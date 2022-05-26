Китай становить найсерйозніший виклик у довготерміновій перспективі - Блінкен

Китай становить найсерйозніший виклик світовому порядку у довготерміновій перспективі, заявив державний секретар Ентоні Блінкен. У четвер, 26 травня, в Університеті Джорджа Вашингтона, він зробив спеціальне звернення щодо політики США у відносинах із Пекіном - промову, яка тривала близько 45 хвилин.

За його словами, Вашингтон не хоче відрізати Китай від світової економіки і не прагне змінювати політичну систему країни, але закликає китайську владу дотримуватись міжнародного права. Також Блінкен підтвердив готовність Сполучених Штатів підтримувати існуючу десятки років політику адміністрацій - "Одного Китаю", яка не визнає Тайвань частиною КНР.

"Ми не шукаємо конфлікту чи нової "холодної війни". Навпаки, ми рішуче хочемо уникнути цього", - підкреслив Блінкен. - "Ми не хочемо обмежувати Китай у його спробах намагатись взяти на себе роль провідної сили (major power) чи зупинити Китай або будь-яку іншу країну від нарощування економіки чи захисту інтересів свого народу".

Через це, сказав він, США захищатимуть і посилюватимуть "міжнародне право, угоди, принципи та інституції, що підтримують мир і безпеку, захищають права людей у суверенних націях і що дозволяють всім країнам, включно зі США та Китаєм, співіснувати і співпрацювати".

При цьому 23 травня президент США Джо Байден підтвердив, що США готові захищати Тайвань у випадку воєнного нападу Китаю.

Напередодні Китай заявив, що спільні із Росією повітряні навчання над Японським морем не спрямовані проти жодної з країн, пише Reuters.

Раніше Голос Америки повідомляв, що директор ФБР США Крістофер Рей заявив, що "Китай - економічна сила рівня, про який Радянський Союз ніколи і не міг мріяти", і що "жодна країна не несе більш широкої загрози для наших ідей, інновацій та економічної безпеки, ніж Китай".

У статті використано матеріали Reuters.