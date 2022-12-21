Актуально
- Голос Америки
США офіційно оголосили про нову оборонну допомогу Україні, що вперше включає систему Patriot
США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 млрд дол. Новий пакет вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті та балістичні ракети, літаки, оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен
Блінкен оголосив, що це 28-ма поставка оборонної допомоги зі сховищ США, з 2021 року. Згідно з нею, Україні буде надано додаткове ППО, засоби точної стрільби а також боєприпаси та устаткування на мільярд доларів. Пентагон накож надає додаткову допомогу обсягом 850 млн дол в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні, оголосив Блінкен.
"Сьогоднішня допомога вперше включає системи протиповітряної оборони Patriot, здатні збивати крилаті ракети, балістичні ракети короткої дії та літаки, на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи протиповітряної оборони", - заявив Блінкен.
В середу з візитом у Вашингтоні перебуває президент України Володимир Зеленський. Блінкен зауважив, що візит "підкреслить постійну відданість США народові України".
"За минулі триста днів, Кремль намагався і зазнав невдачі в спробах стерти Україну з мапи, - заявив Блінкен. - Зараз Росія намагається використати зиму в якості зброї, щоб українські цивільні мерзли і голодували, змушуючи родини полишати оселі.
У відповідь президент Байден сьогодні оголосить, що Сполучені Штати надають нову критично важливу військову допомогу, щоб допомогти Україні захиститись від тривалої брутальної та неспровокованої агресії", - йдеться в заяві.
В Росії різко відреагували на можливість поставки систем Patriot Україні і заявили, що системи та будь-які команди, які їх супроводжують, стануть "законною ціллю" для російських військових. Речниця російського МЗС Захарова звинуватила США в тому, що вони фактично стали стороною конфлікту і поставка систем може стати "ще одним провокаційним кроком США". Україна та міжнародна спільнота підтверджують право України на захист від російської агресії.
Всі новини дня
- Голос Америки
Сенатор США порівняв виступ Зеленського у Конгресі із Черчиллем під час Другої світової. Але не всі законодавці зможуть прийти на засідання
Лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер порівняв виступ Зеленського із виступом у Конгресі британського прем'єра Вінстона Черчилля 26 грудня 1941 року під час Другої світової війни. "Там, де стояв Вінстон Черчилль кілька поколінь тому, сьогодні тут стоятиме президент Зеленський, не лише як президент, а як посол самої свободи", – цитує законодавця The Wall Street Journal.
Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі раніше повідомила, що запросила президента України Володимира Зеленського виступити перед обома палатами Конгресу США. "Перед обличчям жахливих звірств Путіна, українські борці за свободу надихнули світ залізною волею та незламним духом, даючи відсіч жорстокому, невиправданому вторгненню Росії", - написала демократка у Twitter.
Виступ відбудеться о 19:30 за Вашингтоном (2:30 ночі за Києвом). Голос Америки транслюватиме виступ наживо.
Лідер меншості у Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл також привітав візит Зеленського: "Народ України - сміливий, невинний, і вони заслуговують на нашу допомогу. Президент Зеленський - надихаючий лідер". Але він підкреслив: ключове, що допомога Києву "відповідає інтересам нашої національної безпеки, але вона також відповідає економічним інтересам Америки". "Ці інвестиції допоможуть розширити наші оборонні виробничі потужності та сприятимуть розвитку галузі, яка підтримує високооплачувані робочі місця американців", - сказав він.
Напередодні Макконнелл заявив, що "надання допомоги українцям для перемоги над росіянами зараз є пріоритетом номер один для Сполучених Штатів, на думку більшості республіканців, такими ми бачимо виклики, які зараз стоять перед країною".
Водночас деякі представники Республіканської партії виступили із критикою витрат з американського бюджету на допомогу Україні та візиту Зеленського. "Я радий [був би] зустрітися в іншому місці, але Зеленський не повинен виступати у Палаті представників Сполучених Штатів", - написав у Twitter конгресмен-республіканець Воррен Девідсон.
При цьому не всі законодавці, ймовірно, зможуть бути присутніми, пише CNN. Видання пояснює, що нині деякі сенатори планували покинути Вашингтон і вирушити до своїх штатів перед Різдвом уже цим вечором одразу після голосування за законопроект про урядовий бюджет на 2023 рік.
"Якщо голосування відбудеться до виступу Зеленського, багато сенаторів поспішатимуть встигнути на літаки додому, щоб уникнути снігового шторму на більшій частині США", - пише видання.
Зокрема, у коментарі каналу демократ Дік Дурбін, співголова Групи підтримки України у Сенаті повідомив, що він не впевнений, чи зможе бути присутнім, і сказав, що не був у курсі підготовки візиту Зеленського.
Скільки конгресменів будуть на зверненні українського президента також невідомо, адже у Палаті представників цього тижня до цього не було сесій.
