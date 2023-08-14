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- Голос Америки
Пентагон оголосив про пакет допомоги Україні на 200 млн доларів
У понеділок, 14 серпня, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету допомоги для забезпечення найважливіших потреб України в галузі безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті Пентагону.
"Це оголошення є сорок четвертим пакетом допомоги від адміністрації Байдена, виділеного із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Воно включає додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для артилерії і танків, протитанкову зброю та інше обладнання для допомоги Україні у протистоянні російській агресії", - йдеться в повідомленні Пентагону.
Вартість нового пакету допомоги становить близько 200 млн доларів. Він включає, зокрема:
- Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- Обладнання та системи для розмінування;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- Протитанкові ракетні установки (TOW);
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 58 водовозів;
- Понад 12 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;
- Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- Запчастини, технічне обслуговування та інше польове устаткування.
У повідомленні Пентагону йдеться, що в цьому безпековому пакеті буде використана допомога, раніше санкціонована відповідно до Програми президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority (PDA), "яка залишилася після процесу переоцінки, що завершився у червні".
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, аби забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у галузі безпеки", - наголосили у Пентагоні.
У травні Пентагон оголосив, що помилково врахував американську зброю, надіслану до Києва за вищою "вартістю заміни", а не "залишковою вартістю".
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Як країни Східного флангу НАТО готуються до потенційних загроз з боку Білорусі – репортаж з кордону. Відео
7 серпня у Білорусі почалися чергові військові навчання. Цього разу вони відбуваються в кількох десятках кілометрів від кордонів із Польщею та Литвою, неподалік від Сувальського коридору. Крім цього в тому ж районі перебувають понад сотні найманців “ПВК Вагнера”.
- Голос Америки
В Польщі арештували двох росіян за шпигунство та розповсюдження вагнерівської пропаганди
Польські правоохоронці заарештували двох росіян за поширення пропаганди від імені групи найманців Вагнера. Їм висунули звинувачення у шпигунстві. Про це у понеділок заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські, повідомляє агенція Reuters.
Підозрювані розклеїли близько 300 листівок провагнерівської пропаганди у Кракові та Варшаві. Хоча загалом у них виявили близько 3 тисяч таких листівок, повідомляє прес-служба міністра, відповідального за координацію спецслужб. "Обидва були звинувачені, серед іншого, в шпигунстві", — написав Камінські на платформі X (у минулому Twitter).
На початку серпня прем’єр-міністр Польщі заявив, що солдатів ПВК "Вагнер", які почали навчання з білоруською армією, перекидають ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати ситуацію в альянсі.
Підозрювані, яких затримали, названі Олексієм Т. та Андрієм Г., повинні були отримати за свою роботу оплату від російської влади, повідомляє прес-служба міністерства.
"Загалом за виконання завдань вони мали отримати до 500 тис. рублів", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура висунула їм звинувачення у "роботі на зовнішню розвідку проти Польщі", а також у причетності та вербуванні у найманство, що заборонено міжнародним правом, а також у популяризації символіки та назв, що підтримують агресію Росії в Україні, повідомили в прес-службі.
Чоловікам, які планували виїхати з Польщі 12 серпня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі визнання їх винними їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
За останні місяці Польща заарештувала 22 людини, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії чи Білорусі. Варшава розглядає такі дії як частину гібридної війни проти Польщі через її підтримку України у війні проти російської агресії.
В матеріалі використані джерела Reuters, AP.
- Голос Америки
- Reuters
Молдова видворила з країни 45 працівників посольства Росії. З них - 22 дипломати
Молдова зменшує дипломатичне представництво Росії в своїй країні. У понеділок, 14 серпня, Кишинів залишили 22 російські дипломати та інший персонал посольства. Загалом 45 людей.
За даними МЗС Молдови, у російському посольстві з 80-ти працівників залишилось працювати 25, що становитиме паритет з молдовським посольством у Москві. З вівторка, від 15 серпня, в посольстві РФ у Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів і 15 осіб допоміжного персоналу.
