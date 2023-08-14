Пентагон оголосив про пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

У понеділок, 14 серпня, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету допомоги для забезпечення найважливіших потреб України в галузі безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Це оголошення є сорок четвертим пакетом допомоги від адміністрації Байдена, виділеного із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Воно включає додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для артилерії і танків, протитанкову зброю та інше обладнання для допомоги Україні у протистоянні російській агресії", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Вартість нового пакету допомоги становить близько 200 млн доларів. Він включає, зокрема:

Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot; Додаткові боєприпаси для систем HIMARS; Обладнання та системи для розмінування; 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди; 120-мм танкові боєприпаси; Протитанкові ракетні установки (TOW); Javelin та інші протитанкові системи та ракети; 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки; 58 водовозів; Понад 12 млн патронів до стрілецької зброї та гранати; Підривні боєприпаси для подолання перешкод; Запчастини, технічне обслуговування та інше польове устаткування.

У повідомленні Пентагону йдеться, що в цьому безпековому пакеті буде використана допомога, раніше санкціонована відповідно до Програми президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority (PDA), "яка залишилася після процесу переоцінки, що завершився у червні".

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, аби забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у галузі безпеки", - наголосили у Пентагоні.

У травні Пентагон оголосив, що помилково врахував американську зброю, надіслану до Києва за вищою "вартістю заміни", а не "залишковою вартістю".

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