Українська компанія Petcube спробує зібрати рекордну кількість врятованих собак на події в Сан-Франциско

Компанія Petcube, заснована українцями, яка виробляє відеокамери для власників домашніх тварин, виступає співорганізатором події в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, де розміщений її головний офіс, у рамках якої може бути встановлено світовий рекорд Гіннеса за кількістю врятованих собак, зібраних в одному місці.

За задумом організаторів, вулична вечірка під назвою Petcube Rescue Block Party має стати щорічною подією. Цього року співорганізаторами свята стали місцева неприбуткова організація SF SPCA, що допомагає безпритульним тваринам, та інноваційні бренди Pet і Fuzzy. Компанії зібралися разом зі спільною метою підтримати добробут і порятунок домашніх тварин.

Цей захід є першою такою спробою зібрати рекордну кількість врятованих собак в одному місці. Організатори обіцяють цікаві забави та інформаційні заняття для тварин. Відвідувачі матимуть змогу провести час із цуценятами, яких можна всиновити.

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З моменту заснування компанії Petcube допомогав притулкам для тварин та благодійним організаціям по всій країні, жертвуючи відеокамери та ресурси, щоб допомогти збільшити усиновлення. Завдяки програмі Petcube for Shelters компанія встановила відеокамери спільного користування в притулках, щоб кожен, хто має безкоштовний мобільний додаток Petcube, міг гратися з домашніми тваринами, які чекають на усиновлення.

Пристрій Petcube Bites, запланований до випуску 24 липня, є найсучаснішою домашньою камерою на ринку товарів для домашніх тварин, з допомогою якої власник собаки може почастувати свого улюбленця, перебуваючи далеко від дому.

Відеокамера Petcube, що дозволяє власникам домашніх тварин спілкуватися та гратися з їхніми улюбленцями дистанційно з допомогою мобільного додатка, у час своєї появи в 2013-му році стала новинкою на міжнародному ринку.

Пристрої Petcube продаються у 18 країнах світу, в тому числі найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco. Найбільший відділ компанії – в Києві, а головний офіс – у Кремнієвій долині, домівці стартапів та глобальних технологічних компаній.

Нагадаємо, нещодавно українська компанія придбала канадський стартап PetBot, а навесні здобула престижну нагороду в Британії на технологічному шоу «розумних» аксесуарів(Wearable Technology Show): Petcube переміг у номінації «Розумний» дім».

Сам генеральний директор Petcube Ярослав Ажнюк минулого року потрапив до списку 100 людей-творців змін в Європі за версією видання Financial Times.

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