Нагадаємо, законопроект про урядовий бюджет на 2023 рік передбачає $1,7 трильйона доларів витрат. Серед іншого, документ містить "Акт про додаткові асигнування для України", що передбачає $45 мільярдів витрат. Це майже на $8 мільярдів доларів більше, ніж $37,7 мільярдів, запит на який робив Білий Дім у листопаді.
Німецький рятувальник допомагає українським пожежникам у Харкові - гасить пожежі, спричинені російськими обстрілами. Відео
Німецький рятувальник проміняв відпустку в Тайланді на війну. Нільc Сал із Нюрнберга уже кілька місяців допомагає українським пожежникам у Харкові, де разом з ними гасить пожежі, спричинені російськими обстрілами.
- Голос Америки
Байден і Зеленський обговорять, як виглядатиме «справедливий мир» – Кірбі
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні у середу обговорять, як виглядатиме можливе припинення війни в Україні та «справедливий мир», повідомив речник Білого дому в ефірі телеканалу CNN.
На запрошення президента США Джо Байдена президент Зеленський вперше покинув Україну з початку широкомасштабної російської агресії, що триває вже понад 300 днів.
За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джона Кірбі, президент Байден вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап, і настав час обговорити те, як в Україні бачать її закінчення.
«Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про уявлення президента Зеленського про справедливий мир і про те, як це виглядатиме, які його складові і як ми допоможемо Україні досягти цього», – сказав Джон Кірбі в інтерв’ю CNN у середу вранці, за кілька годин до очікуваного прибуття до Вашингтона українського лідера.
Тема закінчення війни є чутливою темою, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами. Президент Зеленський не раз заявляв, що війна з Росією має закінчитися за столом переговорів, проте він наголошував, що це не має бути зараз, бо будь-яку паузу у війні Росія використає для того, щоб краще підготуватися до наступного наступу.
Як сказав Кірбі, в адміністрації Байдена не вважають, що Путін «зацікавлений у дипломатії». «Якраз навпаки. Він зацікавлений у тому, щоб убивати більше мирних українських громадян», – сказав Кірбі.
Говорячи про сам візит, перший виїзд Зеленського за межі України з початку широкомасштабного вторгнення, то, як сказав Кірбі, український лідер усвідомлює ризики, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.
«Ми працюємо разом з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку, як на території Сполучених Штатів, так і на шляху назад», – сказав Кірбі.
Речник Білого дому додав, що очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США, збереженні санкцій проти Росії та наданні подальшої підтримки українському народу.
Вашингтон в середу оголосив про надання Україні протиповітряного комплексу Patriot, однак Кірбі не назвав жодних термінів, коли можна очікувати розгортання цієї системи в Україні.
Дивіться також:
- Голос Америки
Різдвяні вогні в різних містах світу згаснуть на годину на знак солідарності з Україною
Різдвяні вогні в Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Сіднеї та інших містах світу вимкнуться на годину на знак солідарності з українцями, які внаслідок обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури залишилися без світла та опалення.
У рамках акції під назвою «Година за Україну» її ініціатори – учасники платформи зі збору коштів президента України Володимира Зеленського United24, народні депутати України, модна та креативна платформа 1 Granary та альтернативна медіа-організація «Війна проти війни» – закликають вимкнути святкове освітлення на годину о 20:00 за місцевим часом у середу, найтемніший день 2022 року. Частиною акції є збір у 10 мільйонів доларів США для закупівлі генераторів для лікарень по всій Україні цієї зими.
Акцію підтримають на головних британських пам’ятках, такі як Трафальгарська площа, Кентерберійський собор, шотландський парламент в Единбурзі, а також кілька інших ключових місць у різних містах Європи, США та Австралії.
У Страсбурзі на годину вимкне святкові вогні Палац Європи, де відбуваються засідання Ради Європи.
«Внаслідок агресії Росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 21:00 (EET), у найкоротший день і найдовшу ніч у році, Палац Європи у Страсбурзі вимкне світло на знак солідарності з вами», – мовиться у Twitter європейської установи.
Ініціативу підтримав колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
«Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20:00 на знак солідарності з ними. Перемоги Україні!» - написав Джонсон у твіттері.
Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який разом з мером Лондона Садіком Ханом, приєднався до акції солідарності, заявив, що на початку грудня побував в Україні та на власні очі «бачив страждання українців, які стикаються з насильством російського режиму, у темну та холодну зиму без електрики». Він закликав «кожного пожертвувати, що можуть, на ініціативу United24, щоб допомогти зібрати кошти для оплати лікарняних генераторів».
Тим часом у Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок заявив, що країні слід готуватися до нових атак Росії на її енергетичну інфраструктуру, оскільки Москва хоче, щоб українці провели Різдво та Новий рік у темряві.
Він сказав про це після серії ударів російських ракет та безпілотників, які, за словами українських чиновників, залишили постачання електроенергії в Київській області на рівні, що забезпечує менше половини потреб столиці в електроенергії.
Форум