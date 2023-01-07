Актуально
Західні експерти: Ердогану вигідно, щоб Росія якнайдовше загрузла в Україні
Як повідомив офіс президента Туреччини у четвер, 5 січня, президент Росії Володимир Путін видав наказ про перемир'я після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови закликав Путіна запровадити «одностороннє припинення вогню». Того ж дня президент Ердоган говорив з президентом України Володимиром Зеленським і повідомив його, що Туреччина готова виступити посередником у досягненні «тривкого миру».
Не виходячи з ролі посередника, Туреччині вдавалося і постачати зброю в Україну, і розвивати економічні контакти з Росією. Однак коментатори кажуть, що президенту Ердогану буде складно втримати цей баланс в 2023 році. Адже на Туреччину чекають президентські та парламентські вибори, які обіцяють бути найскладнішими для Ердогана за увесь майже 20-ти літній термін його перебування на посаді президента.
Політика Туреччини «проукраїнська, але не антиросійська» – експерт
Ердоган засудив вторгнення Росії, відмовився визнати її претензії на українську територію та одним з перших з лідерів країн НАТО надав військову допомогу збройним силам України у перші тижні війни, що допомогло українській армії зупинити російське вторгнення, кажуть оглядачі.
Як повідомило лондонське видання Middle East Eye, що спеціалізується на Близькому сході, протягом чотирьох перших місяців турецький Baykar відправив в Україну близько 50 своїх безпілотних установок TB2.
Дослідниця Jamestown Fundation Сіне Озкарасахін додає, що вже через кілька днів після початку війни Анкара застосувала Конвенцію Монтре та закрила протоки Дарданелли та Босфор для російських військових кораблів. Крім того, президент Туреччини зіграв ключову роль в обміні полонених, включно з наданням прихистку для звільнених з російського полону командирів полку «Азов». Та найбільшого дипломатичного прориву він досягнув, коли разом з ООН зміг розблокувати українські чорноморські порти для експорту зерна на світові ринки.
Турецькі експерти називають цю політику «проукраїнським нейтралітетом». Сонер Чагаптай, експерт з питань Туреччини Вашингтонського Інституту близькосхідної політики, каже, що політика Туреччини є «проукраїнською, але не антиросійською».
«Туреччина підтримує Україну у військовому плані, вона нейтральна політично, але зберігає зв’язки з Росією відкритими в економічному плані», – сказав Чагаптай у розмові з американським часописом Foreign Policy.
Туреччина настільки активно розвиває економічні зв’язки з Росією, що вона збільшила імпорт російської нафти майже вдвічі з часу російського вторгнення в Україну. Згідно з даними аналітичної компанії Kpler на кінець 2022 року, близько 40% імпорту нафти, що транспортується в Туреччину морським шляхом, надходить з Росії. Анкара також планує розмістити у себе російський газовий хаб і та разом з Росією будує атомну електростанцію.
Крім цього, Туреччина відіграє важливу роль у заміщенні західних товарів на російському ринку. Багато російських компаній перебазувалося до Туреччини, щоб уникнути західних санкцій. За даними Бюро статистики у Туреччині, лише в період з лютого по червень 2022 року майже 4900 росіян придбали будинки в Туреччині, це значне зростання, порівняно з попередніми роками.
І це відбувається в той час, коли США, Європа та її союзники намагаються ізолювати Москву та скоротити її доходи від експорту енергоносіїв, щоб зменшити її можливості воювати в Україні.
Співпраця з Росією підтримує турецьку економіку перед виборами і показує «незамінність» Ердогана для Заходу
Інший впливовий щоденник, Wall Street Journal зауважує, що війна Росії проти України підштовхує Туреччину в бік Росії. Йдеться і про економічну співпрацю і про політичну вигоду.
Як пояснює газета, економічна співпраця з Росією вигідна для президента Ердогана з двох причин. По-перше, вона допомагає підтримати економіку перед важливими президентськими та парламентськими виборами, що відбудуться у червні.
Як говорять економісти, на яких посилається газета, приплив російських грошей разом зі дешевими російськими енергоносіями є важливими запобіжниками проти економічної кризи, яка з кінця минулого року підкосила позиції турецької ліри.
А по-друге, позиціонуючи себе як незамінного посередника, президент Туреччини може розраховувати на те, що його позиції посиляться і серед західних союзників.
