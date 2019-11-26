"Президент – не король". Суддя США заявила, що Трамп не може блокувати свідчення службовців Білого дому

Американський суд виніс рішення у справі стосовно свідчень колишнього юриста Білого дому Дональда Макгена.

Федеральний суддя Кетарджі Браун Джексон заявила, що президент "не має повноважень" блокувати свідчення будь-якого теперішнього, або колишнього посадовця Білого дому.

"Яким би зайнятим, чи важливим не був помічник президента, і наскільки б близьким не був його доступ до чутливих питань внутрішньої, або національної безпеки, президент не має повноважень звільняти його, або її від вчинення дій, яких вимагає закон", - йдеться в ухвалі суду.

"Просто кажучи, основний урок 250 років записаної історії Америки – те, що президенти – не королі", - заявила суддя.

Позов було подано стосовно свідчень колишнього юриста Білого дому Дональда Макгена. Макген був юристом Трампа до жовтня 2018 року. Його ім'я згадується в звіті спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідував втручання Росії до американських виборів 2016 року. Зокрема йдеться про свідчення Макгена у справі перешкоджання Трампом слідству. Так, Макген свідчив, що Трамп тиснув на нього, щоб звільнити Мюллера з посади, а потім намагався приховати цей тиск. Мюллер у своєму звіті не дійшов однозначного висновку про перешкоджання Трампом слідству. Макгена Палата представників США викликала для свідчень починаючи з квітня.

Рішення судді у справі свідчень Макгена стало більш широким і стосуватиметься також і свідків у розслідуванні імпічменту Трампа, яке проводить Палата представників США. Серед тих, хто не надавав свідчення в рамках процедури імпічменту Трампа, попри те, що з запитом про такі свідчення звернулась Палата представників США, – Держсекретар Майк Помпео, колишній радник з питань нацбезпеки США Джон Болтон, в.о. голови служби Білого дому Мік Малвені.

Адміністрація планує подати апеляцію на рішення судді. Юрист Макгена заявив, що Макген свідчитиме, якщо його свідчення не буде призупинено в рамках апеляції.

Демократи в Конгресі США розслідують, чи тиснув Трамп на Україну, щоб та розслідувала дії родини Байденів і, якщо так, чи є це підставою для імпічменту президента, пише "Голос Америки".

Минулого тижня завершився етап основних публічних свідчень в Конгресі. Голова Комітету з розвідки Палати представників США, який головував на слуханнях, написав у листі до Палати представників США, що комітет перейшов до складання звіту. Все ж це не виключає можливості проведення додаткових свідчень, йдеться у листі Шиффа. Звіт надійде до Юридичного комітету Палати представників Конгресу США, який формулюватиме звинувачення проти Трампа в рамках імпічменту.

Палата представників Конгресу, більшість в якій контролюють демократи, ймовірно, підтримає звинувачення. Найімовірніше, звинувачення не отримають підтримки Сенату, де дві третини голосів належать Республіканцям.

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