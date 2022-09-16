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США відправлять в Україну два зенітно-ракетні комплекси NASAMS протягом наступних двох місяців
Сполучені Штати планують відправити в Україну протягом наступних двох місяців два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які забезпечують складну протиповітряну оборону, повідомляє кореспондент «Голосу Америки» з питань національної безпеки Джефф Селдін з посиланням на прес-секретаря Пентагону бригадного генерала ВВС Пета Райдера.
«Два комплекси NASAM будуть доставлені в Україну протягом найближчих 2-х місяців або близько того, сказав бригадний генерал Патрік Райдер. NASAM – Національна удосконалена зенітно-ракетна система для забезпечення мережевої ППО середньої дальності», – повідомив Селдін у своєму твіті.
«Ми думаємо, що це буде складна боротьба. Звичайно, українці мали певні успіхи. І ми будемо продовжувати їх підтримувати. Ми вважаємо, що єдине, що може пришвидшити завершення цієї боротьби, це, якщо росіяни вирішать зробити правильну річ і вивести свої війська з України», – сказав речник Пентагону.
NASAMS складається з ракет AMRAAM, що є передовими ракетами класу «повітря-повітря» середньої дальності, радара Sentinel і модуля центру розподілу вогню, розробленого норвезькою компанією Kongsberg Defense & Aerospace.
Як сказав в інтерв’ю ЗМІ президент Raytheon Land Warfare & Air Defence Том Ліберті, завдяки поєднанню цих технологій українські військові можуть максимально підвищити працездатність NASAMS у класифікації та застосуванні сучасних і нових поколінь літаків, безпілотників і крилатих ракет.
Наприкінці серпня американська оборонна компанія Raytheon отримала замовлення від Пентагону на виробництво зенітних ракетних комплексів NASAMS.
Обсяг замовлення перевищує 182 мільйони доларів з кінцевою датою виробництва - 23 серпня 2024 року. Кошти виділяються в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні. Виробництво буде здійснювати завод Raytheon в американському штаті Массачусетс, повідомили в Пентагоні.
У своєму відео-зверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія випустила по Україні вже 3800 різних ракет.
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, комплекси NASAMS, які обіцяють надати партнери, – це лише перша ланка протиповітряної оборони Україні. Для розгортання наступних ланок Україні будуть потрібні ще Patriot або THAD, які, за його словами, є системою ППО далекого ураження.
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- Голос Америки
Блінкен про масові поховання в Ізюмі: “Має бути понесена відповідальність”
Державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи масові поховання в Ізюмі, заявив, що Росія веде себе “жахливо” і, ймовірно, буде нести відповідальність за воєнні злочини в Україні.
“Ми бачили повідомлення про масові поховання (в українському місті Ізюм - ред.). Це частина, що є жахливо, триваючої історії. Щоразу, коли ми бачимо, що росіяни відходять з окупованих частин України, ми бачимо, що залишилось після них. Остання знахідка із 440 похованнями у масовій могилі в Ізюмі є нагадуванням про це”, - заявив Держсекретар США у п'ятницю, 16 вересня.
Блінкен наголосив, що за скоєне має бути понесена відповідальність.
“У багатьох випадках ці знахідки будуть рівнозначні воєнним злочинам, саме так, на мою думку, це треба розглядати”, - сказав Блінкен.
Про те, що ООН розглядає можливість надіслати в Україну команду для розслідування ймовірних злочинів в Ізюмі, заявили у Пентагоні.
“Ми бачимо, що ООН має намір надіслати команду, щоб розслідувати. … Ці повідомлення є свідченням тих страждань, яких, як ми бачимо, зазнають цивільні особи, пересічні українці з часу російського вторгнення”, - заявив Пет Райдер, речник Пентагону.
На питання журналістів, чи новини про масові поховання в Ізюмі можуть змінити позицію Білого дому про визнання Росії спонсором тероризму, Державний секретар США Ентоні Блінкен повторив, що таке визнання може мати “непередбачувані наслідки”.
Держсекретар зауважив, що західні санкції вже передбачають всі ті обмеження, які передбачені визнанням країни спонсором тероризму. Західні санкції “вже мають надзвичайний ефект на Росію, який зростає з кожним днем”, - додав він. Він також сказав, що Держдепартамент наразі працює із Конгресом над наступними потенційними санкціями щодо Росії.
Глава зовнішньополітичного відомства США також висловив припущення, що Китай та Індія тиснуть на Росію, щоб вона завершувала агресивну війну.
“Гадаю, те, що ви чуєте з Китаю, з Індії, є відображенням занепокоєння в усьому світі щодо того, які наслідки має агресія Росії в Україні не лише на народ України, а на країни та на людей на всій планеті”, - сказав Ентоні Блінкен.
Він додав, що російська агресія спрямована не лише проти України та українців, “це агресія проти принципів у міжнародних відносинах, які забезпечують мир та безпеку”.
Напередодні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав російському президенту Путіну, що зараз “не час для війни”.
Днем раніше, як повідомляв Голос Америки, Путін після розмови із президентом Китаю Сі Цзінпінем визнав занепокоєння Пекіна щодо війни в Україні.
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Зеленський звернеться до ООН онлайн, попри заперечення Москви
Президент України Володимир Зеленський зможе виступити перед Генеральною Асамблеєю ООН в режимі он-лайн. За це проголосував 101 член Генасамблеї, семеро проголосували проти і 19 утрималось, повідомляє кореспондентка Голосу Америки Маргарет Бешир.
Хоча президент Зеленький звернеться через відео, гадаю, він отримає в 1000 разів більше уваги, ніж більшість президентів та прем'єр-міністрів, які виступатимуть перед Генеральною Асамблеєю особистоРічард Гован, директор антикризової групи ООН
Країни також відкинули поправку від Білорусі, яка пропонувала заборонити будь-кому виступати із відеозверненнями. Російський посол в ООН виступив проти дозволу і зазначив, що Зеленський вільно подорожує Україною, пише Reuters. Представництво України в ООН обгрунтувало запит на такий дозвіл війною, яку Росія розв'язала в Україні.
"Хоча президент Зеленький звернеться через відео, гадаю, він отримає в 1000 разів більше уваги, ніж більшість президентів та прем'єр-міністрів, які виступатимуть перед Генеральною Асамблеєю особисто", - сказав у коментарі "Голосу Америки" директор антикризової групи ООН Річард Гован.
Гован вважає, що у своїй промові Зеленському варто показати, що він розуміє занепокоєння світу стосовно продовольчої безпеки і продемонструвати бажання України допомогти світові з вирішенням цих проблем.
Виступ Зеленського, повідомляє AFP, запланований на середу, 21 вересня.
Через пандемію коронавірусу, виступи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН в 2020 та 2021 роках проводились у дистанційному режимі, однак цього разу засідання буде проведено в очному режимі в Нью-Йорку.
Лаврову дали візу до США, склад делегації довелось зменшити наполовину
США дали візи делегації російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова для участі в засіданні Генеральної Асамблеї, однак лише для половини складу делегації, який подала Москва, їх було схвалено, повідомляє Reuters.
Згідно з листом від посла Росії в ООН Василя Небензі до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, Москва попросила у Вашингтона 56 віз, але отримали схвалення лише на 24. Про це агентство Reuters повідомило російське дипломатичне джерело.
У статті використано матеріали AFP, Reuters.
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Спікерка Конгресу Пелосі: країни G7 «непохитно солідарні з Україною». Пелосі про поїздку до Вірменії
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що спікери парламентів країн «Групи семи» (G7) у Берліні «непохитно солідарні з Україною».
«Спікери країн G7 тут, у Берліні, щоб заявити – голосно та в один голос – що ми непохитно солідарні з Україною. І оскільки ми продовжуємо підтримувати їхню справедливу боротьбу проти агресивної війни Путіна, єдність нашого альянсу G7 міцніша, ніж будь-коли», – написала Пелосі у своєму твітер-повідомленні, публікуючи фото, на якому спікери парламентів країн G7 стоять пліч-опліч зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
За словами Стефанчука, позиція України полягає у тому, що війна має завершитися українською перемогою, а Росія має відповісти за завдані збитки. Про це Стефанчук написав у своєму твітер-повідомленні.
