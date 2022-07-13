Україна вимагає від Росії 100% безпеки для морських суден з українським збіжжям

У Стамбулі 13 липня почалися переговори українських та російських делегацій за участі представників Туреччини й ООН про створення безпечних умов для відновлення морського експорту збіжжя з України.

Безпека для нас означає, щоб російський флот не зміг нападати на наші порти з моря під час дії цих відкритих коридорів, бо ми росіянам вірити не можемо»

Росія, розпочавши в лютому відкрите в вторгнення в Україну, фактично влаштувала Україні морську блокаду.

Захопивши Маріуполь, росіяни контролюють всі українські порти на Азовському морі, а на Чорному морі російський флот блокує доступ до головних українських портів поблизу Миколаєва та Одеси, що опинилися під постійними обстрілами російських ракет.

Перешкодою для безпеки судноплавства також називають морські міни, якими Україна захищає своє узбережжя від загрози російської висадки з моря.

В Одесі заблокованими опинилися близько 20 мільйонів тонн українського зерна, що підштовхнуло дефіцит і зростання цін на міжнародному ринку та збільшило загрозу недоїдання в країнах, які залежать від імпорту харчів.

Дипломати кажуть, що працюють над планом, який зокрема передбачає можливість локалізованого перемир’я з боку Росії, і щоб Туреччина за підтримки ООН перевіряла судна на російську вимогу, аби Україна не могла отримувати морем вантажі зброї.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні відкинув твердження Москви, що судноплавству в Чорному морі буцімто заважають міжнародні санкції проти Росії.

Він наголосив, що Росія намагається скористатися міжнародною харчовою кризою для скасування санкцій не пов’язаних з експортом збіжжя.

А для України, за його словами, головним є питання захисту від російських нападів.

«Безпека означає три речі. Перше - власник судна, що везе збіжжя з українських портів має бути на 100% впевненим, що російські ракети або міни не потоплять його. Друге - власник збіжжя має бути на 100% впевненим, що його зерно в судні буде перевезене через Чорне море і з ним нічого не станеться. Що ніхто не вкраде його в дорозі, що судно не потоне через російську ракету чи міну. А безпека для нас означає, щоб російський флот не зміг нападати на наші порти з моря під час дії цих відкритих коридорів, бо ми росіянам вірити не можемо», - сказав Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству новин Associated Press.

Україна та Росія є важливими постачальниками на міжнародному ринку збіжжя, а також соняшникової і кукурудзяної олії.

Напередодні Україна оголосила, що відновила транспортування зерна через гирло Дунаю.

Європейський Союз навесні почав працювати над спеціальною програмою допомоги українському експорту суходолом через сусідні європейські країни, але фахівці кажуть, що залізничний та автомобільний транспорт наразі не може справлятися з обсягами, які забезпечували морські судна.