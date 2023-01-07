У Пентагоні розповіли, чому не надають Україні танки Abrams  

У Пентагоні розуміють потребу України в танках, і працюють із європейськими союзниками в цьому питанні, сказала чиновниця обороного відомства США. Однією з причин, чому Україна досі не отримала американські Abrams, вона назвала складність їх технічного обслуговування і ремонту.

Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер під час брифінгу 6 січня заявила: “Танковий потенціал - це те, з чим ми абсолютно згідні, що Україні потрібні танки. Це одна з причин, чому ми співпрацюємо з Нідерландами, аби переробити певну кількість танків Т-72, які вже прибувають на поле бою".

При цьому вона додала, що для використовування цих танків потрібна складна інфраструктура їхньої підтримки.

«Ми повинні бути певні щодо технічного обслуговування та підтримки танків. Танк Abrams, окрім того, що він бере багато палива, досить складний в обслуговуванні. То ж ми намагаємось розглянути діапазон танкових можливостей, щоб побачити, де ми всі можемо підтримати Україну. І ми це вже робимо з танками Т-72. Також ми бачимо зараз Францію та її легкі танки”, – додала чиновниця.

Представниця Пентагону наголосила, що в кожному пакеті допомоги США завжди зважають на потреби України на полі бою.

“Ми завжди зважаємо, що потрібно Україні, і надаємо їм те, чого вони потребують і коли вони цього потребують. Їхні потреби з часом змінюються. Звісно, ми розглядаємо потужності, які пропонує та чи інша одиниця обладнання. Але ми також маємо зважати на такі речі, як технічне обслуговування та навчання, підтримання (в робочому стані). І вартість, звісно, інколи грає роль”, - додала Купер.

Як повідомляв "Голос Америки", у п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад 3 мільярди доларів.

До нього увійшли, серед іншого, 50 броньованих машин піхоти “Бредлі”, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 4000 авіаційних ракет Zuni, снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї, прилади нічного бачення та оптика, інше спорядження.

Загальна військова допомога США Україні з початку роботи адміністрації Байдена сягла близько 24,9 мільярдів доларів.

У середу, 4 січня, Франція заявила, що має намір надати України свої легкі танки AMX-10 RC. Це робить Францію першою серед країн НАТО, хто пообіцяв Україні бронетехніку західного виробництва.

Броньована розвідувальна машина AMX-10 має високу мобільність і перевозить до чотирьох осіб, йдеться на сайті міністерства збройних сил Франції.