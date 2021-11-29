У Відні поновились переговори щодо ядерної угоди Ірану

В понеділок у Відні поновились обговорення щодо оновлення ядерної угоди з Іраном. Як і в попередній раунд, США не беруть прямої участі в перемовинах, які відбуваються між Іраном, Британією, Китаєм, Францією, Росією та Німеччиною.

Ядерна угода 2015 року передбачала скасування санкцій щодо Ірану в обмін на обмеження ядерної програми країни.

Сполучені Штати вийшли з угоди в 2018 році за президентства Дональда Трампа, вказуючи на порушення Іраном умов домовленості. Адміністрація Трампа поновила низку санкцій проти Ірану, які діють і дотепер.

На тепер, Іран перевищив узгоджені обмеження з обсягу урану в резервах, використовує більш сучасні центрифуги на атомних об'єктах а також обмежує доступ для експертів МАГАТЕ на атомні об'єкти.

Іран заперечує намір розробити ядерну зброю.

Перед переговорами іранська сторона висловилась за повне зняття санкцій США. Відповідальний за переговори зі сторони США Роберт Меллі висловив застереження щодо позиції Ірану. "Якщо Іран затягуватиме переговори і прискорюватиме ядерну програму, це стане відповіддю на те, чи хочуть вони повернутись до угоди, - заявив Меллі в коментарі NPR. - І, якщо вони так робитимуть, це буде негативна відповідь".

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