«Ердоган намагається позиціонувати себе як головного посередника між Росією та Заходом і використовує те, що війна послабила вплив Москви за кордоном. Але при цьому він ризикує підірвати і без того напружені відносини із західними союзниками Туреччини», – мовиться у статті часопису Foreign Policy.
Як пише видання, війна в Україні висвітлила нові розбіжності між НАТО та Туреччиною. Останніми роками Ердоган розлютив союзників по НАТО тим, що закупив у Росії системи протиповітряної оборони всупереч різким запереченням альянсу. А протягом останнього року активно гальмував плани НАТО прийняти Фінляндію та Швецію, які вирішили вступити до альянсу через російське вторгнення в Україну.
Націоналістична та консервативна риторика допомагала Ердогану залишатися при владі майже 20 років
Експерти з внутрішньої політики Туреччини кажуть, що навряд чи до червневих виборів Ердоган зважатиме на невдоволення західних союзників.
Як зауважує дослідниця Седа Гюркан з Лейденського університету в Нідерландах, згідно з останніми опитуваннями, Народний альянс, який складається з партії Реджепа Таїпа Ердогана AKP (Партія справедливості та розвитку) та її ультранаціоналістичної союзниці MHP (Партія націоналістичного руху), може програти майбутні президентські вибори
Але, як додає експертка, ще невідомо, чи зможуть опозиційні партії, об’єднані в Альянс Міллет (Нація), знайти в своїх лавах кандидата, який би кинув виклик Ердогану.
За словами Гюркан, за 20 років правління партії Ердогана, «Туреччина перетворилася з недосконалої демократії на автократію», що спирається на націоналістичну та консервативну риторику.
Аналітики вважають, що якщо Ердогану вдасться залишити за собою президентську посаду, це призведе до ще складніших стосунків Анкари з Європою та західними союзниками, та, імовірно, тепліших відносин з Росією. Але експерти нагадують, що Анкарі вигідно, щоб Росія загрузла в Україні надовше.
«Швидка й рішуча перемога Росії усунула б потребу в нейтральному посереднику, такому як Туреччина, – вважає Марк Епіскопос з американського часопису National Interest. Так само Анкара була б не дуже корисною, якби Захід міг домовлятись з Путіним напряму.
Оглядач вважає, що саме «затягнутий характер конфлікту, його багатошаровий політичний підтекст і далекосяжні економічні наслідки створили унікальні можливості для турецької дипломатії».
І Ердоган показав, що планує максимально використати ці можливості з максимальною вигодою для себе, кажуть оглядачі.
Всі новини дня
Різні професії, але спільна мета: як ТРО захищає рідну Одеську область. Відео
Від перукаря до поліцейського – люди різних професій приєдналися до лав територіальної оборони з перших днів повномасштабного нападу Росії на Україну, щоб захищати рідну Одеську область. Що їх обʼєднує сьогодні та про що вони мріють після закінчення війни?
- Голос Америки
Сенатори, які побували в Києві, вражені рівнем аудиту використання військової допомоги США
Бойові машини Bradley, про рішення надати які оголосив президент США Джо Байден, повинні дати українцям можливість не лише прорвати лінію фронту, а й просуватися вперед аби досягти своєї мети, - витиснути росіян з української території. Про це під час візиту до Києва заявив голова Комітету Збройних служб Сенату США, сенатор-демократ Джек Рід.
Він разом зі своїм колегою, незалежним сенатором Ангусом Кінгом, в українській столиці зустрівся зокрема з президентом Володимиром Зеленським, який розповів про ситуацію на передовій та високо оцінив анонсовану Білим домом передачу Україні БМП Bradley та іншої військової допомоги, повідомляє Офіс президента України.
“Дякую насамперед за допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. Це наближає нашу перемогу», - наголосив Зеленський.
Водночас сенатори зауважили, що надання машин Bradley не означає, що Україні автоматично нададуть танки Abrams. За словами Ріда, США та інші країни намагаються знайти потрібну комбінацію броньованої техніки, яку найбільш ефективно могли б використати українські збройні сили. “Ми маємо бути готовими до інших непередбачених ситуацій, і я впевнений, що це один із головних факторів, на які зважує Пентагон, коли дає рекомендації щодо того, яке обладнання надавати. Це ще одна причина, чому ми шукаємо не лише обладнання зі Сполучених Штатів, але й з інших країн”, - зазначив Рід.
