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Росія продовжує поповнювати свої сили й бойові дії на Донбасі можуть тривати "досить довго" - Пентагон
За оцінками високопосадовця Міністерства оборони США, ситуацію на фронті в Україні не можна назвати "глухим кутом" (stalemate - ГА), триває "активна" фаза війни. Про це повідомляє журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.
У Пентагоні кажуть, що Кремль продовжує поповнювати свої війська, зокрема, залучаючи резервістів. "Більшість військ, які вони залучають, вони кидають одразу у бій". При цьому росіяни здобувають певні території, а також, зокрема, розміщують свої повітряні та морські системи на острів Зміїний, що "дає їм додаткові можливості, гнучкість у північному регіоні Чорного моря".
Боротьба на сході України іде за "маленькі ділянки території між невеликими підрозділами", "це більшою мірою артилерійська дуель", що може тривати "досить довго".
При цьому, за оцінками американського міноборони, немає свідчень того, що росіяни готуються використати тактичну ядерну зброю.
Представник Пентагону також повідомив, що до України вже доставлено 220 із 300 американських дронів Switchblades.
Тим часом, за оцінками американського Інституту вивчення війни, російські війська, яким значно бракує високоточної зброї, пріоритизують наступ на сході та заході від Попасної, прагнучи оточити українські сили на Луганщині, й скоро можуть розпочати битву за Сєвєродонецьк.
Днями міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що начебто наступ російських військ в Україні сповільнюється свідомо, щоб дати можливість евакуюватися мирним громадянам, пише Радіо Свобода.
У статті використано матеріали Радіо Свобода, Інституту вивчення війни
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Україна отримає ракети Harpoon для захисту узбережжя
Україна очікує на нові поставки ракет Harpoon, повідомив міністр оборони країни Олексій Резніков.
"Берегова оборона нашої держави не просто буде посилена ракетами Harpoon - їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. Впевнений, що бойове братерство «Гарпунів» та наших «Нептунів» допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу", - написав посадовець у Facebook.
Раніше надання Данією протикорабельних установок Harpoon та ракет відзначив міністр оборони США Ллойд Остін. Ці поставки призначені, "щоб допомогти Україні захистити узбережжя", наголосив Остін під час зустрічі Міжнародної контактної групи з оборони України "Рамштайн-2".
Українські посадовці зазначають, що для посилення оборони сходу країни Україна прагне отримати американську систему залпового вогню М270 MLRS. В Пентагоні зауважили, що розглядають можливість надання такої системи.
Резніков також зазначив, що в Україні "на передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ «CAESAR»".
Для того, щоб поновити власні запаси зброї, які зменшилась після поставок до України, Сухопутні сили США надали контракт на 624 млн дол компанії Raytheon Technologies на виробництво протиповітряних ракет "Стінгер". США надали приблизно 1 400 "Стінгерів" Україні.
Ось про що Шольц та Макрон говорили з Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон та німецький канцлер Олаф Шольц більше 80 хвилин розмовляли з російським президентом Путіним у суботу.
Серед іншого, лідери ЄС закликали Путіна звільнити 2500 оборонців "Азовсталі", затриманих Росією, а також погодитись на безпосереднє спілкування з українським президентом Володимиром Зеленським і розблокувати порт Одеси для того, щоб відновити поставки зерна, йдеться в повідомленні Єлісейського палацу.
Шольц та Макрон "наполягали на негайному припиненні вогню і виведенні російських військ", повідомили в службі німецького канцлера.
В Кремлі вказали, що Путін висловив готовність вжити кроків для розблокування портів Чорного моря. Як йдеться в повідомленні, пише Радіо Свобода, Росія готова "сприяти знаходженню варіантів" для вивезення зерна із заблокованих зараз українських чорноморських портів, а також наростити постачання російських добрив та сільгосппродукції. В обмін на це Путін вимагає "зняття відповідних санкційних обмежень".
Як повідомляв Голос Америки, в Держдепі заявили, що США не зніматимуть санкції з "у відповідь на пусті обіцянки, які ми постійно чуємо від Російської Федерації".
Після стрілянини в техаській школі, у США обговорюють питання контролю над обігом зброї
У вівторок, 24 травня, озброєний чоловік убив щонайменше 19 дітей і двох дорослих під час нападу на початкову школу в південно-західному американському штаті Техас, що стало однією з найбільш смертоносних масових стрілянин у школі в історії країни, як повідомляв Голос Америки.
Напад стався в місті Увалді, де влада заявила, що 18-річний озброєний чоловік спершу застрелив свою бабусю, а потім розбив автомобіль і увійшов до школи, де відкрив стрілянину, перш ніж його вбили правоохоронні органи.
На адресу правоохоронних органів прозвучала критика щодо їхніх дій під час стрілянини. Відповідальний за безпеку Стівен МакКроу визнав, що поліція прийняла "невірне рішення", коли не взяла штурмом класну кімнату, в якій "забарикадувався" нападник. МакКроу вказав, що поліція на той час була переконана в тому, що "активної стрілянини" немає.
Президент США Джо Байден та перша леді планують поїхати до Увальді в неділю. В день стрілянини Байден звернувся до країни, висловивши співчуття сім'ям загиблих, та запитав, чому масові стрілянини настільки поширені в країні. Він закликав законодавців підтримати те, що він назвав "законами про зброю".
Після стрілянини, в США поновились заклики до посилення контролю над обігом зброї, і, зокрема, запровадження обов'язкової перевірки покупців. Протестувальники зібрались і поблизу місця проведення щорічного з'їзду Національної асоціації зброї (NRA), впливової неурядової організації, яка виступає проти обмеження права американців носити зброю .
Засідання розпочалось в техаському Г'юстоні в суботу. На тлі стрілянини, губернатор Техасу Грегг Ебботт скасував свою участь в засіданні і, натомість, привітав учасників записаним наперед зверненням.
Учасники засідання вшанували пам'ять загиблих в Увальді хвилиною мовчання. У виступах під час конференції, однак, не звучали заклики до більшого регулювання обігу зброї, пише АР.
"Існування зла у світі не є причиною роззброїти законослухняних громадян, - сказав під час засідання колишній президент США Дональд Трамп, повідомляє АР. - Існування зла є однією з найбільших причин, щоб озброїти законослухняних громадян". Він закликав спочатку забезпечити безпеку американських шкіл, а вже потім надавати зброю Україні.
В статті використані матеріали АР, Reuters, AFP.
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