Виступаючи разом зі спікером Верховної Ради України, вона додала, що Україна має виграти війну проти Росії, а Росія має понести відповідальність за конфлікт. Також вона запевнила, що країни G7 «рішучіше, ніж будь-коли раніше» об’єднані у підтримці України.
«Коли Путін почав завойовувати Україну, він прагнув роз'єднати нас. Але натомість рішучість країн G7 та наших партнерів сильніша, ніж будь-коли раніше. Я говорила про нашу непорушну єдність у своїй сьогоднішній програмній промові Саміту спікерів країн G7», – написала Пелосі у повідомленні у твітері.
«Завтра ми відвідаємо Вірменію» – Пелосі
Також Ненсі Пелосі повідомила, що найближчими днями здійснить екстрений візит до Вірменії після того, як у сутичках на кордоні між Вірменією та Азербайджаном цього тижня загинули понад 200 людей.
Про це вона сказала в п'ятницю у Берліні під час виступу. «Завтра ми відвідаємо Вірменію, тому що у нас є запрошення від вірмен», - пояснила спікерка.
За словами Пелосі, вона поїде з двома членами Конгресу, які є американцями вірменського походження, одна з яких Джекі Спайер з Каліфорнії, але відмовилася надати додаткові подробиці про поїздку, сказавши, що подорожуючі члени Конгресу «не люблять бути мішенню».
Вірменія і Азербайджан звинувачують одне одного у поновленні бойових дій навколо спірного регіону Нагірний Карабах, який є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але до війни 2020 року був під контролем Вірменії та населений етнічними вірменами.
Припинення вогню, досягнуте за посередництва Москви, завершило останні бої в середу пізно ввечері, але ситуація на кордоні залишається напруженою.
За повідомленням вірменської сторони, азербайджанські сили захопили вірменське поселення за межами Нагірного Карабаху. Азербайджан заявляє, що це була відповідь на «провокації вірменської сторони».
Росія, яка є посередником у цьому конфлікті, заявила, що тисне на обидві країни, щоб вони повернули свої сили туди, де вони були до початку конфлікту цього тижня.
У повідомленні використано інформацію Reuters та АР.
У Вашингтоні передбачають місяці інтенсивних боїв та не тиснуть на Київ щодо переговорів
Незважаючи на успішний наступ українських збройних сил на півдні та півночі країни, у Вашингтоні заявляють, що вони не чинять жодного тиску на Київ щодо початку переговорів з росіянами. Яким буде «дипломатичне розв'язання цієї війни» має вирішувати головнокомандувач і президент України – Володимир Зеленський.
Про це, зокрема, сказав Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій у Білому домі, в ексклюзивному інтерв’ю Аніті Пауел, кореспондентці «Голосу Америки».
Президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він буде готовийДжон Кірбі
«Ми вважаємо, що президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він буде готовий. Він заявляв, що наразі не може просувати цей процес. І ми поважаємо це рішення, оскільки він - головнокомандувач, він - президент України. Він вирішує, як визначати успіх і як він збирається працювати над дипломатичним розв’язанням цієї війни», - наголосив Кірбі.
Також він зауважив, що президент Росії Володимир Путін сам дав зрозуміти, що не зацікавлений у припиненні бойових дій. Якщо би був зацікавлений, то міг би припинити війну будь-коли, говорить урядовець.
Путін міг би закінчити цю війну сьогодні, без переговорів, просто вивівши свої військаДжон Кірбі
«Йому не потрібно бути в Україні, із самого початку ніколи не було потрібно бути в Україні. Тож він міг би закінчити цю війну сьогодні, без переговорів, просто вивівши свої війська та припинивши насильство над українським народом», - вказав Кірбі.
Високопоставлений чиновник Державного департаменту, який розмовляв із журналістами Washington Post на умовах анонімності, також сказав, що вони бачать свою стратегію у тому, аби зміцнювати Україну та послаблювати Росію, але не вважають, що можуть вказувати Києву щодо переговорів з Москвою.
«Ми не хочемо розповідати суверенній країні, як для неї виглядає успіх або як виглядає досягнуте шляхом переговорів рішення», - сказав чиновник.
Адміністрація президента Байдена очікує, що інтенсивні бої між українськими та російськими військами триватимуть ще кілька місяців із втратами для кожної зі сторін, незважаючи на стрімкий контрнаступ українських сил, повідомляє Washington Post із посиланням на джерело в Держдепі.
