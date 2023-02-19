Годжес: "Сподіваюся, що через рік у Мюнхені говоритимемо про звільнення Україною Криму"

Допоки Україна не стане членом НАТО, Сполучені Штати мають бути гарантом для України, заявив в коментарі Голосу Америки колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес під час Мюнхенської безпекової конференції-2023.

Генерал у відставці висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил.

"Я сподіваюся, що через рік ми з вами будемо сидіти на Мюнхенській безпековій конференції, і говорити про звільнення Україною Криму, і про те, що останній російський солдат вже залишив Донбас, і що повні літаки з українськими дітьми на борту повертаються назад до України із Росії. Я вважаю все це дуже ймовірним", - сказав Годжес.

"Я сподіваюся, що світ, міжнародна спільнота створить трибунал, щоби притягнути Президента Путіна і та його керівників до відповідальності за тисячі воєнних злочинів. І що Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть із Україною над довготерміновою безпековою угодою, - сказав колишній командувач американської армії. - Допоки Україна не стане членом НАТО, принаймні Сполучені Штати мають бути гарантом для України. І потім, звісно, я думаю, що ви побачите, як багато інших націй будуть вишиковуватися у чергу, аби допомогти відбудувати Україну".

Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсека ООН і президент Open Society Foundations, заявив Голосу Америки, що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.

"Я боюся, що питання України буде все ще центральним через рік. Я сподіваюся, що люди не втомляться, і не втратять інтерес. Я думаю що війна, тим чи іншим чином, буде, трагічно, продовжуватися. І в цьому сенсі Мюнхен залишиться місцем, де лідери матимуть підтвердити підтримку Україні для того, щоби звести нанівець довготривалу кампанію Росії проти України. І це дивно, але я одночасно сподіваюся, що Україна буде головною на порядку денному, і що не буде, бо до цього часу буде укладена мирна угода", - сказав Маллок-Браун.

Екс-заступник генсека ООН заявив: "По-друге, без сумніву, буде потрібна велика операція з відбудови України, адже завдано шокуючих збитків. Це війна часів 20-ого століття, яку ведуть зі зброєю 21-ого, що призвело до масштабних цивільних руйнувань. Світовий Банк оцінює збитки на 350 мільярдів доларів – величезна сума. І це має бути вирішено. Але – чи це Мюнхенська конференція 23-ого, 24, 28 чи 30 року – ми маємо переконатися, що не забуваємо про інші кризи також".

Війна Росії в Україні стала ключовою темою обговорення під час Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого. Виступаючи перед її учасниками по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський наголосив, що "українській перемозі... Україні в Євросоюзі... Україні в НАТО немає альтернативи". Він закликав союзників пришвидшити допомогу Києву, "бо швидкість зараз – це те, від чого залежить життя".