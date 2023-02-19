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Годжес: "Сподіваюся, що через рік у Мюнхені говоритимемо про звільнення Україною Криму"
Допоки Україна не стане членом НАТО, Сполучені Штати мають бути гарантом для України, заявив в коментарі Голосу Америки колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес під час Мюнхенської безпекової конференції-2023.
Генерал у відставці висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил.
"Я сподіваюся, що через рік ми з вами будемо сидіти на Мюнхенській безпековій конференції, і говорити про звільнення Україною Криму, і про те, що останній російський солдат вже залишив Донбас, і що повні літаки з українськими дітьми на борту повертаються назад до України із Росії. Я вважаю все це дуже ймовірним", - сказав Годжес.
"Я сподіваюся, що світ, міжнародна спільнота створить трибунал, щоби притягнути Президента Путіна і та його керівників до відповідальності за тисячі воєнних злочинів. І що Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть із Україною над довготерміновою безпековою угодою, - сказав колишній командувач американської армії. - Допоки Україна не стане членом НАТО, принаймні Сполучені Штати мають бути гарантом для України. І потім, звісно, я думаю, що ви побачите, як багато інших націй будуть вишиковуватися у чергу, аби допомогти відбудувати Україну".
Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсека ООН і президент Open Society Foundations, заявив Голосу Америки, що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.
"Я боюся, що питання України буде все ще центральним через рік. Я сподіваюся, що люди не втомляться, і не втратять інтерес. Я думаю що війна, тим чи іншим чином, буде, трагічно, продовжуватися. І в цьому сенсі Мюнхен залишиться місцем, де лідери матимуть підтвердити підтримку Україні для того, щоби звести нанівець довготривалу кампанію Росії проти України. І це дивно, але я одночасно сподіваюся, що Україна буде головною на порядку денному, і що не буде, бо до цього часу буде укладена мирна угода", - сказав Маллок-Браун.
Екс-заступник генсека ООН заявив: "По-друге, без сумніву, буде потрібна велика операція з відбудови України, адже завдано шокуючих збитків. Це війна часів 20-ого століття, яку ведуть зі зброєю 21-ого, що призвело до масштабних цивільних руйнувань. Світовий Банк оцінює збитки на 350 мільярдів доларів – величезна сума. І це має бути вирішено. Але – чи це Мюнхенська конференція 23-ого, 24, 28 чи 30 року – ми маємо переконатися, що не забуваємо про інші кризи також".
Війна Росії в Україні стала ключовою темою обговорення під час Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого. Виступаючи перед її учасниками по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський наголосив, що "українській перемозі... Україні в Євросоюзі... Україні в НАТО немає альтернативи". Він закликав союзників пришвидшити допомогу Києву, "бо швидкість зараз – це те, від чого залежить життя".
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Генерали армій США, Канади та Австралії описали сценарії, як можна звільнити Крим. Відео
Щоб Україна перемогла у війні, країни Заходу мають бути активнішими і надавати Україні допомогу під сплановані наступальні операції. Про це говорили генерали армій США, Канади та Австралії протягом дискусії в “Атлантичній Раді” у Вашингтоні.
- Голос Америки
Республіканці в Конгресі Тернер та Маккол закликали Білий дім збільшити військову підтримку України
Двопартійна підтримка України залишається сильною, заявили конгресмен Майк Тернер від Огайо та Майк Маккол від Техасу в інтерв'ю CNN «Про стан справ в країні».
Маккол, голова Комітету у закордонних справах Палати представників, попередив, що відмова від підтримки України може продовжити конфлікт із Росією, що може зіграти на користь Москві та сприятиме зростанню антиукраїнських настроїв.
«Що більше (посадовці адміністрації Байдена) затягують це питання, то більше вони грають на руку Путіну. Він хоче, щоб це була довга, затяжна війна, тому що він знає, що потенційно... ми можемо втратити волю американського народу і, отже, Конгресу», – сказав Маккол.
