США, ЄС занепокоєні через пересування російських військ поблизу України

"Нас дуже непокоять певні незвичні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю, відповідаючи на питання преси щодо повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу кордону з Україною.

"Ми не знаємо, якими є наміри Росії", - додав він, але нагадав, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

Він повторив, що з боку Росії буде "серйозною помилкою намагатись повторити скоєне в 2014 році". Подібну заяву Блінкен озвучував цього тижня під час прес-конференції після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

Заявили про занепокоєння діями Росії і в ЄС. Європейський Союз непокоїть військова діяльність Росії поблизу кордону з Україною, заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано пресі у п'ятницю.

"Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією і отримана нами інформація викликає певне занепокоєння", - сказав Стано.

В уряді США уважно слідкують за пересуваннями російських військ.

В середу Блінкен заявив, що наміри Росії щодо накопичення війск вздовж кордону України лишаються невідомими, але новий акт агресії проти України став би для Росії "серйозною помилкою". За його словами, будь-які дії спрямовані на загострення, або агресивні дії викличуть у США занепокоєння. повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу України.

Повідомлення про нагромаження Росією військ на кордоні коментували і в Пентагоні. "Ми продовжуємо бачити пересування російських військ в західних регіонах а також поблизу України, що викликає занепокоєння", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу для преси в понеділок.

Він зауважив, що США уважно слідкують за ситуацією і закликають Росію бути більш прозорою і "чітко пояснити свої наміри" а також виконувати Мінські домовленості і поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Москва зперечує наміри вторгнення до України.

В статті використано матеріали АFP.

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