Своєю чергою, сенатор Кінг наголосив, що головним питанням, з яким він прибув до Києва, була перевірка підзвітності коштів та обладнання, які США надають Україні. “Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит, просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням. І я переконаний, що це так”, - зазначив Кінг.
Також сенатори обговорили в Києві ризики ймовірної ескалації з боку Росії. Президент Зеленський вкотре наголосив, що вважає російську пропозицію щодо так званого різдвяного «припинення вогню» маніпуляцією, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.
- Голос Америки
Сполучені Штати озвучили деталі найбільшого пакету військової допомоги України
Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати Україну та наших європейських союзників і партнерів, оголосивши про нову військову допомогу на суму понад 3,75 мільярда доларів. Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдений 6 січня.
Допомога Україні, пояснюється в ній, надходитиме за двома програмами. Військова допомога на суму в 2,85 мільярдів доларів із запасів Міністерства оборони США буде негайно надана Україні, а допомога на 225 мільйонів доларів, яка надходитиме із фонду Іноземного військового фінансування, буде спрямована на нарощування довгострокового потенціалу та підтримки модернізації української армії. Також допомога на суму в 682 мільйони доларів буде спрямована європейським союзникам та парнерам, аби заохотити їх надавати військову підтримку України та компенсувати пожертвування військового обладнання.
Допомога на суму в 2,85 мільярдів доларів є вже 29-м пакетом військової допомоги в рамках президентських повноважень. Він є найбільшим з попередніх, санкціонованих адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.
До нього увійшли 50 броньованих машин піхоти “Бредлі”, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці, артилерійські снаряди, мінометні міни, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 4000 авіаційних ракет Zuni, снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї, прилади нічного бачення та оптика, інше спорядження.
“Я вдячний Конгресу за повноваження щодо надання підтримки Україні, включно із тими, які він має відповідно до Закону про додаткові асигнування Україні у 2023 році, який був підписаний президентом минулого місяця”, - йдеться у заяві Держсекретаря.
Таким чином, загальна військова допомога США України досягне приблизно 24,9 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації Байдена.
Також Блінкен оголосив, що у співпраці із Конгресом, Адімінстрація планує надати додаткові 907 мільйонів доларів із фонду іноземного військового фінансування відповідно до Закону про додаткові асигнування для України у 2022 році.
«Кошти підтримують Україну та країни, які постраждали від війни Росії в Україні. 225 мільйонів доларів для України будуть спрямовані на забезпечення потреб Збройних Сил України у військових умовах для забезпечення їх засобами, необхідними для захисту від агресії Росії, а також можуть бути використані на підтримку обладнання, яке раніше було надано Україні в рамках Міністерства оборони України», - пояснюється у заяві Ентоні Блінкена.
«Лише Росія могла сьогодні завершити цю війну. Поки цього не станеться, цього року, як і в попередні роки, і доки це буде потрібно, ми будемо стояти разом із Україною», - наголосив Блінкен.
Озброєння, включене у пакет допомоги, підібране відповідно до українських запитів.
“Українці не перестають дивувати своєю здатністю адаптуватися до викликів. І вони цілком відверті, чесні та відкриті з усіма партнерами, включно зі США, щодо своїх потреб. Тож ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов, які ведемо з українцями буквально щодня”, - сказав під час брифінгу у Білому домі координатор стратегічних комунікацій адміністрації президента США Штатів Джон Кірбі, відповідаючи на питання журналістки Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко.
Кірбі відзначив, що, попри зиму, бої подекуди стали ще жорсткішими, зокрема на Донбасі. “Тож ми хочемо переконатися, що українці добре споряджені та підготовлені для бойових дій, з якими вони зіткнуться в наступні пару місяців”, - сказав він.
Президент України Володимир Зеленський у Телеграмі подякував за оголошення потужного пакету американської оборонної підтримки. “Це саме те, що треба”, - прокоментував президент надання броньованих машин “Бредлі”, відзначивши результат свого візиту до США і переговорів.
“Станом на зараз для України – більше ППО, більше бронетехніки, вперше – західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей”, – написав Зеленський.
Понад 3 мільярди доларів – такий пакет військової допомоги Україні оголосили США. Відео
США нададуть Україні новий пакет допомоги на понад 3 мільярди доларів. Про це у п'ятницю оголосив Білий дім. Серед іншого до пакета увійдуть бойові БМП Bradley, інша бронетехніка та снаряди. Детальніше розповідає Юлія Ярмоленко.
Форум