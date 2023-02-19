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Українці неймовірно швидко проходять західні навчання, щоб повернутись на поле бою - Петреус
Українські військовики неймовірно високими темпами проходять навчання роботи із західною зброєю, щоб якомога швидше повернутись до захисту держави від Росії. Про це під час Мюнхенської безпекової конференції телеканалу CNN розповів Девід Петреус, який був командувачем США та сил коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, а пізніше - директором ЦРУ.
Західні колеги повідомляють, що "українці просто миттєво проходять свої тренування", сказав Петреус і додав: "Вони до опівдня закінчують програму першого дня, одразу починають програму другого, тож для них доводиться дуже сильно прискорювати навчання. І навіть коли вони повертаються в казарми після дуже довгого навчального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися до бою, повернутися до захисту своїх сімей".
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"Я думаю, що вони зможуть досягти такого ефекту від наданої зброї, якого не досягли росіяни", - додав Петреус. Він висловив сподівання, що українські війська зможуть відкинути російські сили вже цього літа, залежно від поставок зброї та стратегії. Але підкреслив: щоб досягти успіху, знадобиться успішний загальновійськовий підхід, коли численні види бойових підрозділів підтримують один одного.
"Можна змусити ворога зазнати невдачі й, в ідеалі, поразки - і це можливо цього літа", - сказав Петреус, додавши, що ЗСУ можуть принаймні перерізати "сухопутний міст" з Кримом уздовж південно-східного узбережжя України. "Якщо можна відрізати це, то можна почати ізоляцію Криму, зменшити його значення як центру матеріально-технічної підтримки, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо вдасться знищити міст через Керченську протоку, то справді ізолювати їх".
За словами Петреуса, важливими для перемоги України залишатимуться системи озброєння великої дальності (HIMARS). Зрештою Кремль, що зазнаватиме втрат, "повинен буде визнати, що ця війна є нежиттєздатною", сподівається екс-генерал.
Раніше Голос Америки повідомляв, що в інтерв'ю під час Мюнхенської безпекової конференції колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил. Натомість Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсека ООН і президент Open Society Foundations, заявив Голосу Америки, що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.
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- Голос Америки
Країни «Групи семи» та ЄС шукають способи відстеження торгівлі російськими алмазами - Bloomberg
Країни «Групи семи» та Європейський Союз обговорюють способи відстеження російських алмазів через кордони. Цей крок може прокласти шлях для обмежень на їхню торгівлю в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на осіб, знайомих з цим питанням.
Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські дорогоцінні камені наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, яка стверджує, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто перемістяться в інше місце без механізму відстеження дорогоцінного каміння.
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Як повідомляв раніше Голос Америки, Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія у вересні 2022 року запропонували ввести заборону на імпорт алмазів з Росії; російське алмазовидобувне підприємство “Алроса” (ALRS.MM) є найбільшим у світі виробником необроблених дорогоцінних каменів.
У Всесвітньому алмазному центрі Антверпена заявили, що санкції знищать близько 30% бізнесу та принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.
Прем'єр-міністр країни Александер де Кроо заявив на міжнародній діамантовій конференції, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть шкоди галузі, яка забезпечує 5% експорту Бельгії та підтримує близько 30 000 робочих місць.
США ввели санкції проти російського гіганта «Алроса», на частку якого припадає близько третини світової торгівлі необробленими алмазами, яка становить 80 мільярдів доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки велика частина торгівлі проходить через інші ринки, такі як Індія, зауважують в Bloomberg.
Походження діаманта стає зрозумілим на початку ланцюжка постачання, коли йому видається сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб припинити продаж так званих кривавих діамантів, які фінансували війни. Але після цього їх може стати важко відстежити.
Ограновані та поліровані камені часто змішуються в торгових центрах, і оригінальний сертифікат заміняється на документ, який вказує на «змішане походження», що робить майже неможливим відстежити, де зрештою продаються російські алмази, зауважують автори статті.
Люди, обізнані з обговореннями G-7 та ЄС, сказали, що рішення про відстеження діамантів не буде прийнято миттєво, тому що відстежити поліровані діаманти на глобальному ринку надзвичайно складно. Тим не менш, двоє людей, як повідомляє Bloomberg, сказали, що G-7 може оприлюднити заяву з цього приводу вже наступного тижня в рамках зусиль зберегти тиск на Росію на тлі наближення першої річниці повномасштабної війни РФ в Україні.
