Газові переговори у Брюсселі: сторони домовились, що контракт буде базуватися на європейських законах

Представники ЄС, України та Росії завершили перший день переговорів у Брюсселі з приводу укладання контракту на транзит російського газу в Європу через Україну. Нинішній контракт закінчується 1 січня.

Україна сподівається укласти контракт на 10 років, згідно з яким українська ГТС буде транспортувати 60 мільярдів кубометрів газу щороку, з можливістю додаткового транзиту 30 мільярдів кубометрів.

Реальність така, що “Газпром” наразі не має іншого варіанту, крім як використовувати українську територію для транзиту

Під час прес-конференції за результатами зустрічі віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, який на переговорах представляв ЄС, розповів, що переговори пройшли в конструктивній атмосфері і сторони обговорили почергово усі ключові аспекти угоди, такі як строк дії, обсяг газу, питання Стокгольмського арбітражу тощо.

Сторони погодилися в принципі, що контракт буде базуватися на європейських законах та правилах, сказав він. Після цього міністри енергетики України та Росії, разом із компаніями- сторонами контракту, працюватимуть на двосторонній основі та планують зустрітися знову на політичному рівні до кінця жовтня.

За словами Маргарити Ассенової, дослідниці "Фонду Джеймстаун", Україна під час цих переговорів має перевагу.

"Реальність така, що “Газпром” наразі не має іншого варіанту, крім як використовувати українську територію для транзиту", - роповіла Ассенова Українській службі "Голосу Америки".

Читайте також: