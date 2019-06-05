Не підтримувати Україну було б безвідповідально, – міністр енергетики США

Сполучені Штати підтримують України на шляху до "економічної та іншої стабільності". Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі, виступаючи на міжнародній конференції у Словенії, повідомляє Reuters.

"Для нас не підтримувати Україну кожним відповідним доцільним можливим шляхом, було б безвідповідальним ... Ми не дозволимо нікому вдаватись до примусу іншої країни, особливо, використовуючи енергетику в якості зброї. Це не відбудеться".

Перрі також прокоментував перспективу збільшення поставок американського зрідженого газу до регіону і висловив впевненість в тому, що зріджений газ є конкурентоспроможним на європейському ринку. "Навіть, якщо Росія захоче продовжувати субсидувати ціни на газ, у певний момент часу у них закінчиться газ, який вони зможуть субсидувати", - сказав Перрі журналістам.

Він наголосив на тому, що Сполучені Штати не підтримують кремлівський проект "Північний потік 2". "Ми вважаємо, що залежність від єдиного джерела енергії – це погано і саме це відбудеться з "Північним потоком 2", і Європа сама бачить, що Росія відріже газ", - додав він.

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