Білоруське незалежне видання “Белсат Англійською” у мережі Х (у минулому Twitter) опублікувало відео, де видно велику кількість людей, що залишають російське посольство з речами та домашніми тваринами.
“Співробітники посольства Росії в Молдові покинули Кишинів. Влада Молдови вирішила скоротити кількість персоналу в закладі після того, як ЗМІ звернули увагу, що на даху будівлі посольства розташовані десятки антен”.
А журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty у Молдові Деніс Дерменжі опублікував у Твітері відео автобусів з дипломатами та їхніми родинами, які в супроводі поліції залишають країну.
“У супроводі поліції десятки дипломатів та їхні родини доставлені автобусами в аеропорт, де на них чекав російський літак. Чисельність персоналу посольства Росії в Молдові скоротили на понад 40 осіб”.
Молдовські ЗМІ повідомляють, що літак Ту-214 вилетів з Москви о 1:43 дня, щоб забрати дипломатів і їхні родини. В обхід України, літак летів через Сочі, з акваторії Чорного моря увійшов в повітряний простір Румунії, потім приземлився у Кишиневі.
Як повідомляє видання Reuters, вже з дипломатичним персоналом на борту літак вилетів назад до Сочі, звідки продовжить курс до Москви. Крім дипломатів, у літаку - 23 співробітники служби технічної підтримки посольства та їхні родини.
У липні 2023 року МЗС Молдови звернулось до Росії з проханням скоротити присутність свого посольства в Кишиневі через ймовірні спроби росіян дестабілізувати ситуацію в країні.
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску раніше заявляв, що десятиліттями Республіка Молдова була “мішенню досить ворожих видів діяльності та політики з боку РФ”.
“Частина з них здійснювався, зокрема, і через посольство Російської Федерації. Нещодавно ми також бачили інформацію про надмірну кількість антен”, – сказав глава МЗС Молдови, посилаючись на журналістські розслідування про ймовірні системи шпигунства на даху дипломатичного представництва Росії в Кишиневі та кібератаку на систему урядового зв’язку.
Тоді росіяни у відповідь на розслідування журналістів щодо антен на даху посольства, відповіли, що їх встановили ще наприкінці 90-х років, коли будувалося посольство, і коли в Молдові були неякісні Інтернет і телефонний зв'язок.
- Голос Америки
Міністр оборони Китаю вдруге цього року їде в Росію, а також відвідає Білорусь
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу розпочинає 6-денний візит до Росії та Білорусі в понеділок, 13 серпня, повідомляє агенство AP. Він планує виступити на Московській конференції з міжнародної безпеки, а також зустрітися з керівництвом російського Міністерства оборони та білоруськими військовими лідерами і президентом Лукашенком.
Такий візит підтримки на тлі міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції Росії та Білорусі має показати незмінність близьких зв’язків Китаю з Росією і підкреслити глибину військової співпраці. «Друзі без обмежень» Китай і Росія і надалі продовжать узгоджувати свою політику у спробах протистояти очолюваному США і заходом ліберально-демократичному світовому порядку, хоч це і веде до неабияких економічних та репутаційних витрат, зауважує AP.
Лі, який перебуває під санкціями США з 2018 року за співпрацю з російськими виробниками зброї, вже відвідував Москву у квітні цього року, приблизно через місяць після призначення на свою посаду.
Згідно з повідомленнями російського агентства ТАСС, представники близько 100 країн відвідають Московську конференцію з міжнародної безпеки, де також виступить і голова російського МЗС Сергій Лавров.
Відповідаючи на запитання про візит, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь зауважив, що «Дві країни продовжуватимуть розвивати китайсько-російське всеосяжне стратегічне партнерство в нову еру», посилаючись, як вказують оглядачі, на спільну заяву президентів Росії Володимира Путіна та Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні минулого року перед лютневим вторгненням Росії в Україну, в якій вони оголосили про «безмежну дружбу».
Водночас, Китай офіційно займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, а безпосередню участь китайських представників у конференції в Саудівській Аравії для обговорення українського плану миру було позитивно оцінено в Україні і на заході. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає збереження нейтральності Китаю великим досягненням української дипломатії.
В матеріалі використані джерела AP.
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