Українці неймовірно швидко проходять західні навчання, щоб повернутись на поле бою - Петреус

Українські військовики неймовірно високими темпами проходять навчання роботи із західною зброєю, щоб якомога швидше повернутись до захисту держави від Росії. Про це під час Мюнхенської безпекової конференції телеканалу CNN розповів Девід Петреус, який був командувачем США та сил коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, а пізніше - директором ЦРУ.

Західні колеги повідомляють, що "українці просто миттєво проходять свої тренування", сказав Петреус і додав: "Вони до опівдня закінчують програму першого дня, одразу починають програму другого, тож для них доводиться дуже сильно прискорювати навчання. І навіть коли вони повертаються в казарми після дуже довгого навчального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися до бою, повернутися до захисту своїх сімей".

Підпишіться на Голос Америки Українською в Teleram.

"Я думаю, що вони зможуть досягти такого ефекту від наданої зброї, якого не досягли росіяни", - додав Петреус. Він висловив сподівання, що українські війська зможуть відкинути російські сили вже цього літа, залежно від поставок зброї та стратегії. Але підкреслив: щоб досягти успіху, знадобиться успішний загальновійськовий підхід, коли численні види бойових підрозділів підтримують один одного.

"Можна змусити ворога зазнати невдачі й, в ідеалі, поразки - і це можливо цього літа", - сказав Петреус, додавши, що ЗСУ можуть принаймні перерізати "сухопутний міст" з Кримом уздовж південно-східного узбережжя України. "Якщо можна відрізати це, то можна почати ізоляцію Криму, зменшити його значення як центру матеріально-технічної підтримки, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо вдасться знищити міст через Керченську протоку, то справді ізолювати їх".

За словами Петреуса, важливими для перемоги України залишатимуться системи озброєння великої дальності (HIMARS). Зрештою Кремль, що зазнаватиме втрат, "повинен буде визнати, що ця війна є нежиттєздатною", сподівається екс-генерал.

Раніше Голос Америки повідомляв, що в інтерв'ю під час Мюнхенської безпекової конференції колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил. Натомість Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсека ООН і президент Open Society Foundations, заявив Голосу Америки, що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.