На запитання чи вважає він, що США розглядають можливість відправлення винищувачів F-16 в Україну, він відповів: «Сподіваюся, що так». Він додав, що, на його думку, «для цього наростає імпульс».
Конгресмен Тернер, який очолює комітет з розвідки Палати представників, також захищав підтримку Конгресом України, не зважаючи на те, що деякі республіканці Палати представників підписали резолюцію «Втома від України», яка закликає США припинити військову та фінансову допомогу. Він заявив, що близько 400 із 435 членів Конгресу виступають за продовження підтримки України.
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Тим часом агентство Reuters повідомляє, що українські офіційні особи закликали членів Конгресу США тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена з тим, щоб вона направила Україні винищувачі F-16, заявивши, що ці літаки збільшить здатність України вражати російські ракетні підрозділи ракетами американського виробництва.
Демократи та республіканці з Сенату та Палати представників зустрілись українськими офіційними особами, включаючи міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у кулуарах Мюнхенської конференції. "Вони сказали нам, що хочуть (F-16) щоб подолати ворожу протиповітряну оборону та вивести свої безпілотники за межі лінії фронту", - розповів агентству Reuters сенатор-демократ Марк Келлі, колишній астронавт, який керував бойовими винищувачами ВМС США.
Він додав, що, хоча для опанування всіма можливостями F-16 потрібен щонайменше рік навчання, українських пілотів можна навчити "обмеженій кількості речей...за кілька місяців".
Як повідомляв раніше Голос Америки, група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».
Автори листа - п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.
Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.
«Якщо [допомога Україні] включає винищувачі, ми однозначно повинні розглядати і їх», - заявив в інтерв’ю Голосу Америки конгресмен-республіканець Майк Лоулер, а сенатор-демократ Боб Менендес наголосив: «Ми маємо визначитись, - ми не просто допомагаємо Україні захиститися, ми допомагаємо їй перемогти».
Як раніше повідомляв Голос Америки, президент Байден прийняв рішення не надавати Україні винищувачі F-16. Разом з тим у Білому домі заявили, що США поважатимуть рішення інших країн доправити Києву бойові літаки.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Прем'єрка Естонії Каллас окреслила пропозицію закупівлі Євросоюзом боєприпасів для України
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас окреслила запропоновану процедуру закупівлі Європейським Союзом боєприпасів для української оборони.
Згідно з пропозицією, країни-члени надаватимуть гроші ЄС, який укладатиме великі контракти з виробниками боєприпасів, що дозволить їм збільшити виробництво. Схожа програма була створена під час пандемії COVID-19, щоб полегшити виробництво вакцини.
«Росія за день випускає стільки артилерійських снарядів, скільки ЄС виробляє за місяць», — сказала Каллас. Вона додала, що російські виробники працюють цілодобово, і закликала ЄС негайно збільшити виробництво.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтримав пропозицію та сказав, що блок «працює» над цією ідеєю.
«Ми перебуваємо у режимі війни, режимі термінової війни», — сказав Боррель 19 лютого.
Як повідомляв Голос Америки, у суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз може «зрушити гори», якщо це потрібно, і що у випадку «жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України» ЄС повинен об’єднати зусилля для закупівлі для України необхідної кількості боєприпасів.
Вона заявила, що спільний інтерес ЄС в отриманні більшої кількості боєприпасів для України, переважатиме індивідуальні національні інтереси. Також у своїй промові фон дер Ляєн запропонувала ЄС об’єднати зусилля з оборонною промисловістю блоку, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів для України та для того, щоб поповнити склади в Європі.
Раніше Київ звернувся до союзників по допомогу в постачанні артилерійських снарядів, оскільки його запаси виснажуються, через те, що українські війська витрачають близько 10 тисяч снарядів на день.
У перший день конференції віце-президентка США Камала Гарріс підтвердила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон і його союзники залишаються «сильнішими, ніж будь-коли» у підтримці України, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міжнародне співтовариство має «дати Україні те, що їм потрібно, щоб перемогти».
Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії були серед основних питань Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого. Вперше за два десятиліття Росію не запросили на конференцію.
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