За словами чиновника, в Адміністрації передбачають «нелінійну» траєкторію війни із інтенсивними боями восени, під час яких сторони намагатимуться здобути якнайкращі позиції до початку зими, та відсутністю перспективи завершення війни шляхом переговорів. У Росі все ще залишається потужний воєнний потенціал, пояснює чиновник.
«Вони (росіяни – ред.) мають значну техніку, озброєння та боєприпаси, розміщені на окупованих територіях, не кажучи вже про те, що вони мають у Росії», - сказав чиновник. «Тож це далеко не завершення, незважаючи на поштовх».
У Вашингтоні очікують, що Зеленському буде важко домовитися про врегулювання, навіть якщо він того захоче, пише WP – жорстокі злочини російських військ проти мирного населення зміцнили суспільну думку проти можливих поступок Москві, а сама Росія показала себе як ненадійного партнера в переговорах.
Як каже в інтерв'ю «Голоосу Амперики» Джон Кірбі, російські злочини проти цивільних українців носять системний характер.
Російське керівництво не лише схвалювало, але й брало участь у жорстоких діях проти цивільного населення УкраїниДжон Кірбі
«На жаль, майже від початку цієї війни, яка триває вже сім місяців, ми бачили, як росіяни та російські солдати, російське керівництво не лише схвалювало, але й брало участь у жорстоких діях проти цивільного населення України, починаючи від авіаударів по лікарнях і закінчуючи військовими злочинами на окупованій території проти чоловіків і жінок та їхніх дітей в Україні», - сказав Кірбі.
Останні удари по інфраструктурі України, сказав він, є «частиною його (Путіна – ред.) абсолютної зневаги до жертв серед цивільного населення та презирством до самої культури України». А також, зауважив високопосадовець, спробою покарати цивільне населення за успіхи збройних сил зі звільнення територій.
Раніше радник президента України Михайло Подоляк перелічив умови переговорів з Москвою у своєму твіттері. За його словами, «це звільнення всіх територій, виплата Росією репарацій, покарання воєнних злочинців».
У Вашингтоні також вважають, як пише Washington Post, що Україна ще далека від позиції, з якої можна вести успішні переговори. «Двадцять відсотків їхньої території окуповано; приблизно 30 відсотків їхнього промислового та сільськогосподарського потенціалу знищено. Саме тому ми підтримуємо цей контрнаступ».
Як сказав Кірбі у розмові з «Голосом Америки», США хочуть переконатися, що Україна «зможе досягти успіху за столом переговорів, якщо і коли до цього дійде, але й що вона зможе досягти успіху на полі бою сьогодні, тому що Володимир Путін все ще веде цю війну проти України».
Цей прогноз лежить в основі стратегії США, яка спрямована на «утримання міжнародної підтримки та поступового розширення американської військової допомоги без негайного введення важкої зброї, яка може спровокувати ширшу війну», пише видання.
У четвер США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів. «Президент Байден чітко заявив, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки буде потрібно», - йдеться в заяві Державного департаменту.
Як писав «Голос Америки», в Пентагоні роз'яснили, що нова оборонна допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше. Але далекобійна зброя, про потребу в якій говорили в Україні, до пакету не увійшла.
Збройні сили України звільнили 421 населений пункт у Харківській області, повідомив 16 вересня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Напередодні, у Міноборони повідомили, пише Радіо Свобода, що за тиждень ЗСУ звільнило на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій, на яких перебуває 150 тисяч людей.
"Залишили після себе спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - заявив президент Україні Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Він сказав, що на місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл – «з ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ», йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».
Як писав «Голос Америки», у середу, 14 вересня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів, що в результаті розмови із Путіним, в нього скалося враження про неготовність Москви йти на переговори.
«Було б наївно думати, що можливість укладення мирної угоди близько. Я готовий надати допомогу, але в мене немає ілюзій, що на даний момент шанси на мир мінімальні. На даний момент. Очевидно, я продовжую свої контакти з обома сторонами і сподіваюся, що одного дня можна буде перейти на вищий рівень обговорення», - сказав він.
Деяка інформація надійшла від Washington Post, Радіо Свобода.
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