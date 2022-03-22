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Україна

Дослідник пропаганди Пітер Померанцев: Кожна людина в Росії має сумніви. Відео

Дослідник пропаганди Пітер Померанцев: Кожна людина в Росії має сумніви. Відео
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Дослідник пропаганди Пітер Померанцев: Кожна людина в Росії має сумніви. Відео

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Про війну в Україні світові ЗМІ розповідають цілодобово. Але у те, що Росія розв’язала війну в Україні, відмовляється вірити чимало росіян - навіть ті, яким про це розповідають їх близькі родичі в Україні, що особисто переживають цей трагічний досвід. Як російська пропаганда може бути наскільки потужною? Чи спрацювала б аналогічна кампанія дезінформації на українське суспільство та чого можна чекати від росіян, коли вони почнуть розуміти, що відбувається насправді? Про це Тетяна Ворожко, Голос Америки, розмовляла із дослідником Університету Джонса Гопкінса, автором популярних книг про пропаганду і дезінформацію Пітером Померанцевим.

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