Ось як можна вийти зі стресу спричиненого виборами - поради американських психологів

На останніх виборах глави держави у 2016 році, згідно з дослідженням Американської психологічної асоціації, стрес відчували 52% американців

За кілька місяців до виборів президента України телеефір і соцмережі перетворились на майданчик для запеклого словесного протистояння прихильників різних політичних таборів.

При цьому, навіть один "день тиші" перед виборами навряд чи допоміг українцям відпочити від інформаційного шуму і менше перейматись політичними питаннями.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй фейсбук-сторінці, маючи на увазі також передвиборчий стрес, у день другого туру навіть написала, що нервові клітини, всупереч міфу, відновлюються.

Однак, через вибори президента переживають не лише українці. На останніх виборах глави держави у 2016 році, згідно з дослідженням Американської психологічної асоціації, стрес відчували 52% американців.

Не всі можуть правильно ідентифікувати джерело свого стресу

Вейл Райт, одна з авторок дослідження, каже, що рівень стресу не залежить від статі, але більш відчутний у вікових групах людей старшого покоління і молоді.

Відомий психіатр Стівен Стосни пояснює, що відсоток тих, хто потерпає від стресу у зв’язку з виборами, набагато вищий – просто не всі можуть правильно ідентифікувати джерело свого стресу.

Він навіть визначив «стресовий розлад у зв’язку з виборами» та бачить його чимало серед подружжів, з якими він працює: "Люди сперечаються так, ніби вони беруть участь в політичних дебатах. Вони не сприймають точку зору іншого. Ти маєш або підкоритися, або все кінчено".

Коли ми розлючені, мозок виробляє адреналін. З адреналіном ми відчуваємо вибух енергії та впевненості у собі. А потім ми впадаємо в депресію

Негативні емоції, говорить Стосни, заразні, а людина до них звикає: "Коли ми розлючені, мозок виробляє адреналін. З адреналіном ми відчуваємо вибух енергії та впевненості у собі. А потім ми впадаємо в депресію. Емоційний стан падає до нижчої точки, ніж був до вибуху адреналіну. Отже, щоб уникати депресії, підтримувати енергію та впевненість у собі, люди залишаються трохи розлюченими весь час".

Найкращий спосіб вийти із цього замкненого кола, радить Американська психологічна асоціація, - це обмежити споживання мас-медіа.

"Читайте лише стільки, скільки необхідно, щоб бути поінформованими. Знайдіть новинне джерело, яке ви вважаєте незаангажованим, яке може дати вам точну інформацію. Прочитайте 1-2 статті. Подивіться півгодинний випуск новин. Не дивіться новини весь час. Не читайте 8-10 статей, тому що ви не дізнаєтеся нічого нового, а лише збільшите свій рівень стресу", – говорить Райт.

"Я прописую подружжям облишити соціальні мережі щонайменше до кінця виборів, якщо вони хочуть зберегти шлюб", – каже психіатр Стосни.

Не дивіться новини весь час. Не читайте 8-10 статей, тому що ви не дізнаєтеся нічого нового, а лише збільшите свій рівень стресу

Психологи радять краще спати, добре харчуватися та більше проводити часу з близькими.

"Ми знаємо, що соціальна підтримка дуже важлива у захисті від стресу. Більше спілкуйтеся з людьми в своїй громаді, родині... і, може, не говоріть про вибори, говоріть про щось інше", – радить Райт.

Утім, доктор Стосни вірить, що медитація та відмова від політичних дискусій має дуже обмежений впив, натомість радить спрямувати свій запал в інше русло: "Це не дуже допомагає, коли є залежність від адреналіну. Необхідно скерувати свою енергію в щось позитивне, те, що є цінним для вас, у ваші відносини, роботу, тому що, коли мозок збуджений, релаксація матиме тимчасовий ефект".

Психіатр попереджає, що після дня голосування, незалежно від результату, виборці відчують депресію. Аби цього уникнути, він радить менше переживати те, що кажуть політики, а більше дбати про рідних та близьких.

Дивіться також: Спостерігачі зі США прокоментували другий тур виборів. Відео

​