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  • Голос Америки

Пентагон оголосив про пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

Taiwan Military Aid

У понеділок, 14 серпня, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету допомоги для забезпечення найважливіших потреб України в галузі безпеки та оборони. Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Це оголошення є сорок четвертим пакетом допомоги від адміністрації Байдена, виділеного із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Воно включає додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для артилерії і танків, протитанкову зброю та інше обладнання для допомоги Україні у протистоянні російській агресії", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Вартість нового пакету допомоги становить близько 200 млн доларів. Він включає, зокрема:

  1. Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  2. Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  3. Обладнання та системи для розмінування;
  4. 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  5. 120-мм танкові боєприпаси;
  6. Протитанкові ракетні установки (TOW);
  7. Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  8. 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  9. 58 водовозів;
  10. Понад 12 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;
  11. Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  12. Запчастини, технічне обслуговування та інше польове устаткування.

У повідомленні Пентагону йдеться, що в цьому безпековому пакеті буде використана допомога, раніше санкціонована відповідно до Програми президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority (PDA), "яка залишилася після процесу переоцінки, що завершився у червні".

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, аби забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у галузі безпеки", - наголосили у Пентагоні.

У травні Пентагон оголосив, що помилково врахував американську зброю, надіслану до Києва за вищою "вартістю заміни", а не "залишковою вартістю".

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США можуть оголосити про надання Україні нової зброї на $200 млн. Відео
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США можуть оголосити про надання Україні нової зброї на $200 млн. Відео

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Як країни Східного флангу НАТО готуються до потенційних загроз з боку Білорусі – репортаж з кордону. Відео

Як країни Східного флангу НАТО готуються до потенційних загроз з боку Білорусі – репортаж з кордону. Відео
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Як країни Східного флангу НАТО готуються до потенційних загроз з боку Білорусі – репортаж з кордону. Відео

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7 серпня у Білорусі почалися чергові військові навчання. Цього разу вони відбуваються в кількох десятках кілометрів від кордонів із Польщею та Литвою, неподалік від Сувальського коридору. Крім цього в тому ж районі перебувають понад сотні найманців “ПВК Вагнера”.

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  • Голос Америки

В Польщі арештували двох росіян за шпигунство та розповсюдження вагнерівської пропаганди

Польські правоохоронці заарештували двох росіян за поширення пропаганди від імені групи найманців Вагнера. Їм висунули звинувачення у шпигунстві. Про це у понеділок заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські, повідомляє агенція Reuters.

Підозрювані розклеїли близько 300 листівок провагнерівської пропаганди у Кракові та Варшаві. Хоча загалом у них виявили близько 3 тисяч таких листівок, повідомляє прес-служба міністра, відповідального за координацію спецслужб. "Обидва були звинувачені, серед іншого, в шпигунстві", — написав Камінські на платформі X (у минулому Twitter).

На початку серпня прем’єр-міністр Польщі заявив, що солдатів ПВК "Вагнер", які почали навчання з білоруською армією, перекидають ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати ситуацію в альянсі.

Підозрювані, яких затримали, названі Олексієм Т. та Андрієм Г., повинні були отримати за свою роботу оплату від російської влади, повідомляє прес-служба міністерства.

"Загалом за виконання завдань вони мали отримати до 500 тис. рублів", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура висунула їм звинувачення у "роботі на зовнішню розвідку проти Польщі", а також у причетності та вербуванні у найманство, що заборонено міжнародним правом, а також у популяризації символіки та назв, що підтримують агресію Росії в Україні, повідомили в прес-службі.

Чоловікам, які планували виїхати з Польщі 12 серпня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі визнання їх винними їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

За останні місяці Польща заарештувала 22 людини, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії чи Білорусі. Варшава розглядає такі дії як частину гібридної війни проти Польщі через її підтримку України у війні проти російської агресії.

В матеріалі використані джерела Reuters, AP.

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  • Голос Америки
  • Reuters

Молдова видворила з країни 45 працівників посольства Росії. З них - 22 дипломати

Посольство Росії у Молдові. Фото: Reuters/Viktor Dimitrov

Молдова зменшує дипломатичне представництво Росії в своїй країні. У понеділок, 14 серпня, Кишинів залишили 22 російські дипломати та інший персонал посольства. Загалом 45 людей.

За даними МЗС Молдови, у російському посольстві з 80-ти працівників залишилось працювати 25, що становитиме паритет з молдовським посольством у Москві. З вівторка, від 15 серпня, в посольстві РФ у Кишиневі можуть залишатися не більше 10 російських дипломатів і 15 осіб допоміжного персоналу.

