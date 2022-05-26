Росія продовжує поповнювати свої сили й бойові дії на Донбасі можуть тривати "досить довго" - Пентагон

За оцінками високопосадовця Міністерства оборони США, ситуацію на фронті в Україні не можна назвати "глухим кутом" (stalemate - ГА), триває "активна" фаза війни. Про це повідомляє журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.

У Пентагоні кажуть, що Кремль продовжує поповнювати свої війська, зокрема, залучаючи резервістів. "Більшість військ, які вони залучають, вони кидають одразу у бій". При цьому росіяни здобувають певні території, а також, зокрема, розміщують свої повітряні та морські системи на острів Зміїний, що "дає їм додаткові можливості, гнучкість у північному регіоні Чорного моря".

Боротьба на сході України іде за "маленькі ділянки території між невеликими підрозділами", "це більшою мірою артилерійська дуель", що може тривати "досить довго".

При цьому, за оцінками американського міноборони, немає свідчень того, що росіяни готуються використати тактичну ядерну зброю.

Представник Пентагону також повідомив, що до України вже доставлено 220 із 300 американських дронів Switchblades.

Тим часом, за оцінками американського Інституту вивчення війни, російські війська, яким значно бракує високоточної зброї, пріоритизують наступ на сході та заході від Попасної, прагнучи оточити українські сили на Луганщині, й скоро можуть розпочати битву за Сєвєродонецьк.



Днями міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що начебто наступ російських військ в Україні сповільнюється свідомо, щоб дати можливість евакуюватися мирним громадянам, пише Радіо Свобода.

У статті використано матеріали Радіо Свобода, Інституту вивчення війни