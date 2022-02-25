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Пентагон відправляє до Німеччини додатково 7000 військових і запевнив Київ у "непохитній" підтримці й тісній координації

  • Голос Америки
Багатоквартирний будинок у спальному районі Києва, куди потрапили уламки ракети після початку повномасштабного російського вторгнення до України, 25 лютого 2022 (Photo by GENYA SAVILOV / AFP)

На тлі "неспровокованого" і "невиправданого" повномасштабного вторгнення Росії до України після відповідного наказу президента США Джо Байдена Пентагон відправляє до Німеччини додатково 7000 американських військовослужбовців.

Це має "посилити стримування" Росії й "запевнити країни НАТО" у готовності до колективної оборони Альянсу. У заяві Міноборони США йдеться, що зараз у Європі розміщено понад 90 тисяч службовців американської армії.

У Пентагоні підкреслили: "Російські сили продовжують атакувати Україну у найбільш густоноселених містах, столиці Києві та Харкові, на сході країни".

Прес-секретар міноборони Джон Кірбі також повідомив, що глава Пентагону Ллойд Остін поговорив зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим і підтвердив "непохитну" "підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України". Також Остін запевнив міністра оборони України, що Вашингтон "продовжить надавати оборонну допомогу Україні". Сторони також домовились "продовжувати тісну координацію під час цього конфлікту, який створила лише Росія".

Тим часом, президент Росії Володимир Путін у розмові із китайським лідером Сі Цзінпіном сказав, що Росія готова проводити переговори із українською владою, повідомляє Reuters із посиланням на китайське зовнішньополітичне відомство.

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Стоп російській агресії в Україні. Акція протесту у Нью-Йорку. Відео
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Стоп російській агресії в Україні. Акція протесту у Нью-Йорку. Відео

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Стоп російській агресії в Україні. Акція протесту у Нью-Йорку. Відео

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