Остін: Україні зараз більш за все потрібні системи ППО і США та союзники працюють, щоб їх надати

"Прямо зараз, що їм [українцям] потрібно більше за все, це, як ви знаєте, протиповітряна оборона". Так відреагував очільник Пентагону Ллойд Остін на питання преси щодо планів США надати Україні далекобійні системи ATACMS, яке прозвучало на брифінгу для преси в четвер.

Остін сказав, що "українці здатні досягнути практично будь-якої цілі, якої хочуть досягнути, використовуючи ракети GLMRS [ракети для систем HIMARS - ред]. Вони мають необхідне для успіху і добре це використовують".

Щодо систем протиповітряної оборони, Остін вказав, що США наголошували на наданні таких спроможностей під час останнього засідання міжнародної Контактної групи з оборони України, яка об'єднує 50 країн.

"Ми справді на цьому наголосили і деякі країни одразу відповіли наданням спроможностей, - сказав віню - Ми рішуче наполягали на наданні їм систем NASAMS і на початку наступного місяця ми очікуємо, що отримаємо такі системи і навчатимемо українські війська".

Остін зауважив, що Іспанія відповідла і надала протиповітряні спроможності HAWK. "Тепер потрібно навчити військових системам HAWK і ми продовжуємо наполягати, щоб країни, там де це можливо, надавали Україні якомога більше протиповітряної оборони якнайшвидше".

Відповідаючи на питання стосовно того, чи може Україна вигнати російські війська зі своєї території самотужки, Остін застеріг від того, щоб недооцінювати українців.

Я б не хотів спекулювати про те, на що здатні українці. Я вважаю, що вони перевершили очікування більшості

"Якщо задуматись, де зараз є Україна… Було не так багато людей у світі, які думали, що Україна буде в такому становищі. Адже якщо ви подивитеся на потенціал, який Росія протиставила тому, що спочатку мали українці, то більшість людей вважали, що неможливо було мати нинішню ситуацію, - наголосив Остін. - Я б не хотів спекулювати про те, на що здатні українці. Я вважаю, що вони перевершили очікування більшості . І їм це вдалося, тому що ми та міжнародне співтовариство дійсно наполегливо працювали та дуже швидко надали їм можливості, необхідні для захисту своєї суверенної території - і українці це використали дуже, дуже добре.

З точки зору цілей – то українці повинні окреслити свої цілі, ми за них цього робити не будемо. Знову ж таки, вони захищаються, борються за захист своєї суверенної території - і ми збираємося продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно".