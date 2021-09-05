Марсоходу “Наполегливість” нарешті вдалося зібрати зразки марсіанської породи

Марсохід “Наполегливість” після невдалих спроб зміг зібрати для дослідження зразки марсіанської породи. Про це заявили в NASA, базуючись на фотографіях зсередини збиральної трубки, повідомляють в агенстві.

“Це феноменальне досягнення”, - заявила Дженніфер Тропсер, менеджерка NASA, яка працює з проектом. “Команда визначила місце розташування, вибрала та вилучила придатну та науково цінну породу. Ми зробили те, заради чого прийшли”.

Зібрані зразки породи дадуть науковцям інформацію щодо мікробіологічного життя на планеті, її клімату та геологічної історії.

Науковиця додала, що команда продовжить працювати над тим, щоб усунути неполадки і надалі досліджувати марсіанську породу.

Зразки збирають з допомогою спеціальної роботизованої дрилі, яка згодом зберігає їх у трубці, яка за товщиною є приблизно такою ж, як і олівець.

Як передає The Hill, Раніше марсоходу “Наполегливість” не вдавалось зібрати зразки марсіанського ґрунту через те, що порода перетворювалась на пил або розпадалась на дрібніші фрагменти.

В матеріалі використані джерела NASA та The Hill.

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