Білоруське незалежне видання “Белсат Англійською” у мережі Х (у минулому Twitter) опублікувало відео, де видно велику кількість людей, що залишають російське посольство з речами та домашніми тваринами.

“Співробітники посольства Росії в Молдові покинули Кишинів. Влада Молдови вирішила скоротити кількість персоналу в закладі після того, як ЗМІ звернули увагу, що на даху будівлі посольства розташовані десятки антен”.

А журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty у Молдові Деніс Дерменжі опублікував у Твітері відео автобусів з дипломатами та їхніми родинами, які в супроводі поліції залишають країну.

“У супроводі поліції десятки дипломатів та їхні родини доставлені автобусами в аеропорт, де на них чекав російський літак. Чисельність персоналу посольства Росії в Молдові скоротили на понад 40 осіб”.

Молдовські ЗМІ повідомляють, що літак Ту-214 вилетів з Москви о 1:43 дня, щоб забрати дипломатів і їхні родини. В обхід України, літак летів через Сочі, з акваторії Чорного моря увійшов в повітряний простір Румунії, потім приземлився у Кишиневі.

Як повідомляє видання Reuters, вже з дипломатичним персоналом на борту літак вилетів назад до Сочі, звідки продовжить курс до Москви. Крім дипломатів, у літаку - 23 співробітники служби технічної підтримки посольства та їхні родини.

У липні 2023 року МЗС Молдови звернулось до Росії з проханням скоротити присутність свого посольства в Кишиневі через ймовірні спроби росіян дестабілізувати ситуацію в країні.

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску раніше заявляв, що десятиліттями Республіка Молдова була “мішенню досить ворожих видів діяльності та політики з боку РФ”.

“Частина з них здійснювався, зокрема, і через посольство Російської Федерації. Нещодавно ми також бачили інформацію про надмірну кількість антен”, – сказав глава МЗС Молдови, посилаючись на журналістські розслідування про ймовірні системи шпигунства на даху дипломатичного представництва Росії в Кишиневі та кібератаку на систему урядового зв’язку.

Тоді росіяни у відповідь на розслідування журналістів щодо антен на даху посольства, відповіли, що їх встановили ще наприкінці 90-х років, коли будувалося посольство, і коли в Молдові були неякісні Інтернет і телефонний зв'язок.

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  • Голос Америки

Міністр оборони Китаю вдруге цього року їде в Росію, а також відвідає Білорусь

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу здійснить візит підтримки в Росію і Білорусь від 13 до 19 серпня

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу розпочинає 6-денний візит до Росії та Білорусі в понеділок, 13 серпня, повідомляє агенство AP. Він планує виступити на Московській конференції з міжнародної безпеки, а також зустрітися з керівництвом російського Міністерства оборони та білоруськими військовими лідерами і президентом Лукашенком.

Такий візит підтримки на тлі міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції Росії та Білорусі має показати незмінність близьких зв’язків Китаю з Росією і підкреслити глибину військової співпраці. «Друзі без обмежень» Китай і Росія і надалі продовжать узгоджувати свою політику у спробах протистояти очолюваному США і заходом ліберально-демократичному світовому порядку, хоч це і веде до неабияких економічних та репутаційних витрат, зауважує AP.

Лі, який перебуває під санкціями США з 2018 року за співпрацю з російськими виробниками зброї, вже відвідував Москву у квітні цього року, приблизно через місяць після призначення на свою посаду.

Згідно з повідомленнями російського агентства ТАСС, представники близько 100 країн відвідають Московську конференцію з міжнародної безпеки, де також виступить і голова російського МЗС Сергій Лавров.

Відповідаючи на запитання про візит, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь зауважив, що «Дві країни продовжуватимуть розвивати китайсько-російське всеосяжне стратегічне партнерство в нову еру», посилаючись, як вказують оглядачі, на спільну заяву президентів Росії Володимира Путіна та Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні минулого року перед лютневим вторгненням Росії в Україну, в якій вони оголосили про «безмежну дружбу».

Водночас, Китай офіційно займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, а безпосередню участь китайських представників у конференції в Саудівській Аравії для обговорення українського плану миру було позитивно оцінено в Україні і на заході. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає збереження нейтральності Китаю великим досягненням української дипломатії.

В матеріалі використані джерела AP.

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