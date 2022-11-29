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"Зараз ми не плануємо постачати Patriot до України" - Пентагон
Пентагон зараз не планує постачати системи Patriot зі США Україні - повідомив речник Міноборони США Пет Райдер.
"Протиповітряна оборона лишається головним пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Patriot зі США - зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot до України", - сказав посадовець.
Під час брифінгу Райдера запитали, чи буде США відігравати будь-яку роль, якщо союзник США вирішить надіслати Києву свою систему Patriot.
Райдер відповів: "Я не хочу говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав. Оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України, і задовільнити їх".
"Коли справа доходить до певних потужностей, як-от системи Patriot, або танки M1, чи передові винищувачі - ідеться про спроможності, які вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування і тренування. Жодна із цих систем не функціонує за принципом «підключи та працюй», ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати, - пояснив речник Пентагону. - Ми враховуємо такі деталі, коли ідеться про більш передові системи. Але знову ж таки, я хочу наголосити, що ми вважаємо протиповітряну оборону пріоритетом, і ми будемо продовжувати працювати з союзниками та партнерами щодо того, що ми можемо передати до України якомога швидше, щоби вони могли почати використовувати ці можливості без зволікань".
Раніше про те, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ПВО Patriot, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. Інформацію, що така дискусія триває, підтвердив і американський воєнний високопосадовець.
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- Голос Америки
Обстріли ЗАЕС "демонструють готовність Росії підвищити ризик ядерного інциденту" – Пентагон
Обстріли, які Росія веде поблизу Запорізької атомної електростанції, свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить не лише територію України, а весь регіон, сказав військовий високопосадовець США під час брифінгу в Пентагоні.
«Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні», – сказав представник Міністерства оборони США журналістам.
Інший представник Пентагону, який також брав участь у брифінгу, заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС в руки Міжнародного агентства з ядерної енергії.
«І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б прекрасно», – додав він. При цьому він уточнив, що наразі немає безпосередньої загрози станції.
У неділю керівник української державної компанії з ядерної енергетики "Енергоатом" заявив, що є ознаки того, що російські війська, можливо, готуються покинути Запорізьку атомну електростанцію, яку вони захопили в березні.
«Останніми тижнями ми фактично отримуємо інформацію про те, що з'явилися ознаки того, що вони, можливо, готуються залишити (завод)», – заявив голова «Енергоатома» Петро Котін в ефірі національного телебачення.
Однак у понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Росія має намір відмовитися від контролю над Запорізькою АЕС, заявивши, що вона все ще перебуває під контролем Росії і «залишатиметься під ним».
Як повідомляв Голос Америки, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі провів зустріч минулого тижиня із російською делегацією на чолі із головою "Росатома" Олексія Ліхачова у Стамбулі "для консультацій щодо операційних аспектів довкола безпеки Запорізької АЕС в Україні та терміновому запровадженні зони ядерного захисту та безпеки".
А нині Гроссі зустрівся у Бухаресті із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. "Продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕСв Україні для захисту її енергетичної інфраструктури", повідомив Гроссі.
Раніше у МАГАТЕ заявили, що серйозного ядерного інциденту на захопленій росіянами Запорізькій АЕС після обстрілів станції цими вихідними ледь вдалось уникнути.
«Президент Путін намагається використати зиму як зброю», – генсекретар НАТО. Відео
«Сьогодні країни додали нові обіцянки всеохопного набору підтримки України. Цим фінансуватиметься негайна незбройна допомога, включно з пальним, генераторами, допомогою Україні долати наслідки російських ударів по її електромережі», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.
- Голос Америки
"Частина спадщини, за яку українці зараз борються". У Мадриді представили картини репресованих в СРСР українських модерністів
В одному з найвідоміших музеїв світу у Мадриді відкрилась виставка евакуйованих під обстрілами з Києва картин українських авангардистів початку ХХ століття.
"Представлено український авангард, який став предтечою модернізму у західній Європі", – сказала в інтерв'ю іспанському виданню El Pais патронка Національного музею Тіссен-Борнеміса баронеса Франческа Тіссен-Борнеміса.
"Подорож під обстрілами півсотні картин українських художників до музею Тіссена в Мадриді", так у статті описує пригоду музейників під час війни культурна оглядачка El Pais.
Іспанське видання розповідає, що в середині листопада, коли картини українських модерністів готували для мадридської виставки, Київ уже зазнавав сильних атак Росії, тому мистецькі роботи супроводжував військовий конвой.
У заяві ініціативи Museums for Ukraine "Музеї для України", групи музеїв, які співпрацюють, щоб допомогти охороняти культурну спадщину України, мовиться, що роботи, позичені Національним художнім музеєм України та іншими музеями країни, "були таємно упаковані" у вантажівки та вивезені з Києва 15 листопада.
Дорогою на захід, що складала 3,5 тисячі кілометрів, шлях по українській землі до польського кордону, був особливо напружений, що "вантажівки мусили проходити через зони неочікуваного потужного ракетного обстрілу" в районі Львова, а потім ще кілька днів простояли на польському кордоні, додається у заяві.
"Ця виставка є найповнішим на сьогодні оглядом українського авангардного мистецтва у великому європейському музеї", – зауважують у "Музеях для України".
Як повідомляє американський телеканал CNN, Тіссен-Борнеміса заснувала ініціативу Museums for Ukraine невдовзі після вторгнення Росії в Україну.
