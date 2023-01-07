Актуально
У Пентагоні розповіли, чому не надають Україні танки Abrams
У Пентагоні розуміють потребу України в танках, і працюють із європейськими союзниками в цьому питанні, сказала чиновниця обороного відомства США. Однією з причин, чому Україна досі не отримала американські Abrams, вона назвала складність їх технічного обслуговування і ремонту.
Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер під час брифінгу 6 січня заявила: “Танковий потенціал - це те, з чим ми абсолютно згідні, що Україні потрібні танки. Це одна з причин, чому ми співпрацюємо з Нідерландами, аби переробити певну кількість танків Т-72, які вже прибувають на поле бою".
При цьому вона додала, що для використовування цих танків потрібна складна інфраструктура їхньої підтримки.
«Ми повинні бути певні щодо технічного обслуговування та підтримки танків. Танк Abrams, окрім того, що він бере багато палива, досить складний в обслуговуванні. То ж ми намагаємось розглянути діапазон танкових можливостей, щоб побачити, де ми всі можемо підтримати Україну. І ми це вже робимо з танками Т-72. Також ми бачимо зараз Францію та її легкі танки”, – додала чиновниця.
Представниця Пентагону наголосила, що в кожному пакеті допомоги США завжди зважають на потреби України на полі бою.
“Ми завжди зважаємо, що потрібно Україні, і надаємо їм те, чого вони потребують і коли вони цього потребують. Їхні потреби з часом змінюються. Звісно, ми розглядаємо потужності, які пропонує та чи інша одиниця обладнання. Але ми також маємо зважати на такі речі, як технічне обслуговування та навчання, підтримання (в робочому стані). І вартість, звісно, інколи грає роль”, - додала Купер.
Як повідомляв "Голос Америки", у п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад 3 мільярди доларів.
До нього увійшли, серед іншого, 50 броньованих машин піхоти “Бредлі”, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 4000 авіаційних ракет Zuni, снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї, прилади нічного бачення та оптика, інше спорядження.
Загальна військова допомога США Україні з початку роботи адміністрації Байдена сягла близько 24,9 мільярдів доларів.
У середу, 4 січня, Франція заявила, що має намір надати України свої легкі танки AMX-10 RC. Це робить Францію першою серед країн НАТО, хто пообіцяв Україні бронетехніку західного виробництва.
Броньована розвідувальна машина AMX-10 має високу мобільність і перевозить до чотирьох осіб, йдеться на сайті міністерства збройних сил Франції.
Всі новини дня
- Голос Америки
Президент Байден привітав з Різдвом «православних християн у США і в усьому світі»
Президент США Джо Байден 7-го січня привітав з Різдвом християн, які користуються юліанським календарем у літургійному житті.
«Ми з Джилл бажаємо мирного і радісного Різдва православним християнам у Сполучених Штатах і в усьому світі», – мовиться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті Білого дому.
«У цю священну пору ми святкуємо народження Ісуса Христа та силу віри піднести нас, змінити нас і змінити світ. Ми вдячні за численні способи, якими православні християни продовжують виявляти любов і співчуття до своїх ближніх», – наголошує американське президентське подружжя.
«Ми приєднуємося до наших православних сестер і братів у молитві за всіх дітей Божих у цьому новому році», – додає Байден у своєму твіті.
Президент США використав цю нагоду, щоб підтвердити відданість США праву «всіх людей вільно сповідувати свою віру» та обов’язок, який Америка взяла на себе «підтримувати тих, хто стикається з дискримінацією, переслідуваннями та насильством через свою віру».
«Ми приєднуємося до православної християнської спільноти в молитві за мир, справедливість і радість для всіх дітей Божих у цьому новому році», – мовиться у президентському зверненні
Православна церква в Америці (ПЦА) є cамоврядною помісною православною церквою в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці. ПЦА частково визнана іншими православними церквами автокефальною і складається з понад 700 парафій, місій, громад, монастирів та установ. Томос про автокефалію церкві надав російський патріарх Олексій у 1970-му році. За даними на 2011 рік, ПЦА мала близько 85 тисяч вірних у Сполучених Штатах.
Як мовиться на офіційному сайті церкви, ПЦА бере свій початок з прибуття у місцевість Кадьяк, що у штаті Аляска, восьми російських православних монахів з Валаамського монастиря в північній Карелії в Росії в 1794 році.
Керівництво церквою здійснює Священний архієрейський синод, до якого входять як члени з правом голосу всі єпархіальні єпископи Церкви, митрополит за посадою є Головою Синоду. Нині цю посаду обіймає Блаженніший Тихон (Моллард), Архієпископ Вашингтонський, митрополит всієї Америки і Канади.
- Голос Америки
Кевіна Маккарті обрали спікером Палати представників у найдовших виборах на цю посаду за останні 160 років
Республіканця Кевіна Маккарті обрали спікером Палати представників США під час голосування вночі з п'ятниці на суботу.
Цьому передували кілька днів переговорів та 14 невдалих спроб голосувань після того. Для обрання Маккарті зробив значні поступки прихильникам жорсткої лінії в Республіканській партії.
57-річний каліфорнієць переміг з рахунком 216-212. Він зміг бути обраним голосами менше, ніж половини, членів Палати представників лише тому, що шість членів його партії відмовилися від своїх голосів, не підтримавши Маккарті як лідера, але також не проголосувавши за іншого претендента.
«Сподіваюся, після цього тижня стане ясно одне: я ніколи не здамся. І я ніколи не здамся заради вас, американський народе», – сказав Маккарті після обрання.
Як вважають оглядачі, вибори спікера Палати представників, які зазвичай відбуваються як формальність, цього разу стали найдовшими за останніх 164 роки. Вони показали потенційні майбутні труднощі, з якими доведеться зіштовхнутись новому спікеру, керуючи більшістю, яка є глибоко розділена, і має незначну перевагу голосів у Палаті, вважають спостерігачі.
Маккарті подякував Трампу за допомогу з голосами
Після обрання Маккарті подякував за підтримку попередньому президенту Дональду Трампу, який допоміг переконати представників радикального крила республіканців.
«Я не думаю, що хтось повинен сумніватися в його впливі. Він був зі мною з самого початку», – сказав Маккарті. Він додав, що колишній президент був глибоко включений у процес і «допоміг отримати ці остаточні голоси».
Останні голоси для спікера набиралися у напруженій атмосфері, коли близько опівночі депутат-республіканець Метт Гетц відмовився від свого голосування на 14-му турі, що спровокувало бійку, під час якої конгресменам довелося фізично відтягнути свого колегу-республіканця Майка Роджерса.
Коментатори прогнозують складне спікерство
Оглядачі говорять, що поступки, на які пішов Маккарті заради обрання, можуть вказувати на подальшу турбулентність у найближчі місяці, особливо коли Конгресу потрібно буде ухвалювати заплановані запозичення на понад 30 трильйонів доларів.
За останнє десятиліття нездатність Конгресу домовитись щодо бюджету неодноразово призводила до так званого шатдауну, коли більша частина уряду не отримувала фінансування.
Після обрання спікером Маккарті зміг привести до присяги повний 118-й склад Конгресу, включно з новообраними, серед яких значна увага дісталася 34-річному нью-йоркцю Джорджу Сантосу. Напередодні він зізнався, що сфабрикував частину свого резюме. У його справі ведеться розслідування.
Після розкриття факту неправдивих даних, вже конгресмена Сантоса колеги закликали піти у відставку. Під час голосування за спікера Сантос послідовно голосував за Маккарті на всіх турах виборів, що почалися у вівторок.
Україна привітала Маккарті, Зеленський сподівається на продовження підтримки США
Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного спікера Палати представників США і висловив сподівання на продовження американської підтримки України в її боротьбі з російською агресією.
«Вітаємо лідера Республіканської партії з обранням спікером Палати представників», – написав він у своєму твітері.
«Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу», – мовиться у твіті президента.
«Є багато унікальності українців, які хочуть свободи, для яких земля, Україна – це сакральна цінність», - Каріна Коростеліна. Відео
Професорка Каріна Коростеліна в інтервʼю Голосу Америки поділилась своїми оцінками процесів примирення та реінтеграції деокупованих територій, а також окреслила те, чим російська війна в Україні відрізняється від інших конфліктів у світі. Дивіться на YouTube 👉 youtu.be/S2HWNleen84
Західні експерти: Ердогану вигідно, щоб Росія якнайдовше загрузла в Україні
Як повідомив офіс президента Туреччини у четвер, 5 січня, президент Росії Володимир Путін видав наказ про перемир'я після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови закликав Путіна запровадити «одностороннє припинення вогню». Того ж дня президент Ердоган говорив з президентом України Володимиром Зеленським і повідомив його, що Туреччина готова виступити посередником у досягненні «тривкого миру».
Не виходячи з ролі посередника, Туреччині вдавалося і постачати зброю в Україну, і розвивати економічні контакти з Росією. Однак коментатори кажуть, що президенту Ердогану буде складно втримати цей баланс в 2023 році. Адже на Туреччину чекають президентські та парламентські вибори, які обіцяють бути найскладнішими для Ердогана за увесь майже 20-ти літній термін його перебування на посаді президента.
Політика Туреччини «проукраїнська, але не антиросійська» – експерт
Ердоган засудив вторгнення Росії, відмовився визнати її претензії на українську територію та одним з перших з лідерів країн НАТО надав військову допомогу збройним силам України у перші тижні війни, що допомогло українській армії зупинити російське вторгнення, кажуть оглядачі.
Як повідомило лондонське видання Middle East Eye, що спеціалізується на Близькому сході, протягом чотирьох перших місяців турецький Baykar відправив в Україну близько 50 своїх безпілотних установок TB2.
Дослідниця Jamestown Fundation Сіне Озкарасахін додає, що вже через кілька днів після початку війни Анкара застосувала Конвенцію Монтре та закрила протоки Дарданелли та Босфор для російських військових кораблів. Крім того, президент Туреччини зіграв ключову роль в обміні полонених, включно з наданням прихистку для звільнених з російського полону командирів полку «Азов». Та найбільшого дипломатичного прориву він досягнув, коли разом з ООН зміг розблокувати українські чорноморські порти для експорту зерна на світові ринки.
Турецькі експерти називають цю політику «проукраїнським нейтралітетом». Сонер Чагаптай, експерт з питань Туреччини Вашингтонського Інституту близькосхідної політики, каже, що політика Туреччини є «проукраїнською, але не антиросійською».
«Туреччина підтримує Україну у військовому плані, вона нейтральна політично, але зберігає зв’язки з Росією відкритими в економічному плані», – сказав Чагаптай у розмові з американським часописом Foreign Policy.
Туреччина настільки активно розвиває економічні зв’язки з Росією, що вона збільшила імпорт російської нафти майже вдвічі з часу російського вторгнення в Україну. Згідно з даними аналітичної компанії Kpler на кінець 2022 року, близько 40% імпорту нафти, що транспортується в Туреччину морським шляхом, надходить з Росії. Анкара також планує розмістити у себе російський газовий хаб і та разом з Росією будує атомну електростанцію.
Крім цього, Туреччина відіграє важливу роль у заміщенні західних товарів на російському ринку. Багато російських компаній перебазувалося до Туреччини, щоб уникнути західних санкцій. За даними Бюро статистики у Туреччині, лише в період з лютого по червень 2022 року майже 4900 росіян придбали будинки в Туреччині, це значне зростання, порівняно з попередніми роками.
І це відбувається в той час, коли США, Європа та її союзники намагаються ізолювати Москву та скоротити її доходи від експорту енергоносіїв, щоб зменшити її можливості воювати в Україні.
Співпраця з Росією підтримує турецьку економіку перед виборами і показує «незамінність» Ердогана для Заходу
Інший впливовий щоденник, Wall Street Journal зауважує, що війна Росії проти України підштовхує Туреччину в бік Росії. Йдеться і про економічну співпрацю і про політичну вигоду.
Як пояснює газета, економічна співпраця з Росією вигідна для президента Ердогана з двох причин. По-перше, вона допомагає підтримати економіку перед важливими президентськими та парламентськими виборами, що відбудуться у червні.
Як говорять економісти, на яких посилається газета, приплив російських грошей разом зі дешевими російськими енергоносіями є важливими запобіжниками проти економічної кризи, яка з кінця минулого року підкосила позиції турецької ліри.
А по-друге, позиціонуючи себе як незамінного посередника, президент Туреччини може розраховувати на те, що його позиції посиляться і серед західних союзників.
«Ердоган намагається позиціонувати себе як головного посередника між Росією та Заходом і використовує те, що війна послабила вплив Москви за кордоном. Але при цьому він ризикує підірвати і без того напружені відносини із західними союзниками Туреччини», – мовиться у статті часопису Foreign Policy.
Як пише видання, війна в Україні висвітлила нові розбіжності між НАТО та Туреччиною. Останніми роками Ердоган розлютив союзників по НАТО тим, що закупив у Росії системи протиповітряної оборони всупереч різким запереченням альянсу. А протягом останнього року активно гальмував плани НАТО прийняти Фінляндію та Швецію, які вирішили вступити до альянсу через російське вторгнення в Україну.
Націоналістична та консервативна риторика допомагала Ердогану залишатися при владі майже 20 років
Експерти з внутрішньої політики Туреччини кажуть, що навряд чи до червневих виборів Ердоган зважатиме на невдоволення західних союзників.
Як зауважує дослідниця Седа Гюркан з Лейденського університету в Нідерландах, згідно з останніми опитуваннями, Народний альянс, який складається з партії Реджепа Таїпа Ердогана AKP (Партія справедливості та розвитку) та її ультранаціоналістичної союзниці MHP (Партія націоналістичного руху), може програти майбутні президентські вибори
Але, як додає експертка, ще невідомо, чи зможуть опозиційні партії, об’єднані в Альянс Міллет (Нація), знайти в своїх лавах кандидата, який би кинув виклик Ердогану.
За словами Гюркан, за 20 років правління партії Ердогана, «Туреччина перетворилася з недосконалої демократії на автократію», що спирається на націоналістичну та консервативну риторику.
Аналітики вважають, що якщо Ердогану вдасться залишити за собою президентську посаду, це призведе до ще складніших стосунків Анкари з Європою та західними союзниками, та, імовірно, тепліших відносин з Росією. Але експерти нагадують, що Анкарі вигідно, щоб Росія загрузла в Україні надовше.
«Швидка й рішуча перемога Росії усунула б потребу в нейтральному посереднику, такому як Туреччина, – вважає Марк Епіскопос з американського часопису National Interest. Так само Анкара була б не дуже корисною, якби Захід міг домовлятись з Путіним напряму.
Оглядач вважає, що саме «затягнутий характер конфлікту, його багатошаровий політичний підтекст і далекосяжні економічні наслідки створили унікальні можливості для турецької дипломатії».
І Ердоган показав, що планує максимально використати ці можливості з максимальною вигодою для себе, кажуть оглядачі.
Форум