підготовку пізніше.