В матеріалі використані джерела Bloomberg
Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибуде до Києва - Reuters
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибуде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє агентство Reuters з посиланням на «політичне джерело».
Мелоні, яка вступила на посаду в жовтні, заявила, що планує відвідати Київ до річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року.
Не зважаючи на суперечки з цього питання в її правлячій правій коаліції та розділену громадську думку, Мелоні підтримує Україну.
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, лідер консервативної партії Forza Italia, яка входить до коаліції Мелоні, минулого тижня заявив, що не буде планував би зустрічі із Зеленським, якби той досі був главою уряду, оскільки звинувачує президента України у війні з Росією, пише Reuters.
Європейська народна партія (ЄНП), членом якої є Forza Italia, заявила в п’ятницю, що скасовує запланований захід у Неаполі на червень через зауваження Берлусконі щодо України. Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, один із засновників Forza Italia, заявив у суботу, що зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на полях зустрічі "Групи семи" в Мюнхені, запевнивши його в підтримці Італії.
Нещодавно Італія та Франція завершили переговори про постачання Києву навесні передової системи ППО.
В матеріалі використані джерела Reuters
Генерали армій США, Канади та Австралії описали сценарії, як можна звільнити Крим. Відео
Щоб Україна перемогла у війні, країни Заходу мають бути активнішими і надавати Україні допомогу під сплановані наступальні операції. Про це говорили генерали армій США, Канади та Австралії протягом дискусії в “Атлантичній Раді” у Вашингтоні.
Годжес: "Сподіваюся, що через рік у Мюнхені говоритимемо про звільнення Україною Криму"
Допоки Україна не стане членом НАТО, Сполучені Штати мають бути гарантом для України, заявив в коментарі Голосу Америки колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес під час Мюнхенської безпекової конференції-2023.
Генерал у відставці висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил.
"Я сподіваюся, що через рік ми з вами будемо сидіти на Мюнхенській безпековій конференції, і говорити про звільнення Україною Криму, і про те, що останній російський солдат вже залишив Донбас, і що повні літаки з українськими дітьми на борту повертаються назад до України із Росії. Я вважаю все це дуже ймовірним", - сказав Годжес.
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"Я сподіваюся, що світ, міжнародна спільнота створить трибунал, щоби притягнути президента Путіна і та його керівників до відповідальності за тисячі воєнних злочинів. І що Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть із Україною над довготерміновою безпековою угодою, - сказав колишній командувач американської армії. - Допоки Україна не стане членом НАТО, принаймні Сполучені Штати мають бути гарантом для України. І потім, звісно, я думаю, що ви побачите, як багато інших націй будуть вишиковуватися у чергу, аби допомогти відбудувати Україну".
Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсека ООН і президент Open Society Foundations, заявив Голосу Америки, що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.
"Я боюся, що питання України буде все ще центральним через рік. Я сподіваюся, що люди не втомляться, і не втратять інтерес. Я думаю що війна, тим чи іншим чином, буде, трагічно, продовжуватися. І в цьому сенсі Мюнхен залишиться місцем, де лідери матимуть підтвердити підтримку Україні для того, щоби звести нанівець довготривалу кампанію Росії проти України. І це дивно, але я одночасно сподіваюся, що Україна буде головною на порядку денному, і що не буде, бо до цього часу буде укладена мирна угода", - сказав Маллок-Браун.
Екс-заступник генсека ООН заявив: "По-друге, без сумніву, буде потрібна велика операція з відбудови України, адже завдано шокуючих збитків. Це війна часів 20-ого століття, яку ведуть зі зброєю 21-ого, що призвело до масштабних цивільних руйнувань. Світовий Банк оцінює збитки на 350 мільярдів доларів – величезна сума. І це має бути вирішено. Але – чи це Мюнхенська конференція 23-ого, 24, 28 чи 30 року – ми маємо переконатися, що не забуваємо про інші кризи також".
Війна Росії в Україні стала ключовою темою обговорення під час Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого. Виступаючи перед її учасниками по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський наголосив, що "українській перемозі... Україні в Євросоюзі... Україні в НАТО немає альтернативи". Він закликав союзників пришвидшити допомогу Києву, "бо швидкість зараз – це те, від чого залежить життя".
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