Ми хотіли виступити як захисники цих надзвичайно унікальних і рідкісних творів, а також зробити це, відзначаючи цінність величезної спадщини УкраїниФранческа Тіссен-Борнеміса
Агентство Associated Press пише, що центральна концепція виставки полягала в тому, щоб протистояти наративу Росії про те, що України не існує, а її мистецтво насправді є російським, як його часто представляли на Заході раніше.
"Ми хотіли виступити як захисники цих надзвичайно унікальних і рідкісних творів, а також зробити це, відзначаючи цінність величезної спадщини України, яка була повністю забута та привласнена Росією протягом останніх десятиліть", – сказала Тіссен-Борнеміса.
За словами організаторів виставки "У центрі бурі. Модернізм в Україні 1900–1930-х років", українські музеї та приватні колекціонери віддали на виставку найцінніші картини – відомих на Заході Михайла Бойчука, Казимира Малевича та Еля Лисицького, а також менш знаних в Європі українських художників – Олександра Богомазова, Василя Єрмілова, Бориса Косарева та інших, чия творчість розвивалася "на складному соціально-політичному тлі розпаду імперій, Першої світової війни, революцій 1917 року з подальшим короткочасним здобуттям незалежності Українською Народною Республікою (1917–20) і створенням Радянської України".
Українські куратори виставки на сторінці мадридського музею пояснюють, що багато з представлених художників були репресовані у часи сталінських репресіїй проти української інтелігенції. Одна з українських кураторок виставки Катя Денисова каже, що сподівається, що українське авангардне мистецтво розкаже світу історію творення та опору українців.
"Це невід’ємна частина нашої спадщини, нашої культури в Україні. Це те, за що українці зараз борються", – розповіла Денисова Reuters.
Паралелі тим часом на початку ХХ-го століття, коли українці мусили виборювати своє право на існування, на думку Франчески Тіссен-Борнеміси, очевидні.
"Ця виставка має на меті відновити історію модернізму в Україні. Оскільки ми спостерігаємо, як історія повторюється, ця виставка є потужним нагадуванням про те, наскільки ми близькі до чергової катастрофи, – сказала вона Аssociated Press. - "З кожним днем стає все ясніше, що війна [президента Росії Володимира] Путіна проти України полягає не лише в крадіжці території, але й у контролі наративу нації та її культурної спадщини".
Виставка пробуде в Мадриді до 30 квітня, де вхід для громадян України буде безкоштовним, а потім відправиться до німецького Музею Людвіга в Кельні, де вона пробуде до вересня наступного року.
У статті використано матеріали Аssociated Press, Reuters, CNN, El Pais
Українські посадовці розповіли у Вашингтоні, як не допустити гуманітарної катастрофи в Україні через атаки РФ
В Україні не залишилося жодного великого об’єкта енергетичної інфраструктури, який би не постраждав від ударів Росії. В таких умовах пріоритет у відновленні надають атомним та гідроелектростанціям. Про це українські посадовці розповіли під час події в аналітичному центрі "Атлантична рада".
За попередніми підрахунками експертів НЕК "Укренерго", щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, знадобиться кілька сотень мільйонів доларів США, але якщо цього не робити, то ціна може бути ще вищою. У цьому переконує радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль: "Знеструмлення – проблема всієї України, а не лише окремих регіонів. У нас близько 20 мільйонів населення у великих містах, якщо усім цим людям доведеться шукати житло, ціна нової хвилі міграції буде значно вищою, ніж у лютому".
Як заявив гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький, Росія спрямувала на знищення електростанцій близько 1000 ракет та дронів, тож не залишилося жодного великого об’єкта, який би не постраждав. Він розповів, що росіяни навмисне влучають саме у трансформаторні підстанції, які передають потоки електроенергії від виробника до користувачів, тож передавати енергію з одного регіону в інший стає дедалі складніше.
"Якщо вони обстрілюють мережу електропередач навколо великого міста, ми маємо обмежені можливості для покриття споживання необхідної кількості енергії і блекаути тривають довше", - пояснив Кудрицький.
На тлі очікувань нових ударів по інфраструктурі найближчим часом, головне завдання зараз - запобігти остаточному колапсу енергетичної системи, каже Зеркаль. За її словами, для цього українським енергетикам потрібно відновлювати пошкоджені об’єкти швидше, ніж росіяни встигають перезарядити ракетні установки. Пріоритет надають АЕС та ГЕС, адже якщо системи опалення та водопостачання будуть тривалий час знеструмлені, через низьку температуру вони можуть замерзнути, і відновити їх вже не вдасться.
Для того, щоб зменшити масштаб руйнувань електромереж, Україна працює одразу на чотирьох напрямках, кажуть українські посадовці.
Вони розповіли, що передусім Київ звернувся до країн Європи та Азії, аби замінити пошкоджене обладнання. Щоб скоротити дефіцит електрики, Україна веде переговори про імпорт електроенергії із Румунією, Словаччиною та Угорщиною.
Крім того, для підтримки самої електромережі потрібні стаціонарні технічні рішення – мобільні електростанції, які можна відносно швидко завезти в Україну і які мають необхідну потужність. Адже генератори, які зараз постачають партнери, можуть допомогти лише обмеженій кількості людей чи об'єктів інфраструктури.
При цьому життєво необхідно, переконують в уряді України, надати Києву системи протиповітряної оборони, аби захистити інфраструктуру від майбутніх атак.
Нині Держдеп повідомив, що Сполучені Штати нададуть додатково 53 мільйонів доларів на підтримку електроенергетичної системи України. Фінансування піде на "придбання критично необхідного електромережевого обладнання" й буде "оперативно доставлено в Україну в